Ukrajina je na vstup do Unie připravená lépe, než bylo Česko. Problém je ale korupce, hodnotí novinářka

Evropský parlament před rokem doporučil, aby se Ukrajina stala oficiálním kandidátem na členství. Za tu dobu ale Kyjev moc nepokročil, připouští novinářka Kateřina Šafaříková v pořadu Jak to vidí… na Dvojce: „Tím chci říct, že za zavřenými dveřmi bezpochyby probíhá řada vyjednávání a mnoho politiků lobbuje v dobrém smyslu za to, aby Ukrajina pokročila, tedy aby zahájila předvstupní rozhovory. Ty má za sebou i Česko a trvalo mu to šest let.“

Praha 12:12 4. března 2023