Jourová: Ukrajina intenzivně pracuje na systému proti korupci. Už nedělají reformy jen pro Brusel

V porovnání s rokem 2017 jsem teď v úplně jiném státě, řekla eurokomisařka Věra Jourová při nedávné návštěvě Ukrajiny. Ocenila hlavně pokrok, který za tu dobu země udělala v boji proti korupci. „Věřím, že si lídři budou vysvětlovat své postoje a že výsledkem bude rozhodnutí o setrvalé podpoře Ukrajině,“ doufá v souvislosti s možností vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Brusel 17:22 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem spokojená se stavem, jaký je teď, protože vidím, že probíhá velmi intenzivní práce na opravdu robustním protikorupčním systému, který obsahuje jak prevenci, tak represi,“ chválí Jourová. „Ukrajina už v tomto ohledu ušla velkou cestu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Šárka Fenyková

Kromě systému se podle ní na Ukrajině mění i mentalita. „Před několika lety jsem měla dojem, že dělají reformy, protože to chce Brusel,“ popisuje. „Ta situace je dnes úplně jiná. Myslím, že Ukrajinci mají plné zuby staré Ukrajiny. Chtějí nový systém, kde bude více spravedlnosti, transparentnosti a přehledu o tom, kam jdou veřejné peníze.“

Boj proti úplatkářství je zároveň jedním z kritérií pro vyjednávání o členství v Evropské unii. „Chceme po nich, aby navýšili počet lidí v protikorupčním týmu, aby bylo dost detektivů a lidí, kteří jsou schopni vyšetřovat tu velmi sofistikovanou finanční kriminalitu, která mnohdy probíhá v online prostoru,“ uvádí Jourová.

Další podmínkou je zastavení oligarchizace v národní politice. „Chceme, aby odstavili lidi, kteří za léta kumulovali obrovskou finanční a politickou moc, a aby spustili opravdu rozsáhlá vyšetřování jak na státní, tak regionální a místní úrovni,“ představuje podmínky. Uvedená opatření mají vést k vyšší důvěře občanů v instituce a ve stát.

Zaplatí agresor

Ukrajina není jedinou zemí, která se o vstup do Evropské unie uchází. Kvůli válečnému stavu ale panují obavy o podjatosti vyjednávání. „Nedali jsme Ukrajině žádnou divokou kartu nebo privilegovanou cestu k rychlejšímu vstupu. Měříme úplně všem stejným metrem, ať je to Srbsko, Bosna, Ukrajina nebo Moldávie,“ vyvrací domněnky Jourová. „Ukrajina je na zahájení rozhovorů zralá.“

Velvyslankyně před Evropskou radou: Ukrajina si reformy odpracovala. Hledáme cesty, jak na rozšíření Číst článek

V souvislosti s válečným stavem je na evropské půdě také velmi diskutovaným tématem podpora Ukrajiny. „Věřím, že si lídři budou vysvětlovat své postoje a že výsledkem bude rozhodnutí o setrvalé podpoře Ukrajině,“ doufá. „Nejenže je to válka, kterou máme za humny, ale zároveň dáváme jasně najevo, že agresor nemůže jen tak zničehonic napadnout jinou zemi.“

Podpora Ukrajiny je v zájmu Evropské unie a její bezpečnosti. Ukrajinci jakoukoliv pomoc velmi kvitují a vděčnost vyjádřili i představitelé státu při setkání s eurokomisařkou. „Neslyšela jsem jedinou výtku, že by podpora nebyla dostatečná. Naopak tam bylo velmi silné poděkování jak Unii, tak mně a Čechům,“ podotýká Jourová.

Největší obavou v současnosti je vývoj americké politiky, který hrozí významným omezením finanční pomoci Ukrajině. Naopak naději představuje projednávání plánů na financování obnovy Ukrajiny po válce.

„Ještě do konce roku bychom měli schválit pravidla pro použití výnosů ze zmražených ruských peněz a majetků. Dodržíme to, co je logické a na co lidi čekají, že ten, kdo boří a způsobuje katastrofu, tak bude taky platit. Připravujeme takový systém a taková pravidla, aby to bylo právně nenapadnutelné,“ slibuje Jourová.

Více o tématech příštích voleb do Evropského parlamentu, nové vládě v Polsku nebo práci představitelů hnutí ANO v unijních institucích si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru v horní části článku.