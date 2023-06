Rozbité převodovky i shnilé pneumatiky. Západní zbraně někdy dorazí na Ukrajinu v dezolátním stavu

Ukrajina má dostatek zbraní a techniky. Mohlo by se to zdát podle dodávek, které dostává ze Západu. Z řadou z nich jsou ale problémy. Darovaná technika někdy přichází v dezolátním stavu a hodí se jen na náhradní díly, informuje deník The New York Times. Lepší to není ani se zakázkami, které platí přímo Kyjev. Od začátku invaze v únoru do konce roku 2022 utratil 800 milionů dolarů za zakázky, které byly zcela nebo z části nesplněny. Kyjev/New York 18:08 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Darovaná technika často přichází na Ukrajinu v dezolátním stavu a hodí se jen na náhradní díly | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Loni v létě dostala americká jednotka rozkaz, aby dopravila 29 vozidel Humvee ze skladu na základně Camp Arifjan v Kuvajtu na Ukrajinu. Navzdory tvrzení velení, že všechny vozy jsou plně schopné bojového nasazení, kontrola ještě před odesláním odhalila řadu problémů u 26 z nich, informoval server The New York Times s odkazem na zprávu generálního inspektora Pentagonu z konce května.

Do konce srpna opravili dodavatelé převodovky, vybité baterie, úniky kapalin, rozbitá světla, dveře i bezpečnostní pásy. Po jejich dopravení na základnu v Polsku, kde si je měla převzít ukrajinská armáda, ale kontroloři zjistili, že 25 humvee má shnilé pneumatiky. Další měsíc pak čekali na nové.

Vozidlo Humvee | Zdroj: Reuters

Stejná jednotka z Kuvajtu měla několik týdnů po zahájení invaze loni v únoru také poslat šest houfnic M777 jako pomoc válčící Ukrajině. Jak ale uvádí zpráva Pentagonu, všechny vyžadovaly rozsáhlou opravu, protože 19 měsíců neprošly pravidelnou servisní kontrolou. Jedna dokonce byla v tak špatném stavu, že by mohla někoho zabít, kdyby ji použil, uvádí zpráva.

Po tříměsíční opravě byly houfnice odeslány do Polska, kde ale úředníci zjistili, že nejsou schopné bojového nasazení, a musely být znovu opraveny.

Houfnice M777 | Zdroj: Reuters

Třetina zbraní v opravě

Nejde o ojedinělé případy. Přestože Západ dodává na Ukrajinu řadu užitečných zbraní v dobrém stavu, jako jsou protiraketové systémy Patriot, tanky Leopard 2A4 a další, řada dodávek potřebuje rozsáhlou opravu, nebo se hodí jen na náhradní díly.

Až třicet procent zbraní, které má Ukrajina k dispozici, potřebuje častou opravu. To je podle expertů na obranu hodně. Zvlášť pro armádu, která vede rozsáhlou ofenzivu a potřebuje každou zbraň.

Úředníci pod podmínkou anonymity listu The New York Times řekli, že kyjevská vláda se bojí na špatný stav dodaných zbraní upozorňovat, protože by to mohlo rozpoutat konflikty mezi spojenci a zároveň zastavit přísun dalších zbraní. I proto ministerstvo obrany na dotazy odmítlo reagovat.

Některé zbraňové systémy jsou ale tak cenné nebo náchylné k poruše, že Ukrajině nevadí, když je dostane v nefunkčním stavu. Slouží pak jako zdroj součástek.

Patří mezi ně například samohybné houfnice AS-90, jejichž dodávku oznámil v lednu britský ministr obrany Ben Wallace s tím, že některé jsou v „různých stavech připravenosti“. V březnu pak jeho resort upřesnil, že dvanáct z nich potřebuje buď opravu, nebo mají být použité na náhradní díly. Ukrajina potvrdila, že je skutečně potřebuje na náhradní díly.

Samohybná houfnice AS90 | Zdroj: Reuters

Italské houfnice

V některých případech pak Ukrajina žádá o zbraně ve špatném stavu s tím, že si je nechá opravit nebo repasovat. V takovém případě ale může dojít k problémům s dodavatelem.

Loni Kyjev požádal Řím o dodávku 33 samohybných houfnic M109L. Italské ministerstvo obrany uvedlo, že byly vyřazeny již před lety, ale že Ukrajina si je toho vědoma a že je repasuje. Kyjev zaplatil podle vládních dokumentů 19,8 milionu dolarů americké společnosti sídlící v Tampě za opravu.

Samohybná houfnice M109 | Zdroj: Reuters

V lednu 13 z nich dorazilo na Ukrajinu. Podle videí na sociálních sítích se ale jedné z nich valil kouř z motoru a u druhé kapala chladicí kapalina z motoru. Brzy tak byly shledány nevhodnými pro bojové mise.

Ukrajina obvinila společnost, která zakázku ve stanoveném termínu – do prosince - nedokončila, že nikdy neměla v plánu splnit své závazky. Matthew Herring, generální ředitel společnosti Ultra Defense Corporation, to ale odmítl. „Každá z nich (samohybných houfnic – pozn. red.) fungovala, když jsme je doručili,“ řekl. Ukrajinská strana podle něj stroje řádně neudržovala.

Miliardy za nedodané zbraně

Podobným způsobem už přišla Ukrajina až o stovky milionů dolarů. Vládní audit odhalil, že jen do konce roku 2022 utratila 800 milionů dolarů za zakázky, které byly zcela nebo z části nesplněny. Později se podařilo některé z nich dokončit, v jiných případech dodavatelé vrátili peníze.

Problémy s dodávkami jsou ale v tomto objemu nevyhnutelné. Od začátku invaze utratila Ukrajina miliardy dolarů za zbraně, techniku i munici. Další desítky miliard dolarů pak investovaly západní státy včetně Česka.

I letos eviduje Kyjev zakázky za desítky milionů dolarů, které se neuskutečnily. Podle vládního auditu jsou některé z největších nedodaných zakázek od ukrajinských státních zbrojních společností. Nejméně dvě z nich už resort obrany zažaloval. Ukrajinská vláda proto začala letos analyzovat nákupy a vylučovat problematické dodavatele.