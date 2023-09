Falešné obvinění z genocidy jako záminka k invazi ničí svět. Ukrajina a 32 dalších zemí zažalovaly Rusko

Mezinárodní trestní soud začal v pondělí projednávat žalobu Ukrajiny a 32 dalších zemí, které obviňují Rusko ze zneužití Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. Mezi žalujícími státy jsou všichni členové Evropské unie kromě Maďarska, ale také třeba Nový Zéland, popisuje ukrajinský server Evropská Pravda. Svět ve 20 minutách Haag/Kyjev 18:46 23. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Šance Ukrajiny, že soudní proces vyhraje, jsou velké, ne ale zaručené. Soudní verdikt vytvoří precedens, protože takovou žalobu ještě nikdy nikdo nepodal, píší novináři.

Ukrajina totiž znění Úmluvy využila „velmi kreativně“. I kdyby jí soud dal za pravdu, půjde jen o „mezikrok“: Kyjev totiž chce na základě verdiktu podat mezinárodní žalobu o náhradu materiálních škod, které Rusové na Ukrajině způsobili.

Proces nepovede k uvěznění viníků, přesto je velmi významný – i proto, že se připojuje tolik zemí. Ty prohlásily, že se považují za poškozené jednáním Ruska, protože falešné obvinění z genocidy jako záminka k ozbrojené agresi ničí svět, tak jak ho známe.

V mezinárodním právu nelze zahájit vyšetřování proti jinému státu jen proto, že spáchá trestný čin. Ukrajina tak nemůže Rusko žalovat pouze na základě tvrzení, že se dopouští zločinu agrese. Musí existovat nějaká úmluva ratifikovaná útočícím státem, která stanoví soudní postup pro řešení sporů.

Ukrajinská genocida na Donbasu?

Ukrajinští právníci takovou cestu našli. Žalují Rusko na základě Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, která umožňuje žalovat stát i bez jeho souhlasu.

Největší kreativita žaloby spočívá v tom, že Ukrajina neobviňuje Rusko ze spáchání genocidy, které je velmi složité prokázat. Důvod k žalobě poskytli sami Rusové, kteří ve snaze ospravedlnit svou invazi nařkli Kyjev z „genocidy“ na Donbasu, což byl podle nich důvod, proč agresi zahájili.

Ukrajina proto vyzvala Mezinárodní trestní soud, aby konstatoval, že Kyjev žádnou genocidu v Donbaské oblasti nespáchal a že Kreml zneužívá Úmluvy jen k ospravedlnění svého počínání.

Soud by měl rozhodnout, že Rusko lhalo. Pokud to udělá a právně potvrdí, že Moskva napadla Ukrajinu pod falešnou záminkou, Kyjev bude mít výhodnější pozici při všech dalších soudních žalobách proti Rusku.

Ukrajina se netají tím, že chce podat žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN a žádat finanční odškodnění. Takový soudní proces však bude možný, jen když znění soudního verdiktu tuto možnost připustí. Kyjev si nemůže dovolit neuspět.

Moskva záměr pochopila

Rusko už Mezinárodnímu trestnímu soudu předložilo své stanovisko a bylo mnohem lépe připravené, než Ukrajina doufala. Nikdo s ním však nechce spolupracovat, a tak ruská vláda najala tým expertů na mezinárodní právo z Íránu a Číny, kteří stejně jako jejich země už dlouho narušují světový pořádek.

Moskva pochopila, o jak závažnou záležitost jde, a zvolila jedinou možnou taktiku: chce soudu dokázat, že obvinění z „genocidy v Donbasu“ nebylo příčinou války.

Ruští diplomaté museli udělat velmi atypický krok a zpochybnit slova samotného Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Obhájci celé pondělí vysvětlovali, že politická prohlášení ruských představitelů citovaná Ukrajinou nemají žádnou právní váhu.

Chtěli přesvědčit co nejvíce soudců, že o Úmluvu vůbec nejde, ale že Kyjev se „snaží soudu vnutit vlastní představu o tom, co takzvanou zvláštní vojenskou operaci vyvolalo“. Ukrajina podle nich popírá, že Donbas osm let bombardovala.

Ukrajinská právní linie je však jasná. Ukrajinští právní poradci se snaží přesvědčivě doložit citacemi, že ruská tvrzení o „genocidě ruskojazyčných obyvatel Donbasu“ s ruskou agresí přímo souvisejí.

Podle nich jde o skutečné, a nikoli smyšlené zneužití úmluvy. Kyjev tvrdí, že obvinění je vážné a soudci je nebudou moci jen tak odmítnout. Právě proto se Západ rozhodl ukrajinskou žalobu hromadně podpořit.

Případ se vyvíjí nezvykle rychle; není vyloučeno, že rozhodnutí padne letos, možná začátkem příštího roku, uzavírá Evropská Pravda.

