Ukrajinská firma Antonov otevřela dronové centrum, zaměří se na výrobu bezpilotních letounů

Drony vyrobené a upravené na Ukrajině hrají významnou roli ve válce proti Rusku. Dříve neoznámený krok společnosti Antonov je v souladu s cílem Ukrajiny stát se globálním centrem pro výrobu dronů a směrovat investice do odvětví, které se od počátku roku 2022 dramaticky rozrostlo.

Antonov otevřel nové dronové centrum „s cílem posílit výrobní kapacity bezpilotních systémů a poskytovat podporu soukromým výrobcům bezpilotních systémů, pokud jde o odborné znalosti a služby“, uvádí se v prezentaci společnosti Ukroboronprom, která zastřešuje ukrajinský obranný sektor.

Výroba dronů by mohla podpořit letecké firmy založené v dobách Sovětského svazu, které v Rusku ztratily významného zákazníka a utrpěly rozsáhlé škody v důsledku ruských útoků.

Antonov pod hlavičkou Ukroboronpromu i v minulosti navrhoval a vyráběl bezpilotní letouny, včetně modelu Horlycja. Těžiště výroby ale dlouho spočívalo na dopravních letadlech. Symbolickou ranou tohoto přístupu bylo na začátku války zničení letounu An-225 Mrija, který byl ve své době největším nákladním letounem na světě.

Jakkoliv výroba nákladních letadel bude pokračovat, nové centrum pro bezpilotní letouny by nyní mohlo lépe sloužit válečným potřebám Ukrajiny a dát inženýrům Antonova větší uplatnění, řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený s plány společnosti. Tato osoba nemohla vystoupit pod jménem, protože plány Antonova v oblasti dronů zatím nejsou veřejné.

Útoky v Rusku

Zdroj dodal, že zkušenosti Antonova s nákladními letadly by se mohly uplatnit i u dálkových bezpilotních letounů. Ukrajinským ozbrojeným silám by to poskytlo možnost zasáhnout cíle hlouběji na ruském území.

Kyjev se k odpovědnosti za útoky na ruské území nehlásí, podle odborníků a západních představitelů ale stojí za zintenzivněním dronových útoků z poslední doby.

Nové středisko Antonova nabízí například aerodynamické testování, vytváření plně funkčních simulátorů pro výcvik operátorů bezpilotních letounů či vývoj standardů součástek, uvádí se dále v prezentaci.

Ukrajina použila vzdušné bezpilotní letouny k útoku na letiště a ruské jednotky a hladinové drony proti lodím a mostu. Prezentuje se také jako místo pro testování inovací bezpilotních letounů světových výrobců. To vše „naživo“, v podmínkách boje.

Ukrajina byla po zahájení ruské invaze 24. února 2022 odkázána především na zahraniční drony. Nyní je ale díky intenzivní podpoře nových výrobců schopna vyrábět značné množství různých typů bezpilotních prostředků.

Poměr domácích a zahraničních dronů v ukrajinském arzenálu je těžké odhadnout vzhledem k vysokému počtu používaných systémů, jejich rychlé spotřebě a také utajení.

Vznik pracovních míst

Podle nedávných prohlášení vysoce postavených činitelů má Ukrajina přibližně 200 výrobců dronů a její ozbrojené síly podepsaly smlouvy na dodávky 30 nových modelů dronů domácí výroby. Většina producentů jsou start-upy založené až po invazi, působí v malém měřítku a často jim chybí výrobní kapacita a podpora průmyslu potřebná k tomu, aby se z nich stali významnými hráči.

Ukrajinští představitelé uvádějí, že chtějí využít domácí inženýrské talenty vzdělané v dobách Sovětského svazu k rozvoji poválečné ekonomiky. V rámci toho by mohla vznikat pracovní místa i v dronovém průmyslu.

Menší ukrajinský výrobce dronů, kterého letos navštívila agentura Reuters, zaměstnává bývalé inženýry z Antonova, kteří vyrábějí drony s dlouhým doletem.

Prezentace se shoduje s restrukturalizací holdingu Ukroboronprom, jejímž cílem je přilákat více zákazníků, a posílit tak roli Ukrajiny v mezinárodním obranném sektoru.

„Obranný sektor bude na Ukrajině velice brzy jedničkou,“ řekl agentuře Reuters ukrajinský ministr strategického průmyslu Oleksandr Kamyšin s tím, že bezpilotní letouny jsou nezbytnou součástí investic do leteckého průmyslu. „Musíme se zaměřit na lokální výrobu většího množství zbraní a munice,“ dodal.

V prezentaci také zaznělo, že Ukroboronprom hodlá odprodat asi 50 procent svých aktiv, která byla vyhodnocena jako „neefektivně využívaná a nesouvisející s výrobou“.