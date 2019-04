Neschopný zajíc v pytli napojený na Rusko? ‚Zelenskyj prezentuje nekonkrétní vize,‘ říká analytik

Z nedělní debaty ukrajinských prezidentských kandidátů na stadionu v Kyjevě sešlo. Vítěz prvního kola Volodymyr Zelenskyj se nedostavil a stávající ukrajinský prezident Petro Porošenko o něm řekl, že je to zajíc v pytli. Podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) k debatě stále ještě může dojít, oba štáby se ale přou o to, jak by měla vypadat.

Komentář Praha 17:00 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít