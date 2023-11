Analytik: Západ je z postupu Ukrajiny zklamaný. O podobě pomoci rozhodnou prezidentské volby v USA

Americký ministr obrany Lloyd Austin navštívil Kyjev, aby do země doručil balíček materiální pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů. „Po stránce materiální je určitě důležitý, nicméně rozhodně není tak velký, jak by mohl být,“ soudí analytik Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Klíčový je podle mě politický rozměr,“ říká. Praha 15:47 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr obrany Lloyd Austin na návštěvě v Kyjevě | Zdroj: Reuters

Ukrajina se totiž nachází v nelehké situaci. „Letní ofenziva nedosáhla výsledků, které si sama stanovila, a na Západě celkově začíná převládat pocit zmaru nebo dojmu, že Ukrajina není schopna dosahovat svých výsledků, a tím pádem podpora může klesat,“ shrnuje Smetana.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu pořadu Ranní Plus. Moderuje Tomáš Pavlíček

K zachování finanční podpory ze strany Spojených států nepřispívá ani situace v Kongresu. „Často se bavíme o tom, jak bude materiální pomoc fungovat do budoucna ve chvíli, kdy už v rámci americké politické reprezentace existují síly, které se snaží dodávky oslabit,“ uvažuje.

Ameriku navíc příští rok čekají prezidentské volby. „Ukrajinu straší nejvíc možnost, že by je vyhrál Donald Trump,“ konstatuje. „Je velká obava, že by materiální pomoc Ukrajině nejen ustala, ale že by se objevil i tlak, aby Ukrajina s Ruskem jednala a možná i akceptovala velmi nevýhodné podmínky mírového urovnání.“

Ukrajinský postup

Jiná je situace v Rusku, které prosperuje díky bujícímu zbrojnímu průmyslu. „Rusko naopak dává najevo vůli více mobilizovat svůj obranný průmysl a zůstat v konfliktu klidně několik let. To je také imperativ pro západní státy, aby daly najevo, že chtějí dělat to samé,“ vyzývá Smetana.

Potřebné jsou zejména další dodávky zbraní. „Ukrajina potřebuje během zimního období speciálně posílit protivzdušnou obranu, získat další munici a bezesporu potřebuje drony,“ vyjmenovává.

Její nejvýznamnější posun je aktuálně přechod Dněpru. „Ukrajině se tímto přístupem daří velmi dobře vázat v této oblasti ruské síly, které by jinak Rusko mohlo posunout dále do Záporožské oblasti a snažit se s nimi blokovat ukrajinský postup,“ vysvětluje.

„Nedá se úplně očekávat, že by se Ukrajině podařilo ustavit systematické logistické linie přes řeku,“ upozorňuje Smetana. Přesto podle něj nelze postup podceňovat. „To, co Ukrajina aktuálně dělá, je velmi důležité a daří se jí to,“ uzavírá.

Více podrobností o americké pomoci, ukrajinském postupu a výhledech na budoucí zapojení Západu si můžete poslechnout v záznamu pořadu Ranní Plus. Moderuje Tomáš Pavlíček.