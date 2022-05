Lidé s dětmi byli ve sklepích. Když chtěli odjet, Rusové je ostřelovali, vzpomíná Vova na okupaci

„Rusové dostali všechny, co tu v tu chvíli byli. Jestli se někdo ještě skrýval ve sklepě, to nevím. Ale ten sklep byl ještě mnohem hlubší. Teď už je zasypaný sutí,“ vzpomíná Vova z vesnice Premoha u Kyjeva. Rusové je okupovali 32 dní a po jejich odchodu pak přeživší nacházeli mrtvé. Od zpravodaje z místa Kyjev 8:48 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tělo mrtvého civilisty na ulici v ukrajinském městě Buča, který byl podle místních zabit ruskými vojáky | Zdroj: Reuters

Naďa s manželem Vovou byli v den začátku ruské invaze v Kyjevě. Ještě ten den se sbalili a odjeli za Nadinými rodiči do vesnice Peremoha ležící asi 60 kilometrů na východ od ukrajinské metropole na tahu do města Sumy na hranicích s Ruskem.

Naďa čekala, že se ruští vojáci objeví přímo v centru hlavního města a že na vesnici by se před nimi mohli schovat. Nadin manžel Vova se tam přidal k místní domobraně.

Ukrajinská armáda se mezitím opevnila za vesnicí směrem na Kyjev na druhém břehu říčky Trubiž. Most, který přes ni vedl, vojáci vyhodili do povětří. Nervózní klid vydržel ve vesnici celkem čtyři dny. První ruští vojáci do Peremohy přijeli 28. února.

„Vova byl šéfem domobrany. A domobrance zastřelili ve stejnou dobu, kdy k nám přiletěla raketa Grad. Přišli k nim a všechny postříleli. Vova ale odjel domů hasit požár po dopadu rakety. Kdyby k nám nespadla, tak by byl s ostatními domobranci mrtvý,“ říká Naďa.

Panika a nejistota

„Lidé byli ve sklepích, a když se rozhodli z vesnice odjet, tak je Rusové ostřelovali. Na internetu se objevila informace, že odtud odjelo pět aut, Rusové je pustili a pak je rozstříleli. Byly v nich i děti. Začala panika.“

„Rusové tvrdili, že na auta střílela ukrajinská armáda. Potom oznámili, že otevřou zelený koridor. Naši známí jeli. Řekli jim, ať na místě nechají auto, telefony a všechnu elektroniku a nasednou do autobusu, který je odveze. Ale vůbec nevěděli, kde skončí, taky je mohli odvést do Ruska,“ vzpomíná na emotivní okamžiky Vova.

Při evakuacích z vesnice nakonec odjelo asi 70 procent lidí. Běžně má Peremoha něco přes tisíc obyvatel, ale na začátku války se k nim přijely, podobně jako Naďa a Vova, ukrýt další rodiny z Kyjeva.

Polovinu vesnice podle Nadiny rodiny okupovali mladí ruští branci. Osmnáctiletí kluci, kteří se nestačili divit, že je ve vesnici plyn a každý má v domě sprchu. Nejdřív přicházeli a ptali se, kde jsou ti nacisti, pak se někteří vraceli a prosili, jestli si mohou pohrát se psy, vzpomíná babička Valentina.

