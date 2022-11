Ukrajina zrušila akreditace několika novinářům. ‚Porušili pravidla při reportování z Chersonu‘

Několik zahraničních novinářů, mezi nimi reportéři britské televize Sky News a americké stanice CNN, přišlo na Ukrajině o akreditaci v souvislosti s reportážemi z osvobozeného Chersonu. Píše o tom internetový portál Ukrajinska pravda s odvoláním na nevládní organizaci Detektor media a ukrajinský generální štáb. Ukrajinský ombudsman se obrátil na ministra obrany, aby odebrané akreditace novinářům vrátil. Kyjev 22:09 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Chersonu slaví osvobození města od ruské armády | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Generální štáb v neděli na svém facebookovém profilu uvedl, že ‚některým novinářům, kteří porušili pravidla pro působení médií v oblasti bojových operací, bylo zrušeno povolení k práci a jejich novinářské průkazy se považují za neplatné‘.

Někteří novináři podle něho bez souhlasu příslušných vojenských velitelů a zástupců armády pro média informovali o dění v Chersonu ještě před tím, než ukrajinská armáda město ‚stabilizovala‘. Generální štáb neuvedl, pro jaká média novináři, kteří přišli o akreditaci, pracují.

Organizace Detektor media informovala, že akreditaci ztratilo nejméně šest členů televizních štábů, včetně zástupců Sky News a CNN. Zpravodaj CNN v sobotu informoval z jednoho z chersonských náměstí o tom, jak Ukrajinci oslavují osvobození města.

‚Toto je den osvobození‘

V živém vstupu připomněl, že město se po začátku ruské okupace snažilo klást odpor. Za ním jásající dav s ukrajinskými vlajkami v rukou i kolem ramen zpíval ukrajinskou hymnu a provolával slávu Ukrajině a ukrajinským ozbrojeným silám.

„Jsou pryč (Rusové) a toto je den osvobození,“ zakončil reportér CNN Nic Robertson v sobotu svůj vstup z Chersonu.

Detektor media na svých internetových stránkách píše, že kromě CNN a Sky News byli v Chersonu také novináři z ukrajinských mediálních skupin Suspilne a Hromadske. Ukrajinska pravda tvrdí, že armáda odebrala akreditace přinejmenším šesti novinářům, včetně zpravodajů CNN, Sky News, Ukrajinska pravda a Hromadske.

Nedostatečná komunikace

Ombudsman Dmytro Dubinec požádal ministra obrany Oleksije Reznikova, aby vrátil akreditace ukrajinským a zahraničím novinářům, kteří informovali o dění v Chersonu bezprostředně po osvobození.

Kontrolovat přístup médií pokládá ombudsman za válečných podmínek za potřebné, ale argumentuje nedostatečnou komunikací s mezinárodními médii, ‚jejichž úkolem je poskytovat aktuální informace z místa dění, aby občané v partnerských státech na vlastní oči viděli, na co se používají zbraně a humanitární programy financované z jejich daní‘.

Za takových okolností pokládá ombudsman odebrání akreditací za nepřijatelné. Za nezbytné pokládá změnit toto rozhodnutí a přístup ke spolupráci vojáků s médii.

„Obyvatelé Chersonu s vlajkami v rukou zpívají ukrajinskou hymnu ve vysílání CNN. No, není to krásné?“ napsal Dubinec a zdůraznil, že lidé v dalších zemích tak mohli na vlastní oči vidět, že obyvatelé Chersonu žádnou ruskou ochranu nepotřebují, ale jsou to Ukrajinci a vítají ukrajinské vojáky.