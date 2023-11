Dodávky zbraní na Ukrajinu zaostávají. Posun na frontě v zimě neočekávám, říká plukovník

„Podpora západu Ukrajině v bojích proti Rusku nebyla dostatečně masivní a rychlá a umožnila Rusku se na protiofenzivu připravit. Dodávky zbraní navíc dál váznou,“ řekl prezident Petr Pavel na úterním velitelském shromáždění armády. „Dodávky skutečně zaostaly za očekáváním. To, co se odehrává v současné době na ukrajinské frontě, má podobu poziční opotřebovávací války,“ potvrdil pro Radiožurnál plukovník Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Praha 19:39 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják během výcviku | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Dá se vyčíslit, jak moc je Západ pozadu oproti Rusku s dodávkami potřebné techniky a munice na ukrajinskou frontu?

Přesné exaktní číslo nebo exaktní hodnota neexistuje. Nicméně to, co přislíbila Evropská unie a ostatní západní země, zůstává dosti za očekáváním. Očekáváním toho, co bylo přislíbeno, a toho, co Ukrajina potřebovala a potřebuje.

Jedná se pochopitelně o munici pro dělostřelectvo a raketové vojsko. Samozřejmě se mluvilo i o poskytnutí těžké a letecké techniky a stíhaček. To vše bylo zpožděno. Je těžké říct, kdy dostatečné množství munice a techniky dorazí na Ukrajinu a bude k dispozici pro vedení další bojové činnosti.

Americký ministr obrany Lloyd Austin v pondělí v Kyjevě potvrdil trvání dlouhodobé americké pomoci a přislíbil i protitankové a protiletecké zbraně v hodnotě 100 milionů dolarů, což je přes dvě miliardy korun. Dá se říct, jak dlouho tato pomoc vydrží? O jaké spotřebě zbraní na Ukrajině se bavíme?

Těžko říci, do jaké míry může být tato pomoc přínosná pro ukrajinské obránce pro vedení další bojové činnosti. V každém případě nám zůstává utajeno, co konkrétně budou představovat tyto dodávky, do kterých míst se dostanou a kdy budou operačně použitelné.

To, co se odehrává v současné době na ukrajinské frontě, má podobu poziční opotřebovávací války. Ať už se bude jednat o pomoc v podobě munice či v podobě techniky, tak za současného stavu může pouze zlepšit operační schopnosti Ukrajiny. Nedá se však očekávat nějaký znatelný pokrok ve smyslu vytlačení protivníka z míst, které v současné době okupuje.

Změní nějak taktiku obou stran nadcházející zima?

Pravděpodobně ano. Protiofenziva ukrajinské armády de facto proběhla. Víme s jakým výsledkem. Nedá se očekávat, že by radikálním způsobem bylo provedeno něco v průběhu zimy nebo podzimu. Spíše budeme svědky přípravy dalších operací až na začátku jara. Nedá se očekávat, že by v průběhu zimy došlo k nějakým zásadním změnám.

Ukrajinci popisují, že Rusku se na několika místech údajně podařilo vybudovat několikastupňovou dronovou clonu, takže ovládlo nebe a znemožňuje významnější pohyb ukrajinských jednotek. Může to být rozhodující faktor, pokud jde o úspěšnost nebo neúspěšnost dalších bojů?

Těžko říct. Nevím, co přesně si představit pod pojmem dronová clona. Pouze s použitím dronů zcela určitě nelze získat vzdušnou převahu, kterou nemá v současné době ani Rusko, ani Ukrajina. To je jeden z hlavních důvodů, proč ani jedna strana není schopná učinit nějaký zásadní pokrok ve vývoji konfliktu.

V každém případě pouze s použitím dronů a pouze s jejich nasazením, ať už se jedná o pozorovací drony, monitorovací nebo bojové, vzdušná nadvláda a zásadní pokrok ve vývoji konfliktu nenastane. To v žádném případě.

Má Ukrajina potřebné zbraně proti dronům k dispozici a jsou k dispozici na Západě?

Použití dronů je poměrně nová záležitost, především pro bojové účely. K zamezení použití či likvidaci dronů slouží prostředky protivzdušné obrany. Těch nemá Ukrajina v současné době nějaký nadbytek. Ale vzhledem k tomu, co Rusko v poslední době organizuje, by to mohlo stačit.

Pokud se používají drony k destrukční činnosti v hloubce nepřátelského území, ať už na straně Ukrajiny či Ruska, tomu nemůže zamezit ani jedna strana. Pro nějaký zásadní vývoj, například pro posun fronty, jak ho vidíme dneska, nemá použití dronů zásadní význam.