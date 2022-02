Diplomatické zdroje tvrdí, že Putin už rozhodl o invazi na Ukrajinu. Útok má začít ve středu

Spojené státy vysílají do Polska další tři tisíce vojáků a vyzývají své občany, aby do neděle opustili Ukrajinu. Podobný pokyn vydala v posledních hodinách řada dalších zemí, také kvůli zvyšující se hrozbě ruského vojenského útoku. Diplomatické zdroje americké televize PBS i dalších médií tvrdí, že Američané své spojence informují o tom, že ruský prezident Vladimir Putin už o další invazi na Ukrajinu rozhodl. Bílý dům tyto detaily nepotvrdil. Od stálého zpravodaje Washington 10:07 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy vyslaly do Polska další tři tisíce vojáků | Foto: Jakub Stezycki | Zdroj: Reuters

Stejnou informaci jako televize PBS přinášejí i zdroje CNN, britského Guardianu nebo německého listu Der Spiegel. Podle něj Američané předávají spojencům informace svých zpravodajských služeb o tom, že Putin už vydal rozhodnutí o útoku, i s detaily – třeba kudy přesně chce Rusko vojenské napadení Ukrajiny vést a že den jeho zahájení je Kremlem určený na nadcházející středu. Oficiálně to ale v tuto chvíli Bílý dům vyvrací.

„Nejsme přesvědčení, že udělal jakékoli konečné rozhodnutí. Nevíme o tom a takovouto informaci jsme nikomu nepředávali,“ řekl na tiskové konferenci Jake Sullivan, hlavní poradce pro americkou národní bezpečnost.

Zároveň ale dal najevo, že varování Bílého domu se stupňují. Výzva Američanům, aby opustili Ukrajinu, je podle něj opodstatněná. Zopakoval, že Rusko je technicky připraveno spustit vojenský útok na Ukrajinu kdykoli, a mluvil o tom, jak by v takovém případě mohl vypadat.

Postup Ruska

„Nemůžu samozřejmě předpovědět podobu a rozsah té vojenské akce. Ale existují velmi reálné možnosti, že bude zahrnovat obsazení významné části ukrajinského území, a to i velkých měst včetně toho hlavního,“ nastínil možný postup Ruska.

Kromě toho bezpečnostní poradce Sullivan řekl, že případný útok by zřejmě začal bombardováním a raketovým ostřelováním s následnou pozemní invazí. Americký Kongres se stále neshodl na zákonu o sankcích vůči Rusku, republikáni si přejí i sankce preventivní, totéž před časem v rozhovoru pro Washington Post žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle @derspiegel Američané informovali spojence o tom, že podle jejich info má být dnem zahájení ruského útoku středa 16.2. https://t.co/nwgpaAMmMR — Jan Kaliba (@JanKaliba) February 11, 2022

Pokud jde o Bílý dům, americký prezident Joe Biden tento týden řekl, že pokud Rusko na Ukrajinu zaútočí, bude to mimo jiné znamenat konec už hotového, zatím nespuštěného, plynovodu Nord Stream 2 – preventivní sankce ale nechystá.

„Prezident věří, že sankce jsou určené k odstrašení od útoku. A aby tak mohly fungovat, měly by být nastaveny ve stylu, že pokud Putin dá pokyn k invazi, pak budou sankce uvaleny. Věříme, že tohle je správná logika, jak z podstaty, tak kvůli tomu, že to umožní to, co je v této krizi důležité, ať to bude pokračovat diplomaticky, nebo vojenskou akcí – aby Západ byl silný, jednotný a odhodlaný postupovat za společným cílem,“ řekl v Bílém domě Sullivan.

Po pátečním videohovoru s lídry spojeneckých zemí, Evropské unie a NATO má prezident Joe Biden na sobotu v plánu telefonát se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, jak Kreml potvrdil televizi CNN.