Ukrajinci se naučili drony mistrně sestřelovat. Teď se od nich budou učit i Poláci, přibližuje Bříza
Velmi citlivým tématem jsou v posledních dvou týdnech drony a jejich aktivita ve vzdušném prostoru NATO. Polský ministr vnitra oznámil, že Polsko v noci na čtvrtek zaznamenalo zvýšenou aktivitu běloruských a ruských dronů, které se snažily dostat do jeho vzdušného prostoru. Incidenty s drony hlásí také Rumunsko.
Co si z dění uplynulých dvou týdnech vzít?
Drony ve vzdušném prostoru Polska byly opravdu testem soudržnosti a připravenosti NATO. Ale ta rezidua už se dostavují. Jsme týden po nebo několik dní po a máme dva hlavní. První je na polské úrovni. Včera (ve čtvrtek pozn. red.) polský ministr obrany a ukrajinský ministr obrany podepsali dohodu na spolupráci ohledně dronů, a to v několika aspektech.
Rozhovor s Vlastislavem Břízou, expertem na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy
Polští vojáci se budou jezdit školit na Ukrajinu, protože když se mě zeptáte, který národ dnes je schopen nejlépe sestřelovat drony, tak to jsou bezesporu Ukrajinci. A tím vůbec nepodceňují Rusy. Ale vzhledem k tomu, že Ukrajina vysílá podstatně méně dronů nad Rusko, tak ta ruská zkušenost nemůže být taková.
Ale jsou to Ukrajinci, kteří se opravdu mistrně naučili drony sestřelovat, jak ekonomicky, tak fakticky. Poláci se tedy budou učit, jak sestřelovat drony na Ukrajině.
Druhým závěrem, který relativně zanikl, ale který je velmi důležitý opět na této bilaterární úrovni, vyplývá z toho, že Ukrajina dokázala během posledních dvou let vybudovat speciální systém včasné výstrahy proti dronům.
Ten je zároveň velmi levný. Jde o určité akustické body, které jsou v tisících rozmístěny po celé Ukrajině. A právě specifický zvuk dronu, připomínající létající hmyz, ukrajinský systém zachycuje.
Detekce dronů
Přiznám se, že od začátku války na Ukrajině pro mě zvuk dronu až děsivý, protože dnes a denně vidím ony útočné drony, které na Ukrajině útočí.
Nicméně, akustická čidla onoho ukrajinského systému sbírají z terénu just in time informace, kdy a kde se jaké drony nachází a předávají na centra velení, které potom následně vydávají rozkazy k aktivování protivzdušné obrany.
Proč je to důležité? Protože většinou dron letí nízko a jsou pod drtivou většinou radarové kontroly, takže je těžké detekovat. Ale tyto levné senzory to řeší taky. Tak i v této oblasti se Polsko a Ukrajina dohodly na spolupráci v tom smyslu, že Ukrajina bude, když dojde k detekci dronů, ke spočtení trajektorie, že ten dron má takový dolet, dosah a přímku, že by doletěl nad Polsko, tak upozorní tu polskou stranu.
Východní stráž
Takže to byly ty dva bilaterální závěry. Závěry z hlediska Severoatlantické aliance jsou takové, že Severoatlantická aliance v rámci operace Východní stráž zpevní ještě více tu ochrannou vazbu vůči Ruské federaci, vůči těmto vzdušným útokům.
To je bod jedna, bod dva je protivzdušná obrana. Ale to už víme, bude to jenom akcelerace této situace, zlepšení protivzdušné obrany. A třetí velmi podstatnou věcí je zlepšení ekonomické efektivity při sestřelování podobných létajících prostředků, protože ten dron je velmi levný a je nesmysl na to používat řádově dražší rakety protivzdušné obrany.
Mluvili jsme o průniku dronů ze zahraničí do vzdušného prostoru, ale v pondělí agentury informovaly o dalším incidentu, kdy ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami v centru Varšavy. Údajně ten dron měli vypustit dva Bělorusové, pravděpodobně přímo z polského území. Jakým rizikem je toto, kdyby se to opakovalo častěji? Protože koupit si dron je velmi jednoduché, vzlétnout s ním kdekoliv je také jednoduché. Vlastně během několika minut můžu být nad jakoukoliv vládní budovou i v ČR. Jak velké je toto riziko?
Riziko to je nikoli vojenské, protože z tohoto úhlu pohledu by nedošlo k narušení vojenských schopností daného státu, ani Polska, ani kdyby se tak stalo u nás.
Nicméně to riziko je spíš psychologické v tom smyslu nahlodání, rozdělení a rozštěpení společnosti. To byla určitě provokace, jak by někdo řekl, polských, polských tajných služeb. Čili to je ten hlavní problém nikoli vojenský, ale opravdu psychologický.
Říkal jste, že máte špatné pocity, když slyšíte to bzučení dronu. V této situaci, ve které jsme, není namístě zpřísnit pravidla pro normální komerční drony? Tím spíš, když u těch běžných komerčních, co si můžeme koupit, tak fakticky je jeden velmi dominantní výrobce v Číně. Ten může mít samozřejmě přístup k řadě informací, včetně záběrů z těch dronů. Není toto riziko?
Je to tak. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Ač nejsem zastánce restriktivních opatření, ani ekonomické, ani jiné povahy, tak v tomto případě si myslím, že to je nasnadě, protože to je opravdu národní bezpečnost.
Vy jste dneska v situaci, kdy, když budete na chatě a na váš pozemek přilétne dron, tak vy nemáte ani právo ho sestřelit, protože to je soukromý majetek někoho jiného. Z tohoto úhlu pohledu bych byl opravdu přísnější a řešil to i radikálně.