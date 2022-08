‚Válka z dětí může vytvořit ztracenou generaci.‘ Školy na Ukrajině staví kryty, aby jim zajistily vzdělávání

Nejdříve covid, teď válka. Miliony ukrajinských dětí už několik let nemohly jít do školy, potkávat své spolužáky a dostávat kvalitní vzdělání. Jsou odkázány na online výuku nebo strach z toho, že každou chvíli budou muset běžet do školních bunkrů a krytů. Samy děti si přejí, aby se do školy mohly vrátit – kvůli nejasné situaci ohledně války ale více než polovina škol a univerzit podle CNN neotevře.

Kyjev 16:32 28. srpna 2022