Praha chce poskytnout občanství bývalým Čechoslovákům, oznámil šéf ukrajinské Zakarpatské oblasti

Egyptští žáci tento týden zamířili do škol. Gramotnost v zemi stoupá, vzdělání má význam i pro rodiče

„Musel jsem nakoupit učebnice a školní uniformy. Ale byl to krásný pocit. Byl to ten nejkrásnější pocit, když šly do školy, aby se vzdělávaly,“ říká třicetiletý Júsuf.