Zranění Ukrajinci dostávají v USA protézy. ‚Učím se znovu chodit,‘ říká Roman, který chce zpět do války

V ordinaci Stephana Manuchariana v Brooklynu je rušno. Právě dorazilo pět ukrajinských vojáků s berlemi. Každému z nich chybí část jedné nohy a ortoped jim postupně na jejich pahýly instaluje kovové protézy.

„Při téhle práci musíme brát v potaz i psychologii pacientů a obzvlášť u těch, co o nohu přišli ve válce. Jsem si docela jistý, že všichni mají posttraumatickou stresovou poruchu. Je potřeba k nim přistupovat s pochopením,“ říká pro Radiožurnál.

Výhodou je, že se ukrajinští pacienti s doktorem původem z Arménie snadno dorozumí, protože mluví rusky. Vojáci se zkoušejí procházet po chodbě, jako když si člověk zkouší nové boty. Oni si zkoušejí nové nohy. Občas musí doktor Manucharian přitáhnout nebo povolit šrouby.

„Vyvinuli jsme si proceduru, abychom všechno urychlili, protože ti vojáci jsou tu jen na omezenou dobu. Začínáme, už když jsou na Ukrajině – žádám je, aby si pahýl balili do bandáže, a zabránili tak otokům, a aby ho měřili. Když pak přijedou, mám všechno objednané a jsem připravený. Pak tu všechno testujeme, jak právě vidíte, aby jim protéza seděla. Potom je čeká fyzioterapie, učí se držet rovnováhu, běhat a podobně,“ popisuje postup.

„Nakonec jim vyrobíme protézu z trvanlivého materiálu a po čtyřech, šesti týdnech se vracejí domů. Spolupracujeme i s pracovištěm na Ukrajině, takže servis mají zajištěný i tam,“ doplňuje lékař.

Lékař Stephan Manucharian nasazuje Romanovi na pravou nohu protézu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Jak se naučit chodit?

Romanovi je 33 let, před válkou pracoval v Kyjevě ve firmě obchodující s klimatizacemi. O nohu přišel při práci s minami nastraženými Rusy u Záporoží.

„Učím se znovu chodit. Potřebuju si vybavit, jaké to je. Učím se znovu držet rovnováhu. První týden to bylo trochu zvláštní. Potřeboval jsem pochopit, že zase můžu chodit. Teď už jezdím i na kole, vydávám se k oceánu, hodně chodím na procházky,“ přibližuje své pokroky.

Romanův kamarád Oleh je z Oděsy a vypráví, že ve 46 letech má už pět dětí a sedm vnoučat. Také jemu utrhla nohu jedna z min, od kterých měl za úkol čistit oblast v bojové zóně u Chersonu.

„Protéza je skvělá, chodí se mi den ode dne lépe. Ještě ladíme detaily. Je to normální, všichni potřebujeme nějaké úpravy, dodělávky,“ podotýká.

Vrátit se do války

Sezení u doktora Manuchariana trvá několik hodin. Vojáci se u něj průběžně střídají, čekání prokládají kuřáckými pauzami na ulici před ordinací, a když je hotovo, přejíždějí rovnou k dalšímu lékaři. Jejich intenzivní pobyt v New Yorku trvá přibližně měsíc nebo měsíc a půl.

„Všechno mají zdarma – letenku, ubytování, jídlo, protézu, rehabilitace. Díky našim dárcům nemusejí nic platit. A podle toho, co od nich slyším, tak se všichni chtějí vrátit do války, aby dokončili svou práci a vyhnali Rusy ze své země. Tady v Americe se dělají nejlepší protézy, ty jim ten návrat do války umožní,“ říká Natalia, která pětici vojáků sem k ortopedovi přivezla a tady v New Yorku se o ně za organizaci Kind Deeds stará.

Roman její slova potvrzuje. „Záleží, jak dlouho válka bude ještě trvat, ale pokud bude pokračovat, chci se do ní vrátit. Když budu cítit, že to dokážu, tak půjdu znovu bojovat,“ zdůrazňuje.

„Protéza je skvělá, chodí se mi den ode dne lépe,“ chválí si Oleh | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Oleh říká, že pro něj je to už třetí válečné zranění, takže na tom psychicky není nejlíp a potřebuje prý získat sebejistotu, než se rozhodne vrátit přímo na frontu. Ale plánuje, že zatím bude ženijním instruktorem.

„Tohle jejich nastavení mysli musíme samozřejmě respektovat. Jejich protézy se proto snažíme dělat pevnější než obvykle. Neznamená to ale, že se nemůžou pokazit. Třeba když si na záda naloží plnou polní nebo pokud budou seskakovat z vysokých vozidel. Ale na těch protézách se dá všechno spravit. A oni o tom riziku vědí. Chtějí ho podstoupit a do válečné zóny se vrátit,“ komentuje nezvyklou situaci ortoped Manucharian.

On sám se o ukrajinské pacienty stará ve svém volném čase a platit si za to nechává jen nutné minimum. Zatím sem Kind Deeds přivezli patnáct takto zraněných vojáků, protože kapacity a zdroje jsou omezené. Na čekací listině mají víc než dvě stě zájemců o protézu, kteří ve válce přišli o nohu.

Ordinace Stephana Manuchariana v Brooklynu, kde pomáhají ukrajinským vojákům | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas