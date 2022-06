Sabotáže na ruském území: Prapor Šaman ukrajinských speciálů operuje v týlu nepřítele

Elitní ukrajinská jednotka provádí diverzní operace na ruském území, uvedl britský deník The Times, který hovořil s dvěma členy tohoto vojenského uskupení a představitelem ukrajinské rozvědky. Misí ukrajinské jednotky Šaman, jejíž vojáci podle deníku bojovali po boku Američanů a Britů v Afghánistánu, je zničit infrastrukturu klíčovou pro podporu ruské invaze na Ukrajinu. Londýn/Kyjev 20:41 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušník ukrajinských speciálních sil ve vesnici Zelene Pole v Doněcké oblasti | Foto: Dmytro Smoliyenko | Zdroj: Reuters

„Nejzajímavější mise se odehrávají v týlu nepřítele - nastražování výbušnin za frontovou linií, za hranicí,“ sdělil The Times 25letý četař, který vystupuje pod krycím jménem Dvacet dva a účastní se bojů proti Rusku od roku 2014.

„Rusové nechápou, co se stalo, nemůžou často uvěřit, že jsme tam byli,“ dodává jeho kolega vystupující pod jménem Hezoun. I on je členem praporu Šaman, jak se přezdívá 10. oddílu speciálních sil kvůli jeho bezmála nadpřirozeným schopnostem, vysvětluje The Times.

Jde o průzkumnou a útočnou jednotku, do níž mohou vstoupit jen ti, kdo projdou obtížnými testy odolnosti.

„Posíláme je plnit nejtěžší úkoly, protože jsou to ti nejlepší a nejodvážnější,“ sdělil listu vysoce postavený představitel tajných služeb.

Přesné cíle útoků, které jednotka provádí, jsou tajné. Informace o operacích ale pomáhá vysvětit sabotáže na ruském území včetně požárů skladů pohonných hmot nebo munice, poznamenal deník a uvedl, že speciální ukrajinské jednotky přiznaly zapojení do bojů v Rusku poprvé.

Jednotka Šaman kromě toho plní úkoly i na Ukrajině - postavila se Rusům například v bojích o letiště v Hostomelu u Kyjeva.