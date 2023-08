Ukrajinci musí najít skulinu ruské obrany, míní Hodges. Kritizuje nedostatečné dodávky zbraní

Protiofenziva postupuje pomaleji, než se předpokládalo. „Je to způsobeno selháním dodávek zbraní ze Západu, ať už jde o F-16, nebo zbraně dlouhého doletu, tanky jsme měli dodávat před rokem,“ upozorňuje americký generál ve výslužbě a nyní bezpečnostní analytik Ben Hodges. Prodlevu si vysvětluje obavou z možné ruské eskalace. Jak by se Hodges rozhodoval, kdyby sám velel na Ukrajině? Web iROZHLAS.cz přináší druhou část exkluzivního rozhovoru. Exkluzivně Praha / Frankfurt 6:00 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Předpokladem je, že Ukrajina dostane, co potřebuje, zejména zbraně dlouhého doletu, drony, tanky. Čili všechny možné zbraně, které Ukrajincům umožní dosáhnout Krymu,“ řekl jste pro iROZHLAS.cz v lednu. Tehdy jste si myslel, že se to Ukrajincům povede do srpna. Vím, že zbývají ještě dva týdny do konce měsíce, nicméně k úplnému ovládnutí Krymu pravděpodobně nedojde. Selhal Západ při dodávkách těžkých zbraní Ukrajině?

Řekl bych, že americká administrativa selhala při nejdůležitějším úkolu, tedy rozhodnout o našem strategickém cíli, což je ukrajinské vítězství. Je zodpovědností amerického prezidenta, aby jasně řekl, co je kýžený výsledek pro Američany. Administrativa buď nemůže, nebo nechce říct, že má Ukrajina vyhrát.

Co se jí však podařilo, je udržet padesát národů pohromadě, aby podporovaly Ukrajinu, dodala velké množství kapacit, peníze i další pomoc byla poskytnuta. Za to si zaslouží ocenění. Ale v kritickém úkolu – jasně definovat náš strategický cíl – selhala.

Místo toho slyšíme jen obecné fráze, že budeme Ukrajinu podporovat, jak dlouho jen bude potřeba. Ale já bych se zeptal: tak dlouho, jak je potřeba co? Proč prostě nemůžou říct „chceme, aby Ukrajina vyhrála“?

A jak si na to odpovídáte?

Řekl bych, že se administrativa nechala unést obavou z možné ruské eskalace. Ale Rusko neudělalo nic potom, co Velká Británie a Francie dodala střely Storm Shadow a rakety SCALP. Já to opravdu nechápu. Mýlil jsem se ve svém předpokladu, že administrativa nakonec dojde k tomuto rozhodnutí.

‚Mohly udělat víc‘

Mluvíte konkrétně o Spojených státech, které nedodaly potřebné zbraňové systémy, ale co další západní země, co Evropská unie?

Myslím, že to, co Evropa, Kanada i USA poskytly, je mnohem víc, než o čem kdy Kyjev snil, že by se mohlo stát. To je důležité mít na paměti. Velká Británie a pro někoho možná překvapivě Francie stály v čele této pomoci. Mohly udělat víc? Ano. Ale tak či onak, zaslouží si ocenění za to, co udělaly. Neváhaly poskytnout potřebné zbraně.

Ben Hodges (65) Americký generál ve výslužbě, který v současné době žije ve Frankfurtu a vede Strategická studia na Center for European Policy Analysis (CEPA). V minulosti sloužil v Německu a Jižní Koreji, účastnil se válek v Iráku a Afghánistánu. Od roku 2012 velel na Velitelství operací pozemních sil NATO. V letech 2014 až 2018 velel americkým jednotkám v Evropě.

Německo je pro mě paradoxem. Žiju ve Frankfurtu, Německo je druhý nebo třetí největší poskytovatel pomoci Ukrajině v mnoha ohledech. Pan Lindner (německý ministr financí Christian Lindner – pozn. red.) byl nyní v Kyjevě. Ale Německo také začalo říkat, že samozřejmě chce, aby Ukrajina vyhrála, ale zároveň přemýšlí, jestli dodá střely Taurus. Což by učinilo Krym dosažitelným (pro Ukrajince).

V tomto ohledu si myslím, že se Německo trochu schovává za Spojené státy. Tím, že se vymlouvá na to, že USA nedodávají těžké zbraně, tak proč by to měli dělat oni. Ale řekl bych, že je to pod hranicí toho, co by měla nejbohatší země Evropy dělat. Nicméně mají pravdu, ani my (Američané) to neděláme.

Myslím si, že Evropská unie jako celek se ukázala být mnohem silnější v podpoře Ukrajiny, než by si kdokoliv dokázal představit. Uvidíme, jak se to vyvine.

V souvislosti s Evropskou unií nelze nezmínit sankce a dopad, který mají na ruskou ekonomiku.

Nejsem expert, ale když se dívám na dopady na ruskou ekonomiku a jak rubl padá, tak částečně určitě i díky sankcím. Ruský obranný průmysl je v troskách, sice dokáže něco vyrábět, ale nic, co byste očekávali.

Přál bych si mít lepší znalosti o tom, jak Rusové vidí tuto válku. Vnímáme určité signály, ale protože tam nejsou žádná svobodná média a protože opozice je pochopitelně pod ohromným tlakem, je velmi těžké odhadnout, kde je jejich bod zlomu. V jakém momentě Rusové konečně řeknou dost.

