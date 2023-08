Ukrajincům se na Krymu povedl husarský kousek. Rusové jsou teď nervózní, míní zpravodaj Dorazín

Už rok a půl bojuje Ukrajina proti ruské agresi na svém území. Ve čtvrtek, na Den nezávislosti, provedly ukrajinské síly speciální operaci na Ruskem anektovaném Krymu. „Ukrajinci tam vyvěsili vlajku, ale byla to dlouho připravovaná akce a Rusové musí být značně nejistí, když se jim takový husarský kousek povedl,“ myslí si zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. interview plus Praha 17:44 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škody po loňských ruských útocích na energetickou infrastrukturu se podle zpravodaje Martina Dorazína podařilo z větší části opravit, Rusko na ně ale nejspíš bude opět cílit | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Krátce předtím Ukrajinci udeřili na chloubu ruské protivzdušné obrany systém S-400 Triumf, který Rusové exportují i do světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové

„Existují záběry mohutného výbuchu na místě, kde to zařízení stálo. Nedá se říci, že by na Krymu panoval letní klid, jak ho některá ruská média líčí, spíš je cítit velká nervozita. Opět se začaly tvořit kolony vozidel, které se z Krymu snaží odjet,“ doplňuje zpravodaj v pořadu Interview Plus.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že Rusko se musí připravit na další podobné akce, a to nejen na okupovaných územích.

„To už mluvil i o útocích dronů, ke kterým se sice Ukrajina nehlásí, ale je patrné, že i v tomto směru vyvíjí aktivity. Podoljak řekl, že Rusové musejí pocítit válku na svém území,“ komentuje Dorazín.

Terčem ruských útoků zůstávají ukrajinská města, v posledních dnech například Dnipro. Lidé si prý už ale zvykli a přes den už letecké poplachy, kterých je i pět denně a už je ani nevnímají. Během poplachu ale zavírají velká nákupní centra, která se už mnohokrát stala terčem útoků s velkým počtem obětí. Menší obchody a restaurace fungují dál.

Heroes from Ukraine’s Defense Intelligence flying the Ukrainian Flag in Crimea on Independence Day. pic.twitter.com/gYyzcpvMxi — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) August 24, 2023

Zima se blíží

Velení ukrajinské armády před několika dny vybídlo prezidenta, aby do války zmobilizoval vojáky. Dorazín přibližuje, že armádě chybí někteří specialisté, ovšem mobilizovat je třeba i kvůli poměrně vysokým ztrátám a nutnosti hájit frontovou linii a zároveň vést protiofenzivu.

Ukrajinská vojenská rozvědka se vylodila na Krymu. Provedla zde ‚speciální operaci‘, tvrdí Kyjev Číst článek

Armáda vedle lidí s vojenskými zkušenostmi potřebuje odborníky z IT, protože válka se výrazně posouvá do elektronické roviny.

„Ukrajina vyrábí stále více dronů, které potřebují navádění a programování. Potřebuje týmy odborníků, kteří nebudou sedět v první linii, ale v zázemí. Ukazují to i poslední vlny dronových útoků. Na Krym ještě nikdy nevyslala přes 40 dronů najednou,“ podotýká zpravodaj.

Za přelomový moment ukrajinští politici označují souhlas západních zemí s dodáním stíhaček F-16. Ty ale bude možné nasadit až za několik měsíců, nejspíš až na jaře.

„Západní partneři se chtějí pojistit, aby se neopakovala situace se západními tanky, které Ukrajinci dostali, ale kvůli chybám jich spoustu ztratili,“ poznamenává.

Jak Ukrajina využívá kazetovou munici? ‚Když začneme pálit, Rusové nevystrčí nos,‘ popisují vojáci Číst článek

Nejen armáda se už také musí připravovat na podzim a zimu. Škody po loňských ruských útocích na energetickou infrastrukturu se podle Dorazína podařilo z větší části opravit, Rusko na ně ale nejspíš bude opět cílit.

„Ukrajinci se musí připravit na horší zimu, než byla ta letošní, navíc ještě relativně teplá. Rusové vědí, kde mají udeřit. Ukrajinci musejí počítat s několikadenními výpadky, ale naučili se improvizovat. Všichni mají generátory, powerbanky, hodně lidí si pořídilo solární panely. Možná to trošku pomůže, ale nikdo neví, jaká ta zima bude,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.