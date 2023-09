Ukrajinci se nebojí, že by válku sami nevydrželi, ale že pomoc ze Západu zeslábne, říká zpravodaj Dorazín

Před ukrajinskou armádou je další zima, která zpomalí pozemní operace. „Rusko bude více spoléhat na terorizování civilního obyvatelstva a poškozovat kritickou infrastrukturu,“ předvídá zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Jak silná je ukrajinská únava a zklamání ze stále nekončící války? A jak se vyvíjí situace na frontě? Praha 17:26 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před ukrajinskou armádou je další zima, která zpomalí pozemní operace (ilustrační obrázek) | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Jedním z nejpalčivějších problémů na Ukrajině je v současnosti nedostatek protivzdušné obrany. Přestože ukrajinská armáda využívá účinný raketový systém protivzdušné obrany Patriot, není možné ochránit každé větší město.

„I když jsou tady rozmístěny americké Patrioty, není jich tolik, aby dokázaly útoky odrazit. Jsou velmi účinné, ale bohužel se stává a bude se to stávat dál, že tady ruské manévrovací rakety nebo kličkující rakety budou stále zasahovat ukrajinskou infrastrukturu,“ vysvětluje Dorazín.

Podle něj se ale v nadcházející sezóně zpomalí pozemní operace do doby, než zamrzne půda a umožní tak další postup.

Přestože válka na Ukrajině trvá už více než rok a půl, Ukrajinci stále věří velení armády. „K politikům je tradičně důvěra menší. I když důvěra v prezidenta Zelenského je pořád poměrně vysoká. Samozřejmě se ale začínají projevovat i rozpory,“ komentuje Dorazín.

Volby se na Ukrajině zřejmě neuskuteční ani v příštím roce, a to především kvůli složitým válečným podmínkám. Problematické by však hlasování bylo i z důvodu ukrajinské emigrace, miliony obyvatel by totiž musely hlasovat ze zahraničí.

Únava z dlouhé války

Ukrajinci věří, že navzdory všemu je nutné bojovat dál. Uzavírat v současné chvíli příměří by znamenalo nejen smířit se s okupací, ale i připravit se na další válku a poskytnout Rusku oddechový čas, aby si doplnilo své zásoby.

„Naprostá většina lidí si uvědomuje, že to je cesta do pekel, že by to celou agonii jenom prodloužilo. Dá se tak říci, že Ukrajinci jsou ve své většině proti jakémukoli kompromisu s Ruskem,“ míní Dorazín.

Přestože se zdá, že někteří západní politici začínají být z dlouhé války na Ukrajině unavení a nespokojení, protože registrují pomalejší postup ukrajinských sil, podle Dorazína to neplatí pro samotné Ukrajince.

„U ukrajinských obyvatel jde o jiný typ únavy. Ta vyplývá ze zhoršené bezpečnostní a ekonomické situace, z toho, že lidi neví, co bude zítra, když se ozývá každou noc poplach. Tento typ únavy a obav je tady velmi častý. Nejde ale o žádné poraženectví. Hlasy, které by volaly po uzavření kompromisního míru, jsem ve větším měřítku nezaznamenal.“

Strach, že to nevydrží spojenci

Podle Dorazína Ukrajinci nemají strach z toho, že by sami válku nevydrželi. Největší strach mají z toho, že to nevydrží jejich západní spojenci.

„Jsou tady cítit pochybnosti, jak dlouho Západ vydrží podporovat Ukrajinu, která se zatím sama bez masivní americké, německé nebo naší pomoci neobejde. Tento strach je tady cítit čím dál víc,“ říká.

Podle Dorazína taky západní politici vnímají válečnou situaci negativněji, než ve skutečnosti je nebo než ji vidí sami Ukrajinci.

„Situace na záporožské frontě se vyvíjí poměrně dobře ve prospěch ukrajinské strany, zejména v posledních dnech a týdnech. Ukrajincům se podařilo zlikvidovat velmi elitní jednotky ruské armády, které tam Rusové nasadili. Ukrajinci také vidí – a to je motivuje k tomu, aby neklesali na duchu –, jak jejich rakety ničí cíle na okupovaném Krymu, ale i v samotném Rusku. V noci došlo například k obrovskému dronovému útoku na Kurskou oblast a v Kalužské oblasti, kde byly zasaženy ruské energetické objekty,“ říká Dorazín.

Rusové také v posledních týdnech polevili v útocích v Charkovské oblasti u Kupjansku a i jejich odpor v okolí Bachmutu je daleko menší.

„To všechno jsou sice drobné detaily, ale svědčí o tom, že Rusko málokde přebírá iniciativu, spíš je v defenzivě, což svědčí o tom, že mu dochází síly. Ale zase na druhé straně má pořád i velmi nebezpečné zbraně,“ dodává Dorazín.

Poslechněte si celé Interview Plus v audiozáznamu výše.