Ukrajinci jsou pod velkým tlakem. Ruský průlom na frontě ale neočekávám, říká generál Macko
Historická schůzka amerického a ruského prezidenta se v pátek chystá na vojenské základně u města Anchorage na Aljašce. Jednou z karet, kterou může během jednání vynést ruský vůdce Vladimir Putin, je situace na frontě. „Z dlouhodobého hlediska je fronta statická. Ale momentálně probíhají nejintenzivnější boje na Donbase a tam se také Rusům nejvíc daří,“ říká slovenský generálporučík v záloze Pavel Macko.
Když se podíváme na frontu jako celek, jak byste ji zhodnotil? Kde dosahuje Rusko určitých územních zisků a kde postup spíš stagnuje, nebo naopak mají mírně navrch Ukrajinci?
Z dlouhodobého hlediska je fronta statická, když pozice porovnám meziměsíčně nebo meziročně. Ale momentálně probíhají nejintenzivnější boje na Donbase a tam se také Rusům nejvíc daří. Je to především v oblasti kolem Pokrovsku až ke Kupjansku.
Poslechněte si celý rozhovor se slovenským generálporučíkem v záloze Pavlem Mackem
Rusové před pár dny vykonali fakticky největší postup za rok, když se posunuli zhruba 10 kilometrů do hloubi ukrajinské sestavy a prolomili takzvanou obranou bariéru. Ale zatím se to daří Ukrajincům zastavit. Ukrajinci naopak zatlačili nazpět nebo zastavili ruský pokus o vpád do Sumské oblasti. Bojuje se prakticky na všech úsecích fronty.
Jakou využívá Rusko v poslední době taktiku? Já jsem se dočetl, že používá malé sabotážní a průzkumné skupiny, aby pronikly mezi prořídlými ukrajinskými liniemi, zakopaly se a potom útočily v týlu.
Ukrajinci si vybudovali obranné valy. To znamená, že mají liniové obranné pozice, ale nejsou úplně obsazené personálem. Také si zařídili stanoviště pro dronové operátory a snaží se vytvořit jakýsi dronový val.
Rusové na ně útočili menšími jednotkami, ale s vysokou mobilitou. Používají jakékoliv rychlé dopravní prostředky, jako motorky a skútry. Snaží se co nejrychleji proniknout do prostoru a postupně tam nasouvat po malých skupinách posily. Když pak mají dostatečnou koncentrovanou sílu, tak udělají větší úder, většinou za pomoci dronů a případně i letecké podpory.
Ono to vypadá, že Pokrovsk a celá oblast je teď pro Rusko prioritou. Prezident Zelenskyj tvrdí, že tam přesunují tisíce elitnějších vojáků, výsadkářů a námořní pěchoty. Má Ukrajina šanci tento postup zastavit? Nebo se může naplnit ruský plán do konce srpna nebo září?
Já bych byl skeptický, že se to Rusům podaří tak rychle dobýt. Samozřejmě se Ukrajinci dostávají pod velký tlak a už udělali pár chyb při tažení ve směru na Dobropillju, což je město severovýchodně od Pokrovska. Ale je třeba si uvědomit, že tam mají připravené obranné pozice. Teď tam přesunuli brigádu z Azovského sboru.
Rusové také potřebují přeskupovat vojska na to, aby se vůbec mohli přesunout dopředu. Kupjansk dobývají už téměř dva roky, Pokrovsk víc než rok a stále není dobytý. Něco z toho se jim může podařit, ale neočekávám takový průlom, jako jsme viděli na začátku války, kdy postupovali o stovky kilometrů denně. Ale tlak se zvyšuje. Je to jako natažená struna, u které se jen čeká, jestli praskne nebo vydrží.
‚Příměřím válka nekončí‘
Nakolik je postup na frontě svázaný s nadcházejícím jednáním na Aljašce? Na jednu stranu v té zmíněné oblasti Rusové postupují. Na stranu druhou, aspoň co si všímal v posledních dnech Institut pro studium války, se relativně omezily vzdušné údery na ukrajinská města.
V první řadě se dá očekávat, že Putin bude Ukrajinu prezentovat jako tu nespolupracující stranu, že celou dobu odmítají příměří a nevyhověli jeho ultimátu.
Reálně je to ale tak, že se Rusové snaží získat co nejvýhodnější pozice, protože i případné zastavení palby neznamená konec války. Takže oni se snaží dostat do pozic, ze kterých by mohli opět velmi rychle vyrazit zpět do útoku.
Kdyby teď nastalo příměří, tak se jednotky budou samozřejmě přeskupovat, doplní zásoby a obě strany se budou navzájem monitorovat a hlídat. Proto se Rusové snaží získat maximálně výhodné pozice před jednáním. A také vyslat signál prezidentu Trumpovi, že situace ukrajinských sil je neudržitelná, a když budou Rusové pokračovat, tak mohou dosáhnout daleko větších výsledků. Ale tři a půl roku už je dost dlouhá doba na to, aby to ukázali.
Z informací, které unikly do médií zřejmě od amerického vyjednavače Steva Witkoffa, jsem nabyl dojmu, že Rusku v této chvíli jde prioritně o zbytek Doněcké a Luhanské oblasti, kdežto v Chersonské a Záporožské by bylo ochotné snad frontu zmrazit. Jestli to tak je, dává to smysl vojensky?
Absolutně. Z Chersonské oblasti museli odejít přes řeku a na to připravovat nějakou velkou ofenzivu nemají Rusové síly. Podobně to je v Záporožské oblasti. Záporoží je milionové město a severní část této oblasti je plná různých terénních překážek. Tím pádem je to dobře ubránitelný terén.
Naopak na Donbasu jsou teď Rusové stále ještě před valem, který už sice částečně prolomili, ale Ukrajinci se ho snaží „zalepit“. Už byl i návrh, že „vrátí“ okupované části Charkovské a Sumské oblasti a „za odměnu“ by chtěli třicet procent Doněcké oblasti, která je stále svobodná. Ale tím by se Rusové dostali za ukrajinské obranné linie.
Tam je úplně jiný terén, nejsou tam žádné velké řeky ani překážky. To znamená, že Ukrajinci zůstali v úplně otevřeném prostoru. Já bych to přirovnal k tomu, kdy Československo postoupilo Sudety a Němci tak měli přístup přímo do českých údolí. To podobné by se stalo i v případě Ukrajiny, kdyby postoupila tato území. To je něco, co určitě Ukrajinci nebudou akceptovat.
V případě Československa bunkry, pevnosti a v podstatě celá obranná linie padla do rukou Němců a tím pádem bylo území neubránitelné. Ještě jednu otázku na závěr. Bělorusko oznámilo, že běloruské a ruské síly budou společně nacvičovat plánování použití taktických jaderných zbraní a balistických střel Orešnik na cvičení v půlce září. Je to také chřestění zbraněmi před summitem?
Je to nejen před summitem, je to součást dlouhodobější strategie Rusů. Oni stále používají tu reflexivní kontrolu, kterou se snaží ovlivnit naše jednání. Dohoda o raketách středního a krátkého doletu je vypovězená od roku 2019 a Rusové teď naznačují, že už rozmístili taktické jaderné zbraně v Bělorusku.
Už nejde o odstrašování ale eskalační zastrašování jadernými zbraněmi. S jednáním to přímo nesouvisí, ale Putin před tímto jednáním naznačil, že by chtěl Američanům nabídnout nové jaderné dohody.