Separatisté na Ukrajině chtějí urychlit referenda o připojení k Rusku. Datují je na konec podzimu

Lídr samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin a jeho protějšek v Luhanské lidové republice Leonid Pasečnik v pondělí uvedli, že na základě výzev občanů chtějí spolupracovat na referendech o připojení obou separatistických útvarů na východě Ukrajiny k Rusku. Připraveni jít hlasovat jsou podle okupační správy také lidé v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, oznámila ruská agentura TASS. Doněck 22:19 19. září 2022

Podle agentury DPA je výzva k uspořádání referend známkou narůstající paniky mezi vedením separatistů.

Občanské komory v Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice, jejichž oficiálním úkolem je podle ruského vzoru zprostředkovávat státní moci zájmy občanů, v pondělí oba lídry vyzvaly, aby „neprodleně uspořádali referenda o připojení k Rusku“.

Pušilin později v telefonickém rozhovoru s Pasečnikem navrhl, aby republiky v tomto ohledu „synchronizovaly své úsilí“. Předseda občanské komory v Luhansku Alexej Karjakin řekl, že je zatím předčasné hovořit o pevném datu konání referenda.

Zprávy o urychlení referend o přičlenění k Rusku přichází v době ukrajinské ofenzivy na východě země, při níž Kyjev od začátku září získal kontrolu na téměř celou Charkovskou oblastí i nad několika obcemi v Luhanské oblasti. Tu přitom ruské velení již v červnu prohlásilo za „osvobozenou“.

Výzva k uspíšení referenda v pondělí přišla také z okupované části Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, kde ukrajinská armáda od konce srpna rovněž přešla do ofenzivy. „Obyvatelé Chersonské oblasti nás žádají, aby k sebeurčení došlo co nejdříve. Jsou připraveni jít k referendu, jen aby měli bezpečnostní záruky a aby tu Rusko zůstalo navždy,“ citoval TASS zástupce šéfa Ruskem dosazené správy Kirilla Stremousova. Odložené referendum by se tam prý mohlo konat 4. listopadu.

Moskva uznala nezávislost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky krátce předtím, než 24. února zahájila invazi na Ukrajinu. Rusko dosud k výzvám na uspořádání referend o připojení reagovalo zdrženlivě. Tentokrát se však zdá, že nejnovější iniciativa má podporu ruského parlamentu, připomíná DPA.

Podle poslance Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, z řad vládního Jednotného Ruska Viktora Vodolackého by se všelidové hlasování mělo uskutečnit „v pozdním podzimu“.

„Ruští propagandisté věří, že ‚referenda‘ jsou všelék. Mám špatnou zprávu. Existuje celosvětová shoda a mezinárodní právo. To je jednoznačné: Doněck, Luhansk, Krym jsou Ukrajina. Jakékoli pokusy o přemalování vlajek jsou fikcí, která nic nemění ani pro nás, ani pro naše partnery,“ uvedl Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podle ukrajinského šéfa Luhanské oblasti Serhije Hajdaje Rusko potřebuje uspořádat referenda v okupovaných oblastech proto, aby mohlo vyhlásit všeobecnou mobilizaci. Odůvodnit by ji mohla nutnost obrany připojeného území před ukrajinskou ofenzivou, uvedl Hajdaj.