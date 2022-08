USA oznámily další pomoc Ukrajině. V balíčku budou zbraně za miliardu dolarů i finance

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena v pondělí oznámila, že poskytne další vojenskou pomoc Ukrajině ve výši jedné miliardy dolarů (24 miliard Kč). Její součástí bude zatím největší dodávka raket, munice a dalších zbraní pro ukrajinské síly. Zároveň s tím oznámila americká Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) finanční pomoc ukrajinské vládě v hodnotě 4,5 miliardy dolarů (108,2 miliardy Kč). Bude na ní dohlížet americké ministerstvo financí. Washington/Kyjev 22:43 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketomet HIMARS | Zdroj: Reuters

Peníze ukrajinské vládě USA poskytne prostřednictvím Světové banky v etapách. V srpnu Kyjev dostane tři miliardy dolarů. Podle Světové banky tyto prostředky Ukrajině pomohou pokrýt sociální platby, výdaje ve zdravotnictví a penze.

Americký příslib další vojenské pomoci Kyjevu přichází v době, kdy Rusko podle varování analytiků přesouvá vojáky a vojenskou techniku směrem k jižním ukrajinským přístavním městům, aby odvrátilo ukrajinskou protiofenzivu.

Vojenská pomoc zahrnuje další rakety pro raketomety HIMARS, tisíce dělostřeleckých granátů, minometné systémy, protitankové střely Javelin a další munici a vybavení.

Armádní velitelé a další američtí představitelé tvrdí, že raketomety HIMARS a dělostřelecké systémy mají zásadní význam v pokračujícím boji Ukrajiny, která se snaží zabránit Rusku v obsazení dalších území.

„V každé fázi tohoto konfliktu jsme se soustředili na to, abychom Ukrajincům dodali to, co potřebují, v závislosti na vývoji podmínek na bojišti,“ uvedl náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl.

Finanční pomoc kvůli poklesu ekonomiky

Podpora financemi navazuje na předchozí převody ve výši 1,7 miliardy dolarů v červenci a 1,3 miliardy dolarů v červnu, uvedla USAID.

Americké finance mají pomoci ukrajinské vládě udržet základní funkce státu, včetně sociální a finanční pomoci pro rostoucí počet chudých obyvatel, děti se zdravotním postižením a miliony vnitřně vysídlených osob.

Ukrajina kvůli válce čelí v letošním roce poklesu ekonomiky o 35 až 45 procent. Její měsíční fiskální deficit činí pět miliard dolarů, což představuje zhruba 2,5 procenta předválečného hrubého domácího produktu země. Ta je závislá na zahraničním financování od západních spojenců.

Chudoba zasáhne až polovinu Ukrajinců

Světová banka odhaduje, že do konce roku 2023 bude v důsledku války a velkého počtu vysídlených osob žít v chudobě 55 procent Ukrajinců, zatímco před začátkem války to bylo 2,5 procenta.

Agentura USAID uvedla, že podpora ukrajinského rozpočtu ze strany USA umožnila ukrajinské vládě udržet plyn a elektřinu v nemocnicích, školách i v další kritické infrastruktuře a dodávat občanům humanitární zásoby. Z těchto prostředků se také platilo zdravotníkům, učitelům a dalším státním zaměstnancům.

Světová banka zavedla ochranná opatření a nezávislé kontrolní orgány financované agenturou USAID, které jsou začleněny do ukrajinské vlády. Chce se tak ujistit, že finanční prostředky směřují tam, kam mají.

„S ohledem na nevyprovokovanou a neoprávněnou válku zahájenou Ruskem jsou Spojené státy nadále odhodlány podporovat Ukrajinu a její obyvatele,“ uvedla USAID v prohlášení.

Zbraně za devět miliard

S nejnovějším oznámením činí celková hodnota americké bezpečnostní pomoci Ukrajině od zahájení ruské invaze na konci února devět miliard dolarů.

Nynější balík pomoci umožní rychlejší dodání zbraňových systémů a dalšího vybavení Ukrajině, jelikož půjde o dodávku ze zásob ministerstva obrany.

V posledních čtyřech měsících války se Rusko soustředilo na dobytí Donbasu na východě Ukrajiny, kde proruští separatisté již osm let kontrolují část území jako samozvané republiky. Ruské síly v regionu postupují a zároveň podnikají raketové útoky, aby omezily pohyb ukrajinských bojovníků v jiných oblastech.