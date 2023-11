‚Kolumbie je ve srovnání s tímhle místem dětská hra.‘ Veteráni na Ukrajině vyměňují životy za peníze

Strádají, a proto odjíždí na Ukrajinu vybojovat peníze pro sebe i své rodiny. Často však ve válce zahynou. To je příběh stovek kolumbijských veteránů. Podle amerického deníku The New York Times jim ukrajinská armáda nabízí trojnásobek toho, co si vydělají doma. Přestože o tamní válce nic nevědí, peníze a zkušenosti z fronty je motivují odejít na východ. Realita je ale horší, než čekali, a proto ostatní varují, ať si válku rozmyslí. Kyjev 7:00 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro nábor nových vojáků je Kolumbie ideálním místem. (ilustrační foto) | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Manuel Barrios se zapojil do boje proti ruským silám na Ukrajině, protože mu banka hrozila zabavením domu v Kolumbii. Luis Alejandro Herrera se vrátil na frontu, aby získal zpět úspory, o které přišel při neúspěšném pokusu dostat se do Spojených států. Jhoan Cerón bojoval, aby se mohl postarat o své dítě. Podle amerického deníku The New York Times všichni tři ve válce zemřeli.

Těžké ztráty v krutých bitvách nutí obě válčící strany hledat nové rezervy bojovníků, kteří by doplnili jejich řady. K zahraničním dobrovolníkům, kteří loni na Ukrajinu přišli převážně ze Západu z morálního přesvědčení, touhy po dobrodružství nebo nenávisti k Rusku, se přidávají i bojovníci z chudších zemí.

Ti tak míří do bojů jako žoldnéři, tedy vojáci, které do zahraničních sporů žene finanční zisk. Například Ukrajina nabízí kolumbijským veteránům nejméně trojnásobek toho, co si mohou vydělat doma. „Říkal, že válčí v zemi, která není jeho, protože to potřebujeme,“ vzpomínala Barriosova manželka Maria Cubillosová.

Ekonomická motivace

Cristian Pérez, odstřelovač kolumbijské armády, který pracoval na základě soukromých bezpečnostních smluv v zahraničí a zvažuje boj na Ukrajině, se domnívá, že ani jeden Kolumbijec neodešel na Ukrajinu bránit demokracii. „Nevěřím, že před válkou o Ukrajině vůbec slyšeli. Vše je dáno ekonomickou motivací.“

Pro chudé kolumbijské muže je armáda již dlouho jednou z mála legálních cest k finančnímu zabezpečení. Profesionální vojáci ve výslužbě v Kolumbii dostávají doživotní měsíční důchod ve výši 400 až 600 dolarů a bezplatnou zdravotní péči pro své rodiny.

Přesto tyto dávky často nestačí k tomu, aby se uživili, a mnozí si uvědomují, že dovednosti, které si vypilovali v džungli a horách, jsou v civilním životě málo použitelné.

„Víme jen, jak používat zbraně,“ prozradil kolumbijský voják ve výslužbě Andrés. Sloužil na Ukrajině a požádal, aby jeho příjmení nebylo zveřejněno z obavy, že by mohla být ohrožena jeho kariéra. Někteří veteráni se zase přidávají ke skupinám organizovaného zločinu.

Vysoké ambice

Ti, kteří chtějí vydělávat v zákonných mantinelech, se většinou stávají bodyguardy, což je práce, za kterou veteráni z elitních jednotek dostávají kolem tisíce dolarů měsíčně. To je sice nadprůměrný plat, ale stále málokdy stačí k dosažení jejich individuálních cílů.

Ekonomický tlak proto žene kolumbijské veterány do zahraničí. Válka na Ukrajině jim dává vzácnou příležitost změnit svůj osud a zároveň bojovat za mezinárodně uznávanou vládu podporovanou Spojenými státy.

„Vždycky měl ambice být něčím víc,“ řekla Paola Ortizová, vdova po zesnulém kolumbijském vojákovi Herrerovi, který se letos vrátil na Ukrajinu na druhou misi poté, co byl deportován ze Spojených států. „Chtěl poslat své děti na vysokou školu, koupit si dům a otevřít si firmu.“

Nábor přes sociální sítě

Pro nábor nových vojáků je Kolumbie ideálním místem. Po několikaletých bojích proti marxistickým povstalcům a drogovým kartelům má země největší armádu v Jižní Americe. Zvěsti o možnostech bojovat na Ukrajině se začaly šířit na sociálních sítích mezi kolumbijskými veterány loni.

