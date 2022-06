ONLINE: Jsme slabší z hlediska vybavení, vysvětloval Zelenskyj, proč Ukrajina nemůže přejít do protiútoku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v rozhovoru s deníkem Financial Times uvedl, že hlavním cílem Ukrajiny je obnovit kontrolu nad celým svým územím, a ne pouze zatlačení ruských vojsk do pozic před 24. únorem. Ukrajinská armáda podle něj ale zatím nemůže přejít do protiútoku, protože ruská strana má převahu z hlediska vojenské techniky. Dále Zelenskyj vyjádřil také spokojenost s tím, že Johnson zůstal ve funkci britského premiéra.

Kyjev/Londýn 19:57 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít