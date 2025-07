Ukrajinistka: Zelenskyj by mohl situaci uklidnit vládou národní jednoty. Rozdělil by se o moc

Ukrajinští poslanci mají opět hlasovat o změně trestního řádu. Návrh předložil prezident Volodymyr Zelenskyj se zdůvodněním, že zajistí nezávislost protikorupčních úřadů. Uklidní se tím demonstrace, nebo mají lidé jiné požadavky? „Pakliže celá společnost musí snášet útrapy války, tak i celá společnost má právo mít hlas při řízení země. Tomu se zatím Zelenskyj a jeho strana vyhýbali,” upozorňuje pro Český rozhlas Plus ukrajinistka Lenka Víchová. Rozhovor Praha 13:46 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejohroženější jsou lidé ze Zelenského strany Sluha lidu, protože od roku 2019 obsadili téměř všechny zásadní posty od postu prezidenta (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Zelenskyj reagoval na výhrady veřejnosti, ale třeba i Evropské komise vůči nedávno přijaté novele, která dva protikorupční úřady – národního protikorupčního úřadu (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) – podřídila generální prokuratuře. Podle ní měl generálního prokurátora jmenovat prezident a schvalovat parlament. Jak efektivní je nebo doteď byl ukrajinský boj s korupcí? Jak závažný problém tam korupce za současné válečné situace představuje?

Opravdový boj s korupcí začal přibližně v letech 2014 hned po revoluci důstojnosti. Byla to jedna z podmínek občanské společnosti a zároveň i podmínek západních spojenců vůči Ukrajině. Pakliže Ukrajina má chuť se stát součástí západních struktur, tak musí s korupcí něco udělat.

To, co sledujeme v těchto dnech, je boj s korupcí v nejvyšších patrech u ukrajinské společnosti nebo politického spektra, protože právě orgány jako NABU a SAP vedou vyšetřování jenom v nejvyšších patrech ukrajinské politiky – co se týče tedy korupce, protože na jiné trestné činy jsou jiné orgány.

Pochopitelně jsou nejvíce ohroženi lidé ze strany Volodymyra Zelenského Sluha lidu, protože od roku 2019 tito lidé obsadili téměř všechny zásadní posty od postu prezidenta, ministrů, poslanců.

To jsou všechno lidé, kteří podléhají vyšetřování NABU a SAP. Jak je vidět, tyto orgány mají výsledky, protože kdyby neměli, tak by k takovéto – Ukrajinci tomu říkají speciální akci, která se udála asi před deseti dny – vůbec nepřistoupili.

Krom toho, že NABU vede už vyšetřování a bylo obviněno více než 40 poslanců ukrajinského parlamentu, tak se patrně dostávají i dál. Rozbuškou, která spustila právě snahu podřídit si antikorupční orgány, bylo obvinění vicepremiéra Oleksije Černyšova, který je zároveň velmi blízkým přítelem Volodymyra Zelenského.

Obnova důvěry

Bude po této kauze nebo v souvislosti s touto kauzou reálné obnovit důvěru mezi tajnými službami a prezidentem, stavět společně protikorupční strategii?

To bude velmi složité. Samozřejmě, že všechno špatné je k něčemu dobré. Je vidět, že orgány činné v trestním řízení na Ukrajině částečně mezi sebou bojují. Jeden orgán může vyšetřovat druhý, což není úplně špatně, ale v tomto případě byly opravdu tajné služby a i DBR (Státní úřad pro vyšetřování) – tak to vypadá – zneužity právě pro diskreditaci NABU a SAP.

Důvěra se bude budovat asi trochu složitě. Nicméně největší problém není důvěra mezi tajnými službami a NABU nebo prezidentem a NABU, ale důvěra občanské společnosti v prezidenta a tyto orgány.

Tam se bude těžce napravovat tato chyba, která opravdu je velmi kritickou. Možná, že občanské společnosti nebude úplně stačit ten jeden krok prezidenta Zelenského, který učiní snad dnes (ve čtvrtek) tím, že napraví aspoň ty největší škody.

Ale co by musel udělat? Já vím, že se mimo jiné debatuje o aktivistovi Vitaliji Šabuninovi. Protikorupční aktivisté alarmují, že není dobře, že byl obviněn z údajného podvodu a vyhýbání se vojenské službě. Bude třeba, aby prezident ještě zareagoval jinak v těchto kauzách?

Víte, kauza Vitalije Šabunina byla příprava na diskreditaci všech antikorupčních orgánů. Začalo to antikorupčními aktivisty, jako je Šabunin, ale pokračovalo to i přes představitele médií, nezávislých organizací a tak dále. To je spojeno s tou diskreditací. Uvidíme, jak si s tím poradí.

Nicméně z těch hesel a z prohlášení, které vidíme u těch protestů mladých lidí, je zřejmé, že útok na NABU a SAP byl jenom tou poslední kapkou, protože lidé požadují něco víc.

Myslím si, že nejlepším krokem, který by mohl prezident Zelenskyj v této chvíli udělat a který by uklidnil situaci, je, že by přistoupil na myšlenku vlády národní jednoty. To znamená rozdělit zodpovědnost nejenom mezi své přátele, příbuzné a svou stranu, ale i mezi opozici.

Pakliže celá společnost musí snášet útrapy války, celá společnost se musí zapojit i do bojů proti Ruské federaci, tak i celá společnost má právo řídit nebo aspoň mít hlas při řízení země. Tomu se zatím Volodymyr Zelenskyj a jeho strana vyhýbali. Ale myslím si, že to je jediný krok, který by mohl naprosto uklidnit situaci.

Mluvíte o propojení s opozičním blokem Petra Porošenka?

V ukrajinském parlamentu není pouze Evropská solidarita Petra Porošenka, ale je tam spousta jiných stran. Je tam strana Julie Tymošenkové Otčina nebo také Hlas.

Ale prozatím Volodymyr Zelenskyj a jeho strana využívali spojenectví spíše s bývalou stranou stranou Viktora Janukovyče. Nehledě na to, že strana byla zakázaná na Ukrajině, její poslanci zůstali v parlamentu. Když Zelenského Sluha lidu potřeboval hlasy na jakékoliv hlasování, tak nemusel jít k opozici, nemusel procházet boji a využil právě tyto lidi.

