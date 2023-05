Ukrajinci se o raněné starají. Rusové je nechávají na místě zemřít nebo je zastřelí, říká zdravotník

Ze začátku je člověk hodně ostražitý, potom si trochu zvyká. Nesmí si ale zvyknout moc, říká o svém působení zdravotníka na Ukrajině Petr Karmazín, který působí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. O svých zážitcích ve čtvrtek mluvil na odborné konferenci Ošetřovatelství v době války. Ta připomněla i historii zapojení československých ošetřovatelek za druhé světové války. Praha 18:36 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úkolem zdravotníků podle něj je první ošetření a odvoz zraněných ze stanoveného místa, kam je dopravují vojáci (ilustrační foto) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Pomáhat na Ukrajině byl Karmazín už několikrát. „Největší strach mám, když to říkám doma manželce,“ odpověděl s nadsázkou na otázku, zda má z práce ve válečné zóně strach.

Přiznal, že i přímo na místě strach má. „Všechno, co děláme, tak se snažíme dělat organizovaně, promyšleně a moudře. Furt je tam ale možnost, že se něco stane,“ řekl.

Zdravotníci podle něj mají od vojenských složek informace, kde se nachází ruská armáda, mohou se tak pohybovat v relativním bezpečí mimo dostřel dělostřelectva.

„Když jste mimo dostřel dělostřelectva, ale v doletu malých dronů, tak pořád jste v nebezpečí,“ vysvětlil. Dalším rizikem jsou protipěchotní miny nebo nástražná výbušná zařízení v místech, kde dříve působila ruská armáda. „Pořád musíte být trošku paranoidní a předvídat,“ dodal.

Na Ukrajině působí podle oficiálních údajů 132 českých občanů, kteří požádali o povolení bojovat. Další dobrovolníci působí v různých oblastech pomoci.

Podle údajů ministerstva zahraničních věcí dva padli, v pondělí zemřel zdravotník s přezdívkou Taylor, který byl zraněný v březnu a později převezen zpět do Česka. O dalším zraněném dobrovolníkovi ve čtvrtek organizace Zdravotní zajištění informovala na twitteru, není ale v ohrožení života.

Většina zdravotníků, kteří nyní ve válce působí, byli podle Karmazína do zahájení války 24. února 2022 civilisti.

‚Nenechat se zabít‘

„Všechno se museli naučit. Včetně toho, jak se nenechat zabít,“ vyprávěl. Karmazín působil ve skupině zdravotníků, která byla napojená na jednotku zahraničních vojáků. Díky tomu bylo možné komunikovat v angličtině.

Úkolem zdravotníků podle něj je první ošetření a odvoz zraněných ze stanoveného místa, kam je dopravují vojáci. Podle míry zranění pak rozhodují o tom, zda je odvezou do blízké či vzdálenější nemocnice.

Do blízké to trvá třeba hodinu, do vzdálené i osm hodin. Nejčastější zranění, která musí řešit, jsou podle něj zranění končetin včetně amputací nebo zranění hlavy. Setkávají se také s nevybuchlou municí přímo v tělech.

Ukrajinská armáda se podle něj snaží o své zraněné postarat. „Pak ale vidíte od operátorů dronů videa, jak nechávají Rusové své zraněné umřít na místě nebo je rovnou zastřelí,“ uvedl. Útočí podle něj i na zdravotníky.

Po návratu do Česka, kde působí i jako zdravotnický záchranář v sanitce, ho nejvíc frustrují pacienti, kteří zdravotnickou záchrannou službu volají kvůli banalitám.

„Spousta lidí se mě ptá, proč na Ukrajinu jezdím, když mám malé děti. Odpovídám: Právě proto, že ty děti mám,“ poznamenává upřímně. Dodal, že nechce, aby tam musely bojovat děti, protože se setkává i se zraněnými dětmi, třeba osmnáctiletými vojáky s amputovanými končetinami.

„Svoboda není zadarmo – na to jsme v Evropě zapomněli,“ uzavřel.