V konfliktu na Ukrajině hrozí pat, nastínil exšéf britské rozvědky MI6

V konfliktu na Ukrajině hrozí patová situace, kdy žádná ze stran nebude schopná dosáhnout svých cílů. Na úterní konferenci SH!FTS v Praze to řekl bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger. Vyjádřil také obavy o budoucí podporu Ukrajiny ze strany Spojených států, pokud v prezidentských volbách zvítězí Donald Trump. Praha 14:06 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vývoj konfliktu podle Youngera ukazuje, že se zdá být nedosažitelná vize ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vytlačení Rusů za hranice z roku 2014. Zároveň ale Rusko nemá sílu na plné ovládnutí Ukrajiny. „Máme tady novou Koreu, kdy došlo k rovnováze sil,“ odkázal na paralelu ke konfliktu z padesátých let minulého století.

‚Tvoříme skutečnou energetickou suverenitu.‘ V řádu měsíců se zbavíme závislosti na ruské ropě, říká Fiala Číst článek

Younger vyzdvihl prvotní reakci na ruskou agresi z loňského roku. Podle něj nikdo nepředpokládal tak kvalitní odpověď na útok. Ukrajinská společnost se podle něj ukázala soudržná a připravená klást odpor, Západ projevil vůči Rusku jednotu. „Pokud by (ruský prezident Vladimir) Putin předem věděl, jaká bude reakce na invazi z února 2022, vůbec by se do ní nepustil,“ řekl.

Zároveň ale bývalý šéf britské rozvědky upozornil, že na Západě už se projevuje určitá únava z války, která trvá druhým rokem, a Ukrajina do jisté míry ztrácí pozornost. Přispěl k tomu i útok palestinského hnutí Hamás na Izrael.

Podle Youngera také hrozí oslabení podpory Ukrajině ze strany USA v případě, že v prezidentských volbách zvítězí Trump, který slibuje zastavení války.

Younger konstatoval, že i s ohledem na nejistoty ve Spojených státech bude muset Evropa převzít větší zodpovědnost za podporu Ukrajiny. Míní však, že podpora napadené země pomohla Evropě najít její geopolitickou identitu.