Pomalé dodávky zbraní

Německo už jste částečně nakousl. Když jsme spolu mluvili naposledy, řešilo dodávky tanků Leopard. Teď mám trochu déjà vu, protože vláda Olafa Scholze zvažuje, za jakých hypotetických podmínek by mohla na Ukrajinu dodat německé řízené střely Taurus. Ukrajina tyto rakety potřebuje, konkrétně prý proto, aby jí pomohly prolomit ruské linie. Proč Německo zase váhá?

Myslím si, že Německo řeší stejné dilema jako americká administrativa. Musí se vyrovnávat s vlastní historií, obavou z možné eskalace, dlouhodobými obchodními vztahy. Německo stále postrádá dostatek sebevědomí.

Ukraine has been pressuring Germany to send Taurus cruise missiles to Kyiv, but Berlin is being hesitant amid concerns the weapons could be used to strike targets in Russia.pic.twitter.com/6yocJoe3dx — DW News (@dwnews) August 13, 2023

Posledních téměř 80 let se museli vyrovnat s historií a stejně tak s tím, že je stále část německé společnosti, která sympatizuje s Ruskem. Část společnosti cítí vinu za druhou světovou válku, ale zejména pak němečtí byznysmeni by rádi, aby se vrátily obchodní vztahy s Ruskem, které tu byly dřív.

Je to směs více faktorů, nemůžeme jmenovat jeden, proč v tom (dodávkách těžkých zbraní) selhává. Kancléř Scholz udělal mnohem víc, než by si kdy sám dokázal představit. Musí se navíc vypořádat s náladami ve své vlastní straně SPD, kde najdete extrémy toho, jak přemýšlet o Rusku. Navíc bych si nikdy nemyslel, že Zelení budou nejhlasitější proukrajinská, antikremelská strana v německé koaliční vládě.

Nechci nic z toho omlouvat, ale snažím se pochopit, proč tohle dělají. Cítím vzrůstající závazek německé vlády i obyvatel pomoci Ukrajině přemoci Rusko. Ale co opravdu potřebují, je ujištění, že Spojené státy jsou odhodlané udělat to samé.

Ukrajinští vojáci a Západ dlouho čekali na protiofenzivu. Nejprve se očekávala na jaře, nakonec začala v červnu. Podle většiny pozorovatelů ale není tak rychlá, spíše se zpomalila a stala se z ní patová situace. Řekl byste, že protiofenziva skončila, nebo ještě něco přinesou následující týdny?

Kdokoliv si myslí, že tato protiofenziva selhala, nemá ani tušení, oč ve skutečnosti běží, nerozumí tomu, co je v sázce. Ano, jde to pomaleji, než si všichni přáli, ale to neznamená, že je to selhání. Ukrajinský generální štáb je velmi profesionální a já jsem jejich prací velmi ohromen, skvěle si chrání informace.

My, co dění pozorujeme zpovzdálí, nemáme nárok vědět, co se přesně děje. Říká se tomu „OPSEC“, tedy operace bezpečnost, kdy chráníte informace o stavu, lokaci, záměrech, aby nepřítel nevěděl a nerozuměl tomu, co se odehrává.

Čtu denně, co se děje na frontě. Ale vždycky to bude neúplné. Pokud to řekne generál Valerij Zalužnyj (vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny – pozn. red.), budu tomu věřit. Pokud to přijde odjinud, musím se na to dívat s odstupem.

Jsem si jistý, že se Ukrajincům podaří najít skulinu, která nemusí mít tisíce kilometrů, stačí najít dvě nebo tři místa, kterými dokážou proniknout, a situaci to může úplně změnit. Trvá to sice déle, než by mělo, ale to je způsobeno selháním dodávek zbraní ze Západu, ať už jde o F-16, zbraně dlouhého doletu, tanky jsme měli dodávat před rokem.

Operace ruských sil

Není kontraproduktivní, že Západ očekával příliš mnoho v krátkém čase? Stále si klademe otázku: „Kdy válka skončí?“ a toužíme vidět nějaké výsledky. Ale zároveň jen čekáme, že Ukrajinci odvedou svou práci.

Ano, myslím, že to je strašné. Kdykoliv čtu něco, co přijde z Pentagonu nebo německého budeswehru nebo odkudkoliv, že nevyužívají (Ukrajinci) výcviku, který jsme jim dali, to je blbost. Faktem je, že je jen velmi malé množství ukrajinských vojáků, kteří by prošli nějakým výcvikem. Ti, kdo se vyjadřují kriticky o ukrajinském úsilí, by se měli stydět. Je mi za ně trapně.

Na závěr mi řekněte, jste bývalý generál a kdybyste nyní velel na Ukrajině, jakou taktiku byste použil, aby Ukrajina zvítězila?

Hmmm. Myslím, že pokud by Západ nezměnil přístup v tom, co dodává, pokud by se neobjevily žádné nové možnosti, jsem přesvědčen, že ukrajinský generální štáb dělá, co je v jeho silách, a doufám, že bych byl tak dobrý jako to, co vidím z jejich strany.

Pokud by bylo poskytnuto více zbraní dlouhého doletu, potom bych jistě zvýšil úsilí s cílem obsadit Krym. To by bylo mou prioritou – znemožnit ruským sílám tam operovat. A pokračoval bych v napadání ruského dělostřelectva, zaměřil bych se na ty, které mohu zasáhnout. Konečně, což je i důležité politické rozhodnutí pro vládu v Kyjevě, zamyslet se, co zmůžou uvnitř Ruska.