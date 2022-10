‚Celá Ukrajina je ve tmě.‘ S nedostatkem elektřiny lidé bojují semknutím i humorem

Úřady na Ukrajině vypínají elektřinu po celé zemi kvůli vybombardovaným elektrárnám. Proud se řízeně pozastavuje během zákazu vycházení. Učitelka Oksana v reportáži zvláštního zpravodaje Radiožurnálu vnímá situaci pozitivně, farář z Buči si zachovává humor a nadhled. Od zpravodaje z místa Kyjev 20:00 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pouliční prodavačka květin si v potemnělém Kyjevě svítí čelovkou. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sergej má jasno, když si kupuje pár minut před jedenáctou večerní kávu v potemnělém stánku. Okolo nesvítí jediná lampa.

„Podívej, ve tmě je celá Ukrajina. Já teď pojedu domů taxíkem, zapálím si plynová kamna a rozsvítím svíčky,“ říká Radiožurnálu. Za chvíli v Kyjevě zhasnou i semafory. Po zákazu vycházení není pro koho svítit.

Učitelku výtvarné výchovy Oksanu, která žije ve smutně proslulé Buči, to rozhodit nemůže.

„Nevím, jak to bude v zimě, ale když jsme přežili okupaci, přežijeme i tuto dobu bez okupace. Samozřejmě se lidé připravují, ale zůstat bez vody, plynu a elektřiny není to nejhorší. Hlavně když přežijete. Schovávali jsme se ve sklepě. To je taková situace, kdy se lidé dají dohromady a drží při sobě.“

Ani farář otec Andrej, který letos pohřbil v Buči 250 lidí, nepovažuje nedostatek elektřiny za neřešitelný problém. Komentuje to s jízlivým humorem: „Řeknu vám anekdotu. Rusové se nám snaží zničit infrastrukturu, abychom neměli elektřinu a tak dále. Ale oni nechápou, že se tak za devět měsíců narodí milion banderovců.“

Naposledy panovala taková tma v ukrajinských městech na začátku války, kdy lidé zatemňovali i okna. Teď si ale mnohem víc věří, protože přesně vědí, kdo je jejich nepřítel a co od něj můžou čekat.

Otec Andrej z Buči | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz