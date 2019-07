Minometná palba zabila v roce 2014 italské reportéry. Soud v Pavii za to poslal za mříže ukrajinského vojáka

Italský soud v Pavii v pátek poslal na 24 let do vězení Ukrajince s italským občanstvím Vitalije Markiva poté, co jej shledal vinným z účasti na zavraždění dvou fotoreportérů v květnu 2014 během bojů mezi vládními vojsky a proruskými rebely na východě Ukrajiny. Soud vynesl podle agentury AFP přísnější trest, než požadoval prokurátor, který navrhoval 17 let. Obhajoba žádala zproštění viny.