Oni i jejich příbuzní v rozhovorech popsali průběh dobrovolnictví. Kolumbijští muži cestují do Polska na vlastní pěst a často prodávají cenný majetek, například auta, aby si cestu mohli dovolit.

Na ukrajinských hranicích používají překladatelské aplikace, aby pohraničníkům sdělili, že mají vojenské zkušenosti a chtějí bojovat za Ukrajinu. Po vstupu do země se dostaví na vojenskou základnu ve městě Ternopil na západě země.

Po pohovoru a povrchní lékařské prohlídce jsou zařazeni na čekací listinu pro jednu ze dvou hlavních destinací pro latinskoamerické bojovníky – cizineckou legii nebo 49. pěší prapor Karpatská Síč.

Otevřou si místní bankovní účet a pošlou rodinám debetní karty, které jim umožní vybírat výdělky. Kolumbijští vojáci uvedli, že dostávají měsíčně asi 3000 dolarů v ukrajinské měně, což zhruba odpovídá platům místních vojáků.

Rusko také využilo chudoby v určitých částech světa, aby naverbovalo bojovníky vedené finanční nouzí, včetně mužů s omezenými vojenskými zkušenostmi ze Střední Asie, Nepálu a Kuby. Na rozdíl od Ukrajiny ale muselo dobrovolníkům nabídnout mnohem více peněz včetně pojištění pro případ smrti a dotovaných hypoték.

‚Uvidíte ďábla‘

Na Ukrajině se ale podle vyzpovídaných kolumbijských žoldnéřů válčí úplně jinak, než jak byli zvyklí z bojů proti povstalcům. Boj zblízka s automatickými zbraněmi v hustě pokrytém terénu nahradilo bombardování v odkrytých oblastech. Zároveň při náletech nebo evakuaci nemohou počítat s leteckou převahou, které se těšili v Kolumbii.

„Kdo sem chce jít, ať si to nejdřív rozmyslí,“ uvedl kolumbijský dobrovolník ve zvukové zprávě zaslané v říjnu do skupiny veteránů na sociálních sítích. „Kolumbie je ve srovnání s tímto místem dětská hra. Když ve vaší blízkosti poprvé vybuchne raketa, teprve tehdy uvidíte ďábla na vlastní oči.“

Kolik kolumbijských nebo jiných zahraničních bojovníků se nakonec na Ukrajinu rozhodlo odjet, ale není jasné. Armáda odhady počtů zveřejnit nechce s odvoláním na operační bezpečnost. Kolumbijská vláda rovněž údaje neposkytla s tím, že dobrovolníci, ačkoli jsou stále občany, již nemají vazby na kolumbijské instituce.

Rozhovory s kolumbijskými dobrovolníky, kteří sloužili na Ukrajině, a také přezkum zvukových a textových zpráv zaslaných tamními bojovníky naznačují, že se jich na Ukrajině nacházejí stovky.

Dluhy zůstávají

Po únorovém příjezdu na Ukrajinu dobrovolník Manuel Barrios své ženě řekl, že boje jsou nebezpečnější, než očekával. Na Ukrajinu se rozhodl odjet poté, co mu banka pohrozila zabavením domu několik týdnů poté, co jeho manželka Cubillosová porodila jejich třetí dítě. Jeho plat zdravotního bratra nemohl pokrýt splátky úvěru.

Barrios zemřel při raketovém úderu po dvaceti dnech na frontě. Nevydělal si ani na jednu výplatu. Podle ukrajinských zákonů mají rodiny vojáků zabitých v boji dostat výplatu ve výši 411 000 dolarů. Cubillosová však uvedla, že nemá peníze na právníka ani na letenku, aby mohla na Ukrajinu odcestovat a žádost o odškodnění osobně podat.

Zůstává odpovědná za manželovy dluhy a banka jí nadále vyhrožuje zabavením domu. Její jedinou vzpomínkou na manželovu službu na Ukrajině je krabice s vlajkami Ukrajiny a cizinecké legie, která byla doručena spolu s jeho tělem.

„Chtěla jsem to všechno zahodit. Místo něj jsem dostala krabici s vlajkou, která pro mě nic neznamenala,“ svěřila se Cubillosová. „Ale chci, aby dítě znalo příběh svého otce, aby vidělo, co se z něj vrátilo.“