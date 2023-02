Na výrobu některých typů dronů si Ukrajina sama nevystačí. Pomocnou ruku podává Česko

S českou delegací jsme přijeli na jedno z polí ve východní Ukrajině, kde nám místní odborníci, výrobci předvedou ukrajinský dron a také nám ukážou, jak lítá. Jeden ze zaměstnanců této firmy si dron o velikosti metr a půl hodil na ramena. Teď s ním kráčí do polí. Doprovází ho druhý člověk s krabičkou, ze které ho bude ovládat. Příprava trvá maximálně 15 minut.

„Jmenuji se Denis Čeredničenko a jsem spolumajitelem společnosti DeVIRo, která vyrábí drony pro armádu. Rozhodli jsme se založit společný podnik v Česku, protože nám to otevře nové možnosti. Výroba těchto dronů v zemi Evropské unie nám zajistí bezpečnou produkci a my pak budeme moci plnit armádní objednávku v termínu a bez výkyvů. Společný podnik v Česku nám umožní zjednodušit a zrychlit dodávky nezbytných komponentů a budeme mít také přístup k technologiím, se kterými je teď na Ukrajině problém,“ řekl Čeredničenko.

To potvrzuje i Aleš Vytečka, ředitel agentury AMOS pro mezivládní obrannou spolupráci na ministerstvu obrany.

„Spolupráce společnosti DeVIRo a jejího českého partnera má za cíl to, aby se přesunula výroba daného dronu Leleka-100 a případný vývoj dronu Leleka-1000 do České republiky. Strategickým cílem je to, že dron bude částečně vyráběn v bezpečném prostředí v České republice. Cílem je maximalizace dodávek pozorovacího dronu pro potřeby ukrajinských ozbrojených sil,“ doplnil Vytečka.

Společné projekty

Toto není a nebude ojedinělý projekt česko-ukrajinské obranné spolupráce, dodává Aleš Vytečka.

„Spolupráce české a ukrajinské společnosti je současně zapojena do mezinárodní iniciativy, které pracovně říkáme kodaňská iniciativa, do které české společnosti včetně DeVIRa a jejího partnera v Čechách bylo podáno celkově 69 projektů. Vyhlášení prvního kola výběrového řízení očekáváme v polovině února,“ popsal Vytečka.

Firma DeVIRo se z původních třech zaměstnanců v roce 2014 rozrostla na dnešních více než dvě stě.

„Naše výrobky Ukrajina naléhavě potřebuje k získání výzvědných informací a k vedení armádních operací. Bez správných informací z dronů by totiž dělostřelecká palba byla krajně neefektivní. Dělostřelectvo, aby mohlo správně pálit, musí mít přesné informace z dronů o cílech. Vyrábíme ty nejžádanější elektrické drony, které mohou být ve vzduchu dvě, respektive čtyři hodiny. V Česku budeme vyrábět větší drony, už s benzínovým motorem. A myslím si, že budou mít i bojovou verzi,“ líčil Čeredničenko.

Z testovacího pole jsme přijeli do továrny, kde vyrábí drony z různých kompozitních materiálů, jako je kevlar. Tady je barví a suší. V této dílně pracuje asi 45 lidí.

V další dílně vyrábí křídla. Jsou zde plastové formy na křídla a jsou to levnější varianty dronů. Ono je to takové jednorázové spotřební zboží, takže nevyžaduje příliš drahé exkluzivní materiály. Musí splnit základní účel. To je filozofie této firmy.

Vstoupili jsme do sálu, který víc než továrnu připomíná laboratoř. Sedí zde lidé s napůl hotovými draky a montují do nich elektroniku. Celý komplet tří letadel se dá složit do čtyř krabic. Jsou tam tři stroje a ve čtvrté krabici je ovládání na počítače. Všechny drony jsou velmi snadno rozložitelné a složitelné, protože k tomu nepotřebujete žádný šroubovák. Všechno je na západky, takže jejich montáž v terénu je jednoduchá a rychlá.

V posledním sále už jsou na stole hotové výrobky. Vypadají jako hračky, ale nejsou.