Odpověď na agresi Ruska nebo Porošenkova hra. Jak Ukrajinci hodnotí výjimečný stav?

Od počátku konfliktu v Kerčském průlivu, kdy ruská pohraniční stráž zadržela tři ukrajinské vojenské lodě, uplynul už týden. Dvacítka ukrajinských námořníků je v moskevské vazební věznici a čeká na soud.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký je život v Oděse a jak výjimečný stav hodnotí její obyvatelé

Ve výjimečném stavu vyhlášeném v 10 pohraničních a pobřežních oblastech Ukrajiny žijí i obyvatelé milionového města Oděsa na pobřeží Černého moře. Do jejich životů se ale nijak znatelně nepromítl.

Na tržišti Privoz v centru Oděsy si prodejci libují, trhovkyně Naděžda si na dopady výjimečného stavu nestěžuje. Patří k těm, kteří nijak nevybočují a pilně pracují a zákazníci prý zatím „díky Bohu“ nakupují, tak jak nakupovali i před týdnem.

K čemu je výjimečný stav?

Mnozí Ukrajinci si ale kladou otázku, proč byl výjimečný stav vyhlášený až teď a ne třeba už při obsazení Krymu v roce 2014, nebo když začaly boje se separatisty v Donbasu.

Básník a umělecký manažer Vladislav si myslí, že rozdíl je v tom, že tehdy se do konfliktu zapletli neznámí lidé v maskáčích nebo ruští dobrovolníci na dovolené. Teď je to jinak.

Fotogalerie (10)







„Teď to byla oficiálně agrese ruských ozbrojených sil. Proto u nás zavedli výjimečný stav. To je můj názor. Jak to opravdu bylo, nevím. Máme o tom totiž velmi málo informací,“ odůvodňuje si současný stav Vladislav.

Lodní mechanik Aleksej cítí ve vzduchu napětí. Bojí se toho, že jestli v následujícím měsíci dojde zase k nějakému incidentu, bude výjimečný stav tvrdší a už se budou omezovat některá občanská práva.

Ukrajinci v Česku se bojí o příbuzné, někteří se vrací do vlasti nebo to zvažují Číst článek

„Myslím, že to vypadá, jako by to narafičil prezident Porošenko, aby mohl oddálit, nebo úplně zrušit volby. Klesají mu preference a vůbec by nemusel postoupit do druhého kola. Lidé vidí, co se v zemi děje a jsou z toho rozčarovaní. Ale jestli to tak opravdu je, to je těžké říct,“ dodává Aleksej.

Na oděském nádraží vše funguje normálně, občas se objeví jednotky Národní gardy, jinak ale výjimečný stav patrný není.

Podobně jako Aleksej uvažuje i nádražní prodejce Jurij, žádné změny v životě ve městě sice nepozoruje, sleduje ale ruskou televizi a lidem prý brzy dojde, proč se tohle všechno děje. Protože na jaře budou prezidentské volby.

Zesiluje informační válka

Právě ovlivňování názoru Ukrajinců ze strany Ruska podle bývalého ředitele oděské pobočky vládního Institutu pro strategická studia Artema Filipenka zesílilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Artem Filipenko o ruské informační válce

Spočívá podle něj v šíření lživých zpráv pomocí aplikací Viber nebo WhatsApp v různých skupinách, třeba mezi rodiči spolužáků ve škole.

Rozesílají se zprávy o tom, že se chystá mobilizace, rekvírování majetku, nebo povinnost ubytovávat v soukromých domech vojáky. Další nepravdivé informace se šíří twitterem nebo po facebooku.

Svou roli také podle Artema Filipenka sehrávají právě i ruské televize sledované na Ukrajině. Z nich vzešla informace, že je na Ukrajině nedostatek soli. V obchodech ale přitom v regálech nechybí.

I přes výjimečný stav a informační válku se ale lidé v Oděse baví, restaurace jsou plné a není problém koupit si třeba lístek do místní opery. Na repertoáru je například Bizetova Carmen, Verdiho Rigoletto nebo Čajkovského Piková dáma.

Nikdo zatím příliš neřeší, kdo bude mít nakonec v ukrajinsko-ruské hře křížovou sedmu a kdo srdcové eso.