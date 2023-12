Zelenského popularita klesá, emoce už nezabírají na spojence ani na Ukrajince, říká ukrajinistka

Ukrajinští představitelé se snaží přesvědčit spojence, aby nepolevovali v podpoře jejich země. Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská varuje, že bez finanční pomoci Západu její země zahyne. „Kromě toho, že po dvou letech bojů jsou všichni unavení – Ukrajinci, ukrajinská armáda i Západ –, tak máme za sebou obrovskou informační kampaň, která nás má přesvědčit o tom, že situace na Ukrajině je beznadějná,“ míní ukrajinistka Lenka Víchová. Interview Plus Praha 8:21 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina se chystá mobilizovat další desítky až stovky tisíc lidí, musí prý ale dojít ke změně zákonů | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Ruská propaganda je mistrná v tom, že dokáže využít jakékoli informace, pravdivé či nepravdivé, a smíchat je dohromady. Je to opravdu válečná propaganda, jejím cílem je nás zneschopnit a vzdát se před tím, než začne boj. Přesvědčit svého nepřítele, že to stejně nemá cenu, to je ta nejjednodušší výhra,“ dodává.

Přestože se prý nyní mluví o tom, že Rusové přebírají na východní frontě iniciativu a situace začíná být složitá, není to nic ve srovnání s boji u Bachmutu nebo Mariupolu.

„Přejímání iniciativy znamená, že útočí na malinkaté městečko Avdijivka, které už několik týdnů nemůžou dobýt. I podle velitele ukrajinské armády Valerije Zalužného dosáhly obě armády jisté parity a nemají schopnost se posunout,“ poznamenává.

Prezident Zelenskyj si podle Víchové musí uvědomit, že nejen na Západ, ale i na ukrajinské občany už přestávají zabírat emoce a je třeba začít postupovat racionálně a pragmaticky. Jeho popularita totiž doma klesá ještě rychleji než v zahraničí a podle informací uniklých snad z neveřejných sociologických průzkumů poklesla z 90 na zhruba 30 procent.

Vysoká naopak zůstává důvěra v generála Zalužného. Zmíněné průzkumy naznačují, že v příštích volbách by mohla jeho politická strana zvítězit, přestože vůbec neexistuje. Pravidelně se také objevují náznaky, že armádním představitelům vadí, že se politici vměšují do vojenských záležitostí.

Rusové nepolevují

Rusko podle Víchové už od začátku, tedy od roku 2014, nevede válku s Ukrajinou, ale s celým Západem. „Takže jedna věc je, jak se chová prezident Zelenskyj a jak je na tom Ukrajina, ale druhá věc je, jak se k tomu postavíme my,“ zdůrazňuje.

Připomíná slova náčelníka generálního štábu Karla Řehky, podle kterého se musíme připravit na válku, a podobně mluví i další západní politici a vojáci. „Rusko se rozhodlo otevřít Pandořinu skříňku s vědomím, že půjde až do konce. Já si nedovedu představit, jak by se Západ vrátil k jednacímu stolu s někým, na koho je vydán mezinárodní zatykač,“ podotýká.

V březnu se budou v Rusku konat prezidentské volby a do té doby chce Vladimir Putin dosáhnout alespoň nějakého vojenského vítězství – proto se Rusové snaží podnikat ofenzivní operace bez ohledu na ztráty.

„Málokdo si dovede představit, co se teď děje u Avdijivky nebo předtím u Bachmutu. Účet vystavený Rusům je děsivý, ale nevidíme žádnou aktivitu v ruské společnosti, takže v tom asi Rusové nepoleví,“ zamýšlí se Víchová.

Naopak Ukrajina se chystá mobilizovat další desítky až stovky tisíc lidí, musí prý ale dojít ke změně zákonů. „Ochota narukovat pochopitelně není taková, jako byla na začátku. Ti odvážní, kteří věděli, co dělají, se přihlásili už 24. února 2022, ale ti se pomalu unavují. Spousta z nich už nežije, nebo jsou zranění. K obměně musí dojít, jenže Ukrajina to dlouhou dobu neřešila,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus. Moderuje Jan Bumba.