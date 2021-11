Jednání Zelenského o převratu nesvědčí. Snahy Ruska situace využít jsou ale reálné, říká ukrajinistka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že se v jeho zemi připravuje státní převrat. Proběhnout má podle něj v noci z 1. na 2. prosince a na jeho přípravě se podílí někteří ukrajinští politici, vlivní oligarchové a Rusko. „Jestliže existují důkazy o Achmetovových přípravách puče, měl by být okamžitě zatčen. Žádné takové kroky jsme ale neviděli,“ říká ukrajinistka Lenka Víchová, která byla hostem Radiožurnálu. Praha 20:17 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Část neparlamentní opozice dala Zelenskému ultimátum – buď Zelenskyj propustí svého kancléře Andrije Jermaka, a nebo zahájí 1. prosince protesty,“ říká Víchová | Zdroj: Reuters

Jak podložený je výrok ukrajinského prezidenta Zelenského o chystaném státním převratu podporovaném z Ruska?

Vladimir Zelenskyj toto prohlášení přednesl skoro mimochodem během páteční tiskové konference. V zahraničních médiích tato informace vyvolala velký ohlas, na rozdíl od Ukrajiny, kde posloužila spíše jako materiál pro politické vtipy.

Je nutné si uvědomit, že prezident Zelenskyj je za poslední týden pod obrovskou palbou kritiky především v souvislosti s veřejným vystoupením bývalého šéfa vojenské rozvědky Vasila Burdy, který obvinil okolí prezidenta Zelenského z možné kolaborace s Ruskem.

Část neparlamentní opozice dala Zelenskému ultimátum – buď Zelenskyj propustí svého kancléře Andrije Jermaka, nebo zahájí 1. prosince protesty. Po týdenním mlčení se kancelář prezidenta rozhodla uspořádat tiskovou konferenci, na které právě Zelenskyj pronesl tato slova, která měla patrně za cíl obrátit šipky a změnit společenský diskurs.

Z tohoto důvodu chápe část Ukrajiny tuto informaci jako protiútok ze strany prezidenta a jeho kanceláře a ne jako opravdovou hrozbu. Ale je nutné říct, že snahy Ruska využít jakékoliv protestní hnutí na Ukrajině nebo jinými způsoby destabilizovat vnitřní situaci na Ukrajině jsou opravdu reálné a je to každodenní chleba už osm let.

Z plánování převratu Zelenskyj obvinil oligarchu Rinata Achmetova. O koho se jedná?

Rinat Achmetov je nejbohatším mužem v zemi. Kdysi úzce svázaný s bývalým prezidentem (Viktorem) Janukovyčem, ale tento muž si v roce 2014 na rozdíl od Janukovyče vybral Ukrajinu a neutekl do Ruska. Z okupovaného Donbasu přesídlil do Kyjeva.

V ukrajinském prostředí je to opravdu nenáviděná osoba, braný jako oligarcha, který tahá za různé nitky, velice vlivná politická figura. Každý z ukrajinských prezidentů s ním v nějakém smyslu musí počítat.

Rinat Achmetov byl v minulosti poslancem právě za Janukovyčovu stranu, dnes není osobně aktivní v politice, ale je vlastníkem důležitých teplárenských společností. Mluví se o tom, že podporuje a má své lidi v každé politické straně. Bez něj by dnes ani Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně nebyl prezidentem, i ve volbách v roce 2019 záleželo na konsenzu mezi ukrajinskými oligarchy, kteří jsou vlastníky těch nejdůležitějších médií na Ukrajině.

Přes dva roky byla Achmetovova média k Zelenskému velice přívětivá, ale už několik týdnů pozorujeme, že Achmetovova média začala útočit na Zelenského a bývalý šéf vojenské rozvědky, o kterém jsem mluvila, rovněž přednesl svá slova a obvinění na jednom z kanálů Achmetova.

Zelenskyj přímo Achmetova v pátek neobvinil, jen naznačil, že byly zachycené nějaké rozhovory, kde se mluví o tom, že Achmetov by se mohl postavit na stranu těch, kdo si přeje výměnu prezidenta. A Zelenskyj výměnu prezidenta chápe jako převrat. Pochopitelně Achmetov tato slova odmítl.

Spousta komentátorů se ale ptá, jestliže opravdu existují takové důkazy o Achmetovových přípravách puče nebo převratu, tak by v té chvíli měl být okamžitě zatčen. Žádné takové kroky jsme neviděli a nepozorujeme. Ostatně Zelenskyj právě v pátečním prohlášení vlastně řekl, že by se na toto téma s Achmetovem rád pobavil a že jej zve do kanceláře. To nesvědčí o žádných důkazech z vlastizrady. Já to osobně spíše chápu, jako že Zelenskyj otevřeně přiznal boj s Achmetovem.

Zabránit prozápadnímu směru

Faktem ale je, že před hrozbou ozbrojeného střetu s Ruskem varují představitelé NATO i některých západních spojenců Ukrajiny. Jak pravděpodobné je, že by Rusko samo k nějaké vojenské akci přistoupilo?

Pravděpodobnost je velká. Rusko je opravdu připravené a Ukrajina to chápe a potvrzuje. Informace ukrajinské rozvědky se shodují s informacemi západních rozvědek. Ale také je velmi pravděpodobné, že Rusko takovým otevřeným vystupováním vyhrožuje a tlačí jak na Ukrajinu, tak na Západ proto, aby Ukrajina i Západ politicky ustoupily a nebylo třeba použít žádné zbraně.

Toho se právě nejvíce obává aktivní ukrajinská společnost, že prezident Zelenskyj udělá politické kroky, které po něm Moskva žádá a že i Západ jej k tomu bude tlačit.

Jaké kroky Moskva žádá?

Jde o uznání tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, o změnu ústavy Ukrajiny v tom smyslu, aby tyto dvě samozvané republiky měly právo veta na bezpečnostní a zahraniční politiku Ukrajiny. Jde vlastně o to, aby Ukrajina zastavila svůj prozápadní směr a aby byly dány jisté garance Rusku, že Západ o Ukrajinu nebude mít zájem.