Ukrajina ví, že bojuje o přežití. Politika je až na druhé koleji, myslí si o odvolání Zalužného novinář

Odvolání nejvyššího velitele ukrajinské armády Valerije Zalužného odůvodňuje prezident Volodymyr Zelenskij mimo jiné tím, že Ukrajinci musí věřit ve vítězství, pokud mají vyhrát válku s Ruskem. „Zalužnyj byl ztělesněním toho, že se Ukrajina nezhroutila a dokázala aspoň na nějaké linii ruské okupanty zadržet. Zelenskyj po neúspěšné protiofenzivě zřejmě dospěl k názoru, že je třeba změna," konstatuje redaktor serveru Aktuálně.cz Martin Novák. Interview Plus Praha 18:22 13. února 2024

Vedle deziluze z toho, že se Ukrajincům loni nepodařilo osvobodit více území, prý mezi oběma muži panoval nesoulad ohledně mobilizace. Zalužnyj od počátku chtěl, aby byla co nejrozsáhlejší, Zelenskyj byl ale opatrnější a obával se, že by to znamenalo politický problém, protože spousta mužů a žen nebude chtít narukovat.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Martin Novák, redaktor serveru Aktuálně.cz

„Nakonec se to děje, parlament to v prvním čtení schválil, ale otázka je, jak to dopadne, protože jít na frontu není pro každého. Ne každý je schopen překonat strach a ti, co si mysleli, že na to mají, tak už do armády šli,“ poznamenává novinář.

Mluví se také o tom, že v Zalužném vyrostl Zelenskému silný politický rival. Martin Novák se ale nedomnívá, že právě to by byl hlavní motiv pro generálovo odvolání: „Ukrajina je ve složité situaci, kdy i přes rozdílné názory lidé musí spolupracovat, aby ta země vůbec uchránila svoji existenci.“

„Představa, že Zelenskyj odvolá Zalužného hlavně z toho důvodu, že se obává, že má vyšší rating a mohl by proti němu v příštích volbách kandidovat, mi přijde přehnaná,“ dodává.

Řezník od Bachmutu?

Zalužného ve funkci nahradil Oleksandr Syrskij, který si získal kredit na Donbase, podílel se na obraně Kyjeva a řídil boje u Bachmutu. Zde si ale u části vojáků vysloužil přezdívku „řezník“, boje si totiž podle nich vyžádaly více obětí, než bylo nutné.

„Jeho zastánci argumentují tím, že obrana Bachmutu měla smysl, protože Rusům odčerpali hodně sil, které jim poté chyběly k dalšímu postupu,“ přibližuje Novák, který se domnívá, že Ukrajinci letos nejspíš budou konsolidovat a doplňovat zásoby, ale nebudou se pokoušet o větší ofenzivu.

Drony, rakety a munice

Zelenskij výměnu na postu nejvyššího velitele podrobně nezdůvodnil, tvrdí ale, že Ukrajina musí dosáhnout technologické převahy, a chce se více zaměřit na výrobu dronů, které se ve válce ukázaly jako účinná zbraň.

„Je to první konflikt, ve kterém hrají velkou roli takzvané FPV drony. Obsluha na tabletu či v brýlích v reálném čase vidí, kam dron míří, a může ho nasměrovat. Je to levná zbraň za řádově desítky tisíc korun, a když vybuchne na správném místě, dokáže zničit tank nebo obrněný transportér,“ vysvětluje Novák.

Ukrajině by se také hodily střely delšího doletu, jako je britský Storm Shadow nebo německý Taurus. K jeho dodání se ale Německo zatím neodhodlalo. „Jak ale říkají vojenští experti, nejde o dodávky nějaké jedné zbraně, ale o kombinaci různých druhů zbraní, raket a dělostřelecké munice,“ dodává.

Volební dárek pro Putina

Ukrajinská armáda se navíc potýká s nedostatkem munice, s níž musí velmi šetřit, zatímco Rusové útočí u Avdijivky na předměstí Doněcka. Ta podle Martina Nováka nemá velký strategický význam, ale 12. března budou v Rusku prezidentské volby a armádní velení k nim chce dát Vladimiru Putinovi dárek.

Vývoj války může významně ovlivnit také výsledek letošních prezidentských voleb v USA. Vítězství Donalda Trumpa by podle Nováka mohlo znamenat omezení pomoci Ukrajině. Ani to ovšem není jisté.

„Nedávno jsem mluvil s jedním norským vojenským analytikem, podle kterého je Trump takový egoista, že se nebude chtít smířit s tím, že Amerika ztrácí svou pozici globální velmoci. Názory jsou různé a nemyslím si, že Putin spoléhá na Trumpovo vítězství,“ uzavírá Novák.

