Na Ukrajině skončil výjimečný stav. Kyjev ho vyhlásil po incidentu v Kerčském průlivu

„To, že platnost válečného stavu končí, je už patrné. Dnes na lince mezi Moskvou, Minskem a Kyjevem poprvé nebylo ani jednoho deportovaného Rusa, kterého ukrajinští pohraničníci nevpustili do země,“ zaznamenal ruský list Kommersant na svém webu.

Připomněl současně, že Rusové k návštěvě Ukrajiny potřebují mít biometrický pas, na hraničním přechodu se musí podrobit snímání otisků a vysvětlit důvody své cesty.

Po vyhlášení válečného stavu se ukrajinské úřady rozhodly zakázat vstup do země Rusům ve věku od 16 do 60 let, s výjimkou humanitárních návštěv, například účasti na pohřbech příbuzných. Ukrajinští činitelé vysvětlovali tento zákaz snahou předejít vytváření záškodnických oddílů.

Ukrajinští pohraničníci během 30 dnů válečného stavu nevpustili do země asi 1500 Rusů, dodal Kommersant.

Vyhlášení výjimečného stavu v deseti pohraničních a pobřežních oblastech mělo podle prezidenta Petra Porošenka zabránit hrozbě „skutečné války“ s Ruskem, které Kyjev obviňuje z okupace Krymu a části východoukrajinského Donbasu, ovládaného proruskými separatisty. Moskva stále popírá přímé zapojení do konfliktu, který si od jara 2014 vyžádal více než 10 000 mrtvých.

Připravená provokace

Rusko také tvrdí, že plavba ukrajinských vojenských lodí Kerčským průlivem byla připravenou provokací, která měla ještě více vyostřit vzájemné vztahy a zvýšit vyhlídky prezidenta Porošenka v nadcházejících prezidentských volbách.

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu prostřednictvím své mluvčí vybídlo Západ, aby uhlídal Kyjev před novými provokacemi.

„Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady (Oleksandr Turčynov) ohlásil, že se Ukrajina chystá k nové provokaci v Kerčském průlivu, přičemž tentokrát plánuje k uskutečnění svých avanturistických plánů připojit jako pozorovatele zástupce NATO a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,“ řekla Marija Zacharovová.

„Počítáme s tím, že západní kurátoři Ukrajiny se nejen zdrží účasti v této nerozumné iniciativě, ale také najdou způsoby, jak režim v Kyjevě přivést k rozumu a přimět jej zřeknout se ukvapených kroků, které by mohly vést k další eskalaci v regionu,“ dodala mluvčí.