Dováží zdravotnický materiál, pomáhají s evakuací. České humanitární spolky jsou na Ukrajině výkonné

U jedné z mešit v Doněcké oblasti zaparkovala obrněná dodávka, kterou sem, přímo do válečné oblasti nedaleko Bachmutu, vyslala malá česká dobročinná organizace Neohnutí. Imám a zdravotník-záchranář Saíd Ismahylov přivolává lékaře, aby se podíval, co by se jim mohlo hodit.

„Nejrychleji se nám tenčí zásoby běžného zdravotnického materiálu. To jsou hemostatické obvazy, kterými zastavujeme krvácení, dál škrtidla – takzvané turnikety – a okluzivní náplasti,“ popisuje reportérovi Radiožurnálu situaci Saíd.

„Fyziologického roztoku máme dost a my ho ani moc nepoužíváme. To spíš v nemocnicích. Aplikujeme ho málokdy, jen v případech, kdy je kvůli enormně velké ztrátě krve nutné ihned doplnit objem tekutin. V drtivě většině je ale lepší zraněného co nejrychleji převézt do nejbližšího zdravotnického stanu nebo sanitky, kde mu zavedou kapačku,“ dodává.

Evakuace auty

Zdravotníci a lékaři ze služby ASAP Rescue vyrážejí do terénu a my dál do Konstantinovky, kde ukrajinský dobrovolník Jura předá hlavní část pomoci. V Konstantinovce přebírá pancéřovanou dodávku zástupce náčelníka městské vojensko-civilní správy Mykola Tereščenko.

„Tohle se nám bude moc hodit, protože část Konstantinovského okresu je dočasně okupovaná a druhou část nepřetržitě ostřelují. My odtud musíme evakuovat civilní obyvatelstvo, ale zatím jsme pro ně jezdili obyčejnými osobními auty,“ vysvětluje Mykola.

„Evakuujeme také lidi, hlavně děti, z Bachmutu a nedávno se naše auto stalo terčem ostřelování. Jedna žena v autě zahynula a další byli zranění. Vaši pancéřovanou dodávku použijeme jak k evakuaci, tak pro rozvoz humanitární pomoci, hlavně léků. Českému lidu proto za tuto pomoc velmi děkujeme,“ doplňuje.

Pan Mykola dostal klíče od auta plného zdravotnického materiálu.

To všechno se bude moc hodit, protože ve městě příští týden otevřenou centrum koordinované zdravotnické pomoci.