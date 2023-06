Bezpečnostní analytik: Ukrajině nepomáhá, pokud se šíří příliš dobré zprávy. Často nejsou pravdivé

Vést ofenzivu je vždy těžší než se bránit, je přesvědčený bezpečnostní analytik Michal Smetana. To platí i pro Ukrajinu, která se s příchodem léta do ofenzivy pustila. „Důležitá změna její taktiky je v tom, že dostala dost zbrojních systémů na to, aby mohla provádět takzvané vševojskové operace, tedy více spoléhat na kombinaci dělostřelectva s manévrováním a posunout se od čistě opotřebovávací války, který zvýhodňuje Rusko,“ vysvětluje Smetana. Praha/Kyjev 22:17 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci pálí z granátometu na ruské pozice na frontové linii u Kreminny v Luhanské oblasti | Foto: Roman Chop/AP | Zdroj: Profimedia

Hlavní nápor, který by mohla Ukrajina ve své ofenzivě předvést, ještě nenastal, je přesvědčený Smetana, bezpečnostní analytik z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

„Ukrajina aktuálně převzala iniciativu na bojišti. Ale stále ještě nevidíme drtivé použití většiny divizí, které Kyjev pro tento účel vybudoval,“ říká Smetana v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Kritika Západu, že Ukrajině neposkytuje dost zbraní, je podle něj v některých ohledech nespravedlivá.



„Západ nebyl do značné míry připraven na konflikt takové intenzity. Chybí mu zásoby munice a techniky do takové míry, aby to mohl dodávat Ukrajině, aniž by neohrozil svou vlastní bezpečnost,“ připomíná Smetana. „Na druhou stranu Ukrajina nemůže dělat nic jiného, než stále říkat, že potřebuje dodávek víc.“

Převahu má Rusko hlavně v dělostřelecké munici a také ve vzduchu. „Ukrajina nemá vlastní efektivní letectvo, které by bylo nadřazené ruskému,“ uznává bezpečnostní analytik.

Protržení Kachovské přehrady podle něj nemá s ukrajinskou ofenzivou přímou spojitost.

„Nejtragičtější dopad je samozřejmě pro obyvatele, kteří žijí po proudu řeky. Bezesporu je to obrovská katastrofa. Ale z vojenského pohledu to zasáhlo spíš levý břeh Dněpru, kde byly ruské pozice,“ shrnuje analytik.

Pozor na příliš dobré zprávy

Vést ofenzivu je vždy těžší než se bránit. „Důležitá změna ukrajinské taktiky je v tom, že dostala dost zbrojních systémů na to, aby mohla provádět takzvané vševojskové operace, tedy více spoléhat na kombinaci dělostřelectva s manévrováním a posunout se od čistě opotřebovávací války, který zvýhodňuje Rusko,“ usuzuje Smetana.

Michal Smetana | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Válka se vede i v informačním prostoru. Ruský prezident Vladimir Putin například prohlásil, že Ukrajina už přišla zhruba o 30 procent obrněné techniky dodané ze Západu. „To se nezakládá na faktech,“ shrnuje bezpečnostní analytik a nabádá k obezřetnému čtení zpráv z bojiště.

„Na druhou stranu Ukrajině nepomáhá, pokud se šíří zprávy až příliš dobré na to, aby to byla pravda. Velmi pravděpodobně to totiž pravda není. Takové zprávy sice udělají na první pohled radost, ale jsou to často informace neověřené, nebo zcela vymyšlené.“

Útoky budou pokračovat

Válka podle Smetany neskončí ani tím, že by Ukrajina získala na Rusku zpět anektované území včetně poloostrova Krym.

„Konflikt může klidně pokračovat ještě roky tím, že budou nadále pokračovat střety přes hranice mezi Ukrajinou a Ruskem,“ obává se Smetana.

„Nejkrásnější variantou, jak by to mohlo skončit, je zásadní změna režimu v Rusku s tím, že by nový režim souhlasil, že se Ukrajina nebude muset vzdát svého území. Na to bohužel nemůžeme spoléhat. Bojím se, že konflikt bude pokračovat ještě nějakou dobu. Možná ne tak intenzivně,“ uzavírá Michal Smetana.

