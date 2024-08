Ukrajinci upevňují své pozice v Kurské oblasti. Na pomoc mohou Rusům dorazit i wagnerovci

Pátým dnem pokračuje vojenská operace ukrajinské armády na území Ruska. Ukrajinské síly postupují z jihu směrem ke Kursku a Kurské jaderné elektrárně v Kurčatovu. Aktuálně se zdá, že Ukrajinci upevňují své pozice, budují opevnění. Uvádějí to nejen ukrajinské, ale i ruské zdroje. Píší o tom také vojenští blogeři. Podle nich hrozí, že Ukrajinci budou postupovat promyšleně a dobytá území nenechají jenom tak. Od stálého zpravodaje Praha 10:48 10. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konvoj vojenských vozidel ruských ozbrojených sil se pohybuje směrem k městu Sudža | Foto: Ruské ministerstvo vnitra | Zdroj: Profimedia

Ruští zpravodajové pozorovali ukrajinská ženijní vojska, která jdou za útočnými vojsky a budují základní infrastrukturu pro ruský protiútok, který zcela jistě bude následovat.

Pokud jde o situaci přímo na bojištích, tak jsou zprávy velmi protichůdné. Ruské zdroje píší o tom, že do Sudži, což je město, které Ukrajinci obsadili na jihu Kurské oblasti, dorazili wagnerovci z Afriky. Ale tyto informace se zatím nepodařilo potvrdit z jiných zdrojů.

Ukrajinci se pohybují směrem na sever ke Kursku, byla už zveřejněna i fotografie, kde jsou asi 10 kilometrů od města. Vedle je jaderná elektrárna Kurčatovo odkud Rusko stáhlo podstatnou část personálu a buduje kolem obranné linie. Ukrajinci podle map mají pod kontrolou asi 400 kilometrů čtverečních ruského území.

Vypadá to ale, že do regionu dorazí posily. Blogeři uvádí, že Rusko pravděpodobně bude muset opustit operaci u Charkova, kde obsadilo ukrajinské území. Severní skupina vojsk, která tam operuje, bude nebo už byla převelena právě do Kurské oblasti. Plus tam působí i zmínění wagnerovci, jejich počet ale není známý. Oni také asi nedorazí všichni najednou. Z Afriky je to kus cesty a logistika je poměrně složitá.

Zřejmě ale budou působit jako úderné jednotky. V Kurské oblasti zatím není vidět žádná velká přítomnost ruských ozbrojených sil. Zřejmě se nechtějí stáhnout z Donbasu, kde se snaží postupovat dál a prorážet ukrajinské linie obrany. Zatím to budou zřejmě rezervisté a vojska, která jsou v Bělgorodské oblasti.

Spousta civilního obyvatelstva z Kurské oblasti uprchla v podstatě neorganizovaně, i když ruské úřady tvrdí, že evakuace probíhá pod jejich taktovkou. Ze záběrů to vypadá na útěk. Lidé si doma zapomínají základní věci jako dokumenty a podobně. Takže tam žádná velká příprava nebo pomoc ze strany ruských úřadů nebyla.

Ruský prezident slíbil postiženým válkou sumu 10 tisíc rublů na každou osobu, což jsou necelé tři tisíce korun. Není to částka, ze které by se dalo dlouhodobě žít.

Pokud jde o názory, tak ty se různí. Většina lidí z těch oblastí uvěřila ruské propagandě a zlobí se na Ukrajince. Jsou rozčilení, zlobí se na vládu, píšou dopisy ruskému prezidentovi a vyzývají ho, aby jim pomohl a zachránil je. Ale na sociálních sítích už se objevila i skupina lidí, kteří se přidali na stranu Ukrajinců a nazývají ukrajinskou operaci osvobozením. Jsou to například lidé v Sudži.