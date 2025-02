Ukrajina v roce tři. Sirény, smrt a tance kolem příměří

Americký prezident Donald Trump prý dokáže ukončit válku na Ukrajině za 24 hodin. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému by prý stačilo 24 minut, aby mu ukázal, že se s Vladimirem Putinem nedá vyjednávat. Je ale otázka, jestli Ukrajinci vůbec dostanou šanci promluvit do podoby příměří, které by se v roce 2025 mohlo uzavřít. A zatímco Trump si telefonuje s Putinem, ukrajinské civilisty stále zabíjejí střely ruských agresorů. Na Východ! Kyjev 10:19 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská válka na Ukrajině trvá už tři roky | Foto: Andriy Andriyenko | Zdroj: Reuters

Josef Pazderka v pořadu Na Východ! shrnuje dojmy a výpovědi z Kyjeva, který v lednu navštívil. „Jednání kolem Ukrajiny tady vnímáme jako takovou šachovou partii, velmocenskou hru, kde se posouvají hranice na mapě. Tam jsou konkrétní lidé, kteří v tom sedí, padají jim na hlavu rakety a jsou z toho vystresovaní,“ připomíná.

Peklo na zemi prožívá třeba šestačtyřicetiletá Julia Tarasovičová ze Záporoží. Během ruského útoku na své město přišla 7. listopadu 2024 o tři členy a tři generace své rodiny: dceru s vnukem a svoji maminku. „Jak teď mám žít?!“ ptá se s pláčem ve videu, které zveřejnila ruská redakce BBC.

Podobných příkladů je ale bohužel každý týden stále víc, upozorňuje Pazderka.

Podle oficiálních čísel zemřelo v důsledku ruské invaze na Ukrajinu kolem 12 tisíc tamních civilistů. Jedná se však pouze o odhady, protože řada míst kolem fronty je nedostupných a počet obětí nelze přesně stanovit. Jediné, co víme, že jsou z řad rodin, žen a dětí, starých lidí.

„Jsou to prostě konkrétní lidi, kteří mají svoje příbuzné, svoje spolužáky, kolegy z práce. Každý na Ukrajině ti řekne nějakou příhodu o někom mrtvém a ty už to nemůžeš brát tak, že se to holt děje a my s tím nemůžeme nic dělat, protože znáš ty konkrétní příběhy,“ poznamenává Ondřej Soukup.

Podívat se do očí sousedovi

A i na Ukrajincích a Ukrajinkách, kteří měli štěstí a jsou naživu, si válka vybírá svoji daň. Podle posledních průzkumů agentury Gradus cítí v souvislosti s každodenní válečnou realitou skoro 80 procent Ukrajinců silný stres nebo extrémní nervozitu. Z nich potom vyplývají další potíže jako deprese, apatie, sebevražedné sklony, problémy se spánkem nebo soustředěním.

„Dává to šíleně zabrat manželstvím. Ti lidé nějak fungují, nehroutí se, protože musejí fungovat, ale samozřejmě ten vnitřní efekt je obrovský a roste i počet případů domácího násilí,“ podotýká v pořadu Na Východ! Josef Pazderka.

To samozřejmě zakládá na obrovské problémy do budoucna, až jednou válka skončí. Radikalismus, vyřizování účtů, zjitřené emoce jsou jen některé z budoucích společenských hrozeb.

„Mohou explodovat vnitřní rozpory ve společnosti, které jsou válkou teď utlumené. Může to být třeba i otázka, proč můj manžel sloužil a padl a ten tvůj asi dal nějaký úplatek, aby ho nemobilizovali. Spousta lidí, kteří odjeli i sem do Česka, říká: ‚Nevím, jak se budu moct koukat do očí svým sousedům po válce. Radši tady zůstanu, protože to by nemuselo dopadnout dobře‘,“ přibližuje aktuální rozpoložení lidí Soukup.

Křehký mír za vzácné kovy

Ať už američtí emisaři zvládnou vyjednat příměří mezi ruskou armádou a Ukrajinou, nebo ne, je už teď jasné, že svůj slib o zastavení války do 24 hodin Donald Trump nesplnil. Jaké další své vize a přísliby v tomto směru nedodrží, nebo dokonce schválně poruší?

Něco může naznačit Mnichovská bezpečnostní konference ve dnech 14.-16. února. Z výroků, které padaly před jejím zaháněním, jsou Ukrajinci rozčarovaní.

„Jejich úplně základní dilema zní: ‚Řekne nám Trump, jaká jednání vede? A můžeme se s jeho týmem, tedy s Keithem Kelloggem, ministrem zahraničí Markem Rubiem a dalšími nějak zkoordinovat, abychom seděli u toho stolu a nedošlo na to, co si vlastně evidentně přeje Vladimir Putin a Moskva?‘ Taková ta klasická velmocenská hra: ‚My se s Trumpem nějak dohodneme.‘ A pak: ‚Jo, on vám to Trump neřekl, Ukrajinci? Tak to máte smůlu‘,“ shrnuje Pazderka obavy lidí, s nimiž mluvil v Kyjevě.

Zdá se alespoň, že se v nějaké podobě ujal plán prezidenta Zelenského zajistit si příměří transakčně. Tedy tím, že Američané dodají bezpečnostní garance výměnou za přístup k ukrajinským nerostným zdrojům.

„Břidlicové plyny, titan, lithium a půlka Mendělejevovy tabulky,“ shrnuje Soukup nerostné bohatství Ukrajiny, které může Američanům nabídnout.

Většina ložisek je podle něj zmapovaných, řada z nich je i ve státním vlastnictví, ale těžba z různých důvodů neprobíhá. Třeba proto, že ekonomicky nedávala smysl. Další naleziště se zase nacházejí blízko současných frontových linií nebo na okupovaných územích.

Ložiska vzácných kovů na západní Ukrajině nebo v oblastech, kde se nebojuje, ale ukrajinská vláda může Američanům nabídnout v podstatě hned.

„Může to být poměrně významná karta a Donald Trump už o ní několikrát mluvil. Takže je vidět, že to padlo na úrodnou půdu. Jestli to bude stačit a jak to v té ruletě, kterou Trump roztočil, dopadne, to ale opravdu nevím,“ uvažuje Pazderka.

