Ukrajina se potýká s následky nové smrště ruských raketových útoků. Ty způsobily úplný kolaps elektrické sítě. Mnohé vesnice a města na válečné linii jsou ale bez proudu už několik měsíců a tamní lidé se s tím už naučili žít. V Bachmutu v Doněcké oblasti natáčel ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín. Bachmut 21:41 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bachmut, Doněcká oblast. Listopad 2022 | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Projíždíme poslední vesnicí Ivanovské, což už je vlastně předměstí Bachmutu. Všichni na sobě máme neprůstřelné vesty a přilby. K dispozici jsme dostali inkasátorské auto, kterým jinak ochranka převáží peníze z banky. Díky české pomoci jsme ho trošku vylepšili – zvýšili jsme podvozek, a tím usnadnili i průjezdnost v terénu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Nejhorší není nedostatek jídla, ale zima. “ V ostřelovaném Bachmutu žijí bez elektřiny už měsíce

Sjíždíme z kopce do údolí, na protější straně, na vyvýšenině leží město Bachmut. Je nesmírně důležité udržet pozice kolem města, protože kdo je ovládne, ten ho bude mít potom jako na dlani.

V dálce na druhém konci města pozorujeme záblesk a dým. Některé domy dostaly takový zásah, že se je už asi nikdy nepodaří opravit. Části jich prostě chybí. Ale přesto jsou tady hrdé nápisy ‚Bachhmut je Ukrajina‘. O kousek dál míjíme první lidi, jdou zřejmě venčit psa.

‚Žijeme tady a mlčíme‘

Paní Lydie odsud odjet nechce, její rodina tu žije už několik generací svět. „Tři měsíce nejde elektřina, nic tady není, jenom obchod. Nějaké potraviny máme, ale jinak nic víc. Žijeme tady a mlčíme,“ říká rezignovaně.

Bez proudu není jenom Kyjev a další města na západě, ale prakticky celá Ukrajina, říká zpravodaj Dorazín Číst článek

Pokračujeme dál a cestou potkáváme další auto podobné tomu našemu, je také pancéřované. I ono pochází ‚ze stáje‘ pekaře a kněze Olega Tkačenka, který zajišťuje humanitární pomoc ve válkou zasažených oblastech.

Vůz poznáváme podle průstřelů z boku. Vlad vysvětluje, že se to stalo nedávno v Avdějevce, kde projektil explodoval asi 20 metrů od auta plného lidí připravených na evakuaci. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jenom jedna žena byla lehce zraněná. Takže všechno nakonec dopadlo relativně dobře.

Pro dřevo až do Kramatorsku

Válka se v Bachmutu nezastavuje ani na minutu, neustále jsou slyšet exploze. Parkujeme na panelákovém předměstí. Lidé jsou poschovávaní doma, protože je špatné počasí. Nakonec nacházíme jednu paní, která je na tomto sídlišti zřejmě hlavní a přivolává další.

Ukrajinci pomáhají vojákům, kteří bojují s ruskou armádou. Vypravují náklady s jídlem a další pomocí Číst článek

Pro vodu a pro chléb si přišla také nevidomá paní Valja s manželem. Nechtějí se evakuovat, nevědí, kdo by se o ně kde postaral. Nejhorší podle nich není nedostatek potravin – mají ještě nějaké zásoby a občas sem přijede humanitární pomoc jako ta naše –, ale zima.

Mají sice doma kamna, říká se jim tady buržujka, ale nemají čím topit. Chodí po ulicích, sbírají větve. Starosta prý slíbil nějaké dříví, ale měli by si pro ně dojet až do Kramatorsku. A to je jednak nebezpečné, a když nemáte auto, tak je to prakticky nemožné. A to ještě neudeřily mrazy.