ONLINE: Buča podle gubernátora není jediná. Ztráty v Záporožské oblasti přirovnává k masakru u Kyjeva

Gubernátor Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny Oleksandr Staruch lidské ztráty v některých vesnicích v tomto regionu přirovnal k situaci v Buče nedaleko Kyjeva. „Nechci nikoho děsit, ale u nás je ne pouze jedna taková Buča," řekl Staruch podle RBK-Ukrajina. Kyjev 23:01 5. dubna 2022

„Buča je velké město, ale když (u nás) ve vesnici žilo 120 lidí a 17 až 20 zemřelo, tak pokud se to porovná, jde také o velké ztráty,“ uvedl gubernátor, aniž by se konkrétně zmínil o některé z obcí, z nichž se v posledních dnech ruští vojáci stáhli.

Z Buče na předměstí Kyjeva přišly v posledních dnech zprávy o tom, že ruští vojáci tam během několikatýdenní okupace zabili stovky místních obyvatel. Někteří mrtví měli ruce spoutané bílou páskou. Tu ruské jednotky v době, kdy Buču ovládaly, nařídily podle výpovědi místních lidí nosit civilistům. Ukrajinská ombudsmanka v úterý informovala, že v masovém hrobě u kostela v tomto městě může být 150 až 300 těl.

Moskva tvrdí, že její jednotky na Ukrajině na civilisty neútočí a že informace o ruských zvěrstvech v Buče jsou „další provokací kyjevského režimu“.

Zastrašovali a ničili

Deník The Guardian přinesl svědectví o situaci ve městě Trosťanec v Sumské oblasti. Také toto původně dvacetitisícové město na důležité železniční a silniční spojnici mezi Charkovem a Sumami opět kontrolují ukrajinské síly. V neděli ve městě po několika týdnech obnovili dodávky elektrické energie a ženisté odstraňují miny například z místního hřbitova nebo nádraží. V pondělí na poničené nádraží znovu přijel osobní vlak.

Starosta Trosťance Jurij Bova řekl, že je příliš brzy na přesnější odhad, kolik civilistů ruští vojáci zabili. Podle něho to bylo „určitě více než 50, ale zřejmě nikoli stovky“.

Místní obyvatelé uvádějí, že po příchodu Rusů se nejdříve báli, ale pak je začali litovat, protože byli špinaví, zapáchali a působili zmateně. Ale později soucit vyprchal, protože okupanti civilisty zastrašovali a ničili jejich podniky.

Jistá Darja měla salon krásy, ze kterého jí ukradli barvy na vlasy, šampony, fény, laky na nehty, pohovku, všechny židle i žárovky. Klimatizaci se jim ze stěny vytrhnout nepodařilo. Po sobě zanechali chumáče oholených vousů a v sousedním obchodu s potravinami fekálie.

Ve vesnici Bilka na okraji Trosťance zavraždili nejméně dva civilisty. Když na Rusy se stále větší intenzitou útočila ukrajinská armáda, poškodili telefonní sítě a lidem prohledávali telefony, jestli v nich nemají kompromitující materiály.

The Guardian napsal, že ještě před deseti lety by většina lidí v Trosťanci, který leží jen několik desítek kilometrů od ruské hranice, o Rusku říkala spíše dobré věci. Hodně z nich má v sousední zemi příbuzné a přátele. To se teď změnilo a obyvatele Trosťance o Rusech mluví jako o „prasatech“, „barbarech“ nebo „hajzlech“.