Smrtelné nebezpečí znamenají hlavně pro děti. Rozsáhlé oblasti východní Ukrajiny pokrývají miny

Mezinárodní dohoda je jasně zakázala. I přesto tisíce kilometrů čtverečních Ukrajiny pokrývají miny a další přibývají. Celé oblasti jsou kvůli nim nedostupné a smrtelně nebezpečné. Podle Alexandra Huga, zástupce šéfa tamní mise OBSE, pokládají nástražná zařízení obě strany konfliktu. Kyjev 16:00 1. dubna 2018

Širokino bývalo tichou vesnicí na východě Ukrajiny. Pokud by se někdo ze zdejších 1400 obyvatel vydal na západ, za půl hodinu by byl ve mnohem větším Mariupolu. Při cestě na jih by se mu už po pár metrech pod nohama začal rozestupovat písek z břehů Azovského moře. Nic z toho však běžný člověk posledních pár let neudělal. Až na ty, kteří měli vojenské maskáče a zbraň.

Ze Širokina je dnes skořápka vyprázdněná tisíci střel, jež zanechaly zdejší domy a ulice děravé a prázdné. Do zpráv už se dostane jen jako označení kvóty na bojišti. Jako do té od Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) z února letošního roku.

Pozorovatelé v ní uvádí, že počátkem měsíce severně od Širokina poprvé viděli „nejméně 300 protitankových min v poli poblíž pozic ukrajinské armády“ a dalších 300 v jiném poli. Východně od vesnice, blízko pozic „ozbrojených uskupení“, našli pozorovatelé silnici přehrazenou další dvacítkou min.

Nová minová pole jsou důkazem problému, který z Ukrajiny navzdory Minské dohodě z roku 2014 nemizel, ale naopak roste. „Naše monitorovací mise pravidelně hlásí nová minová pole, která v terénu vidí,“ říká pro server iROZHLAS.cz zástupce šéfa monitorovací mise Alexander Hug. Bez přesných map či čísel od kterékoliv z bojujících stran nelze ale říct, kolik jich vlastně je.

Zprávy OBSE z jednotlivých oblastí se zmiňují o stovkách nástražných zařízení, celková čísla budou nejspíš mnohem vyšší. „Podle ukrajinského ministerstva obrany je zhruba 7000 kilometrů čtverečních na Donbasu, které kontroluje vláda, zamořeno minami. Žádné odhady pro oblasti mimo vládní kontroly nemáme,“ říká Hug.

Vzhledem k tomu nelze určit ani jednoznačného viníka, který je za nová minová pole odpovědný. „Miny, nástražná zařízení a nevybuchlou munici vidíme na obou stranách bojové linie,“ popisuje Hug s tím, že čtyři roky starou mezinárodní dohodu porušují obě strany.

Jasné je, co miny a další nevybuchlá munice působí. Za loňský rok podle OBSE miny a ostatní výbušná zařízení na Ukrajině zranily nebo zabily 145 civilistů. V polovině února tohoto roku jich bylo osm – pět zraněných a tři mrtví.

„Děti, zejména mladí kluci, jsou minami speciálně zranitelní, protože je zvedají, hrají si s nimi a nerozumí tomu, co před sebou mají. Běžně vidíme děti, které to zranilo,“ říká Hug. Přidává zkušenost z terénu – 6. února utrpěly tři děti hrající si na dvoře zranění právě od nevybuchlé munice.