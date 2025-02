Ukrajinci doufají, že je Amerika nezradila, hodně se tu teď mluví o Mnichovské dohodě, popisuje expert

Donald Trump telefonátem s Vladimirem Putinem přinesl nový impuls do možných jednání ohledně příměří na Ukrajině. Řada světových státníků se ale obává, aby podmínky nebyly až moc vstřícné pro Rusko. Tuto obavu s nimi sdílí i většina Ukrajinců. „Hodně se tu mluví o Mnichovské dohodě,“ popisuje pro Český rozhlas Plus historik Radomyr Mokryk, který dřív působil na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rozhovor Praha 20:15 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomník padlým ve válce na Ukrajině | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Co říkáte na ten zatím spíš jenom rétorický obrat v přístupu Američanů k válce na Ukrajině?

Ten rétorický obrat je na Ukrajině samozřejmě sledován s jistými obavami hned z několika důvodů. Samotný tón je dosti znepokojivý, protože to, jak se Donald Trump obrací na Vladimira Putina, zní skoro až přátelsky.

Panují tu obavy, že podle všeho ta jednání v nějaké podobě probíhají a během posledních dní se na Ukrajině hodně mluví o Mnichovské dohodě a připomíná se heslo „O nás bez nás“. Situace je tedy napjatá.

Americký ministr obrany Pete Hegseth během svojí první návštěvy Evropy ve funkci ujišťoval po telefonátu Trumpa s Putinem, že ten rozhovor nebyl nějakou zradou Ukrajiny, protože prezident Trump o něm dal hned vědět prezidentu Zelenskému. Co vy na to?

V podstatě ano. Pokud můžeme mluvit o optimistech na ukrajinské straně, tak existuje názor, že to může být jakási hra, jak dostat Putina k jednacímu stolu a pak ho tlačit ve správném směru pro Ukrajinu.

Upřímně řečeno se mi to ale nezdá moc pravděpodobné, takže se Američané drží rétoriky, že nejde o zradu. Ukrajina v to doufá, ale realisticky to nevypadá moc nadějně.

Prezident Trump se dlouhodobě vyjadřuje v tom smyslu, že téměř po třech letech od zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu je načase zahájit mírová jednání. Není na tom něco?

Něco na tom určitě je. Problém ale spočívá v tom, že zatím v průběhu posledních dnů nezaznělo nic ohledně toho, jaké by měly být ústupky ze strany Ruska.

V podstatě ze všech stran se mluví o tom, jaká území by měla Ukrajina odstoupit a jaké zákony by měla přijmout. Jednání ale mají být o kompromisu, o tom ostatně mluví Spojené státy. A kompromis je o ústupcích z obou stran. Zatím ale není jasné, ani nebylo naznačeno, jaké ústupky by měly být udělány ze strany Ruska a to je to, co na Ukrajině budí velké obavy.

O čem v souvislosti s územím svědčí to, že Volodymyr Zelenskyj řekl v rozhovoru pro Guardian, že by byl připravený jednat o výměně teritoria, které mají Ukrajinci pod kontrolou v Kurské oblasti, za území, která na Ukrajině okupují Rusové?

Myslím si, že toto byl dlouhodobý plán. Samotná kurská ofenziva podle mě spočívala především v tom, aby bránila před útoky na Charkov a na Sumy. Současně se ale už půl roku na Ukrajině mluví o tom, že by právě toto území mohlo být vyměněno. Takže si myslím, že toto je nápad, který je na Ukrajině dlouhodobě podporován.

Závěrem mi dovolte osobnější otázku. Vy jste se po propuknutí celoplošné invaze vrátil domů na Ukrajinu, v jaké jste nyní situaci?

Myslím si, že situace je klidná, pokud se to dá říct. Lidé si zvykli na šílenství, které tu probíhá, ale je to relativně stabilní situace. Cokoliv se ale těžko předpovídá, ale určitě doufáme, že to nakonec dobře dopadne. Co jiného nakonec Ukrajině zbývá.

Teď jsem se ptal spíš na vaši osobní situaci. Je zajímavé, že jste automaticky začal mluvit o situaci celé země. Jak jste na tom vy? Jestli tomu správně rozumím, tak vy vlastně můžete být každou chvíli mobilizován.

Můžu, jako každý jiný Ukrajinec. Je to jedna z možností, protože mobilizace neustále probíhá. Takže uvidíme.