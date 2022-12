Poděkování americkému lidu i vládě. Zelenskyj přijel na jednání s Bidenem, promluví také ke Kongresu

Zatímco Biden stál před Bílým domem v obleku, Zelenskyj z auta vystoupil oblečený ve vojenském, na sobě měl kalhoty a tmavě zelenou mikinu. Na dotazy novinářů ani jeden ze státníků nereagoval, jen krátce zapózovali fotografům.

Balíček za 1,85 miliardy dolarů a obranný systém Patriot. USA darují Ukrajině další vojenskou pomoc Číst článek

Následně Biden v Oválné pracovně ujistil Zelenského, že Spojené státy Ukrajinu i nadále podporují. Ukrajinci a jejich nyní už přes tři stovky dní trvající odpor vůči ruské agresi jsou podle amerického prezidenta inspirací. Biden také zmínil ve středu oznámenou dodávku protiletadlového systému Patriot.

„V první řadě vám děkuji,“ řekl ukrajinský prezident svému americkému protějšku. „Je pro mě velkou ctí, že tady mohu být,“ dodal a za podporu také „od srdce“ poděkoval obyčejným Američanům.

Zelenskyj před kamerami předal Bidenovi medaili, kterou americkému prezidentovi z fronty spolu s osobním dopisem poslal jeden z ukrajinských bojovníků. Ukrajinský prezident k tomu podotkl, že jej „statečný voják“ požádal, aby vyznamenání předal „statečnému prezidentovi“. „Nezasloužím si to, ale velmi si toho cením,“ odpověděl Biden.

Zelenskyy arrives at The White House pic.twitter.com/9jTAc73CZa — Acyn (@Acyn) December 21, 2022

Ještě předtím zveřejnil Zelenskyj své poděkování USA i na telegramu. „Jsem dnes (ve středu - pozn.red.) ve Washingtonu, abych poděkoval americkému lidu, prezidentu a Kongresu za tolik potřebnou pomoc. A rovněž abychom pokračovali ve spolupráci a přiblížili se tak k vítězství,“ napsal Zelenskyj a zveřejnil své fotografie ihned po přistání letadla.

USA jednoznačně podporují Ukrajinu. Dokazuje to Zelenského cesta, říká jeho poradce Číst článek

Dodal, že ve Spojených státech má v plánu řadu jednání s cílem „posílit obranné schopnosti Ukrajiny“. „Příští rok musíme navrátit ukrajinskou vlajku a svobodu celé naší zemi, všemu našemu lidu,“ dodal ukrajinský prezident.

Ve Washingtonu nejprve Zelenského čekají bilaterální jednání s americkým prezidentem a následně i společná tisková konference. Později bude hovořit v Kongresu. Jak uvedla na twitteru předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, k zákonodárcům promluví v 19.30 místního času (01.30 Středoevropského letního času).

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády.

Zelenskyy thanks Biden and the American People for their support pic.twitter.com/CaHx7Gdf0C — Acyn (@Acyn) December 21, 2022

V úterý například navštívil vojáky ve městě Bachmut v Doněcké oblasti, kde se nyní odehrávají nejtěžší boje mezi ukrajinskými obránci a ruskými invazními jednotkami.