Jak bojují s hněvem a bezmocí američtí Ukrajinci ve snaze pomoct své staré vlasti

Za oceánem trápí současná ruská vojenská agrese pochopitelně hlavně Američany ukrajinského původu. K tomu se hlásí víc než milion tamních obyvatel. Jak ukrajinská komunita v Americe válku ve staré vlasti prožívá a co si myslí o budoucnosti amerických bezpečnostních záruk, to se vydal ke Clevelandu do státu Ohio prozkoumat náš americký zpravodaj. Ohio 10:40 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizace mladých amerických Ukrajinců ve sbírce na podporu Ukrajiny vybrala tisíce dolarů. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Pirohy, zelí a klobása, voní kuchyní i jídelnou budovy organizace mladých amerických Ukrajinců (UAYA) ve městě Parma u Clevelandu. Zdejší silná komunita Američanů s ukrajinskými kořeny pořádá společenský večer, při kterém vybírá peníze na pomoc původní vlasti a trochu tím léčí bezmoc, kterou cítí…

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bojují s hněvem a bezmocí američtí Ukrajinci, zjišťoval zpravodaj Jan Kaliba. Poslechněte si reportáž

74letý veterán americké námořní pěchoty Bohdan Samokyszyn říká, že kdyby byl mladší, hned by spěchal na Ukrajinu bojovat. Podobně mluví Luba Holovatá.

„Pořád myslím jen na to, jak bych tam nejradši hned odjela, něco udělala. Posílám peníze, snažím se Ukrajinu podpořit odsud. Je mi pak líp, ale pořád cítím, že nedělám dost. Že to není jako vzít flintu a bojovat. Ale jsem stará, měli by se mnou jen problémy. Už patřím do šrotu,“ uvedla Holovatá.

Noční můry

Večeře stojí 25 dolarů a všechny peníze jdou na Ukrajinu, třeba na 50 letních uniforem pro vojáky. Asociace mladých ukrajinských Američanů má kanály, jak pomoc dostat až do země předků. Na všechno dohlíží ředitelka organizace Irena Stolarová. Tak jako ostatní má na Ukrajině část rodiny, s některými příbuznými prý ale ztratila kontakt.

Pomoc Ukrajině ne, Trumpovo doporučení ano. Exprezidentův vliv testují republikánské primárky Číst článek

„Na zprávy se nemůžu dívat víc než půl hodiny. Žiju ve svobodné zemi a nikdy jsem netrpěla nočními můrami – ale teď je mám,“ popsala Stolarová.

Tady v Parmě to prý není tak zlé, ale obecně Američani prý až doteď Ukrajinu považovali v podstatě za součást Ruska. Že je teď povědomí o svébytnosti Ukrajiny mnohem větší než v únoru a že se podařilo vystupňovat i pomoc americké vlády, z toho mají zdejší Ukrajinci radost, a hodně zásluh přisuzují prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

Jeho slavnou větu, že od Američanů potřebuje střelivo, a ne odvoz z obléhaného Kyjeva, citují všichni, se kterými se o tom bavím. Kromě strachu o příbuzné na Ukrajině tu panuje i obava z toho, jak k podpoře Ukrajiny přistupují Donald Trump a jím prosazovaní republikánští kandidáti letošních voleb do Kongresu.

Pomoc vlasti

„Máme tu kandidáta, který je proti Ukrajině! Nevím, kde se to bere. Republikáni byli tradičně proti komunismu. Putin vzešel z KGB a historie ho podle mě vyhodnotí jako horšího, než byli Stalin, Hitler nebo Lenin,“ srovnává Stolarová.

„A to si piště, že budu volit podle toho, co kandidáti říkají o Ukrajině. Jednoho z nich určitě volit nebudu. Vy jste to jméno vyslovil, já ho ani jmenovat nebudu,“ dodává Irena.

Naráží tím na JD Vance, vítěze republikánských primárek pro podzimní volby do amerického Senátu. Kvůli námitkám senátora Randa Paula je právě teď v Kongresu pozdržené schválení rekordního balíku pomoci Ukrajině v hodnotě v přepočtu přes 900 miliard korun, který jinak podporuje vedení obou stran. Ve Sněmovně hlasovalo proti 57 republikánů a takových zákonodárců může přibývat.

V hromadném hrobě u Kyjeva bylo nalezeno tělo českého řidiče kamionu. Působil jako dobrovolník Číst článek

Tak jako Luba Holovatá, spousta ukrajinských Američanů tady v Ohiu tradičně už od dob Ronalda Reagana a rozpadu Sovětského svazu volí republikány. Luba přiznává, že teď je pro ni složité se zorientovat.

Peter Fedynsky se nehlásí k žádné ze stran, historicky volil obě a věří, že protiukrajinské nálady mezi republikány zůstanou v menšině. Ale obavy má.

„Trump na začátku nazval Putina géniem – za invazi na Ukrajinu. To je šílené. Naprosto šílené! Ale děje se to. Proč to ti lidé dělají? Nevím, můžeme jen spekulovat. Ale atmosféra našeho věku se podle mě podobá 30. letům minulého století,“ srovnává Fedynsky.

„Ve vzduchu je cítit fašismus. A zdrojem je Kreml. Uplácí politiky a úředníky v cizích zemích. Mám podezření, že ve Spojených státech pere špinavé peníze a někteří Američani z toho profitují. Zdá se to jako jediné logické vysvětlení, proč někteří nevidí zlo páchané Kremlem. A zdá se, že zdejší politici, co tohle dělají, jsou buď ignoranti, nebo cynici,“ vysvětluje Fedynsky.

Ticho mezi republikány

Peterův bratr Andrew Fedynsky je ředitelem Ukrajinského muzea v Clevelandu – a coby demokrat teď lobbuje za podporu Ukrajiny u politiků obou stran.

„Demokrat Tim Ryan Ukrajinu velmi podporuje. Jak v americké Sněmovně, kde teď působí, tak tady v Ohiu. Nedávno se s námi sešel, dvě hodiny strávil s komunitou ukrajinských Američanů. Mezi republikány bylo ticho, podpořil nás jen Matt Dolan, který v primárkách neuspěl. Vyhrál je Trumpem podpořený JD Vance. Ten vystoupil proti Ukrajině,“ připomíná Fedynsky.

Dále se zamýšlí nad tím, jak je to v Americe s možností ochlazování podpory nejen Ukrajiny, ale i konceptu společné bezpečnosti v rámci NATO.

„Myslím, že většina Američanů i členů Kongresu NATO silně podporuje. Takže teď to nehrozí. Ale Donald Trump je stále lídrem republikánů – a kolik podpory pro americký izolacionismus získá, to nevím. Vím jen to, co se děje teď,“ uvedl Fedynsky.

Jak vidí Rusko, Vladimira Putina, válku na Ukrajině a americké závazky v rámci NATO právě příznivci Donalda Trumpa a voliči jím preferovaných kandidátů, se dozvíte ve středečním dílu seriálu.