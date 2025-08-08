Ukrajinská zkušenost je unikátní. Naše jednotky jsou kolektivní zbraní, popisuje generál a rektor univerzity
Charkovská národní univerzita vzdušných sil Ivana Kožeduba vychovává novou generaci ukrajinských vojenských pilotů a techniků. Letecká akademie ale Charkov musela z bezpečnostních důvodů opustit a její fakulty jsou rozesety různě po Ukrajině. Fungování této vysoké vojenské školy popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál její velitel a rektor generál Andrij Berežnyj.
Charkovská univerzita vzdušných sil a protivzdušné obrany má celkem šest fakult, které navštěvuje zhruba tři tisíce studentů. Škola intenzivně spolupracuje se západními partnery.
00:00 / 00:00
Ukrajinská zkušenost je unikátní. Naše jednotky jsou kolektivní zbraní, popisuje generál a rektor univerzity
„Sledujeme vývoj výuky v zahraničí, ale máme také vlastní zkušenosti. Je to synergie našich a západních zkušeností. Specifikem je, že na přípravu letců máme málo času a málo techniky. Proto si musíme jasně stanovit priority, abychom maximálně efektivně využili tu techniku, kterou máme. Cílem je přejít na západní standardy. Čtyři roky se kadeti učí v našem systému a potom si musí co nejrychleji osvojit západní techniku,“ říká Berežnyj.
Na univerzitě už vyučují práci s celkem devíti západními zbraňovými systémy. „Jde o systémy Patriot, NASAMS, IRIS, HAWK a další. Nezapomínáme ale ani na sovětské systémy S-300, Buk nebo S-125. Západní partneři dostávají zpětnou vazbu a naši učitelé i studenti se stávají instruktory v jiných zemích – například v Norsku nebo Dánsku,“ vysvětluje rektor.
Univerzita má také přímý kontakt s výrobci v Německu a Norsku, což jim umožňuje porozumět rozvoji této techniky, specifikům jejího využití a taktickým postupům při likvidaci vzdušných cílů a také při opravách a údržbě.
Dle Berežného dostávají od univerzity obrovský materiál, který jim pomáhá pochopit další rozvoj a směr práce.
Rusové si myslí, že jsou vyvolení a mají právo na vše. Naději nevidím a ubíjí mě to, přiznává Krupař
Číst článek
Generál zdůrazňuje, že ukrajinská zkušenost je unikátní. V bojových podmínkách vojáci nemají čas čekat, až přijede tým specialistů a opraví porouchanou techniku.
Příprava studentů
Specifika přípravy studentů spočívají podle rektora v tom, že kromě plnění bojových úkolů protivzdušné obrany musejí umět opravit vojenskou techniku a zajistit její průběžnou údržbu.
„Musí těm systémům rozumět, a proto klademe velký důraz na základní teoretické předměty, jako jsou matematika a fyzika. Nepřetržitě totiž čelíme nepřátelskému letectvu, dronům a raketám. Naše technika proto musí být neustále ve stavu bojové pohotovosti,“ doplňuje.
Výsledky komplexní přípravy studentů se projevily například při operacích na ruském území, říká generál Berežnyj.
Romancov: Nedovedu si teď představit příměří na Ukrajině. Putin nemá informace o ruské ekonomice
Číst článek
„Jde o unikátní případy, jaké dějiny vzdušných sil ještě nezaznamenaly. Absolventi naší školy zničili například ruská radarová letadla A-50, a to díky vysoké úrovni přípravy. Naši studenti jsou zcela připravení k plnění úkolů už ve věku 21–22 let, zatímco na západě je to o několik let později,“ popisuje.
Dalším pozitivem je komplexní příprava, kdy všichni v jednotce umějí jak ničit vzdušné cíle, tak provádět detekci a rozvědku i informovat civilní obyvatelstvo o hrozbách.
Jednotka se tak stává kolektivní zbraní. I to je podle generála specifikum ukrajinských vzdušných sil.
Protidronový boj
Rusko ale stále zdokonaluje své zbraně – především nepilotované letouny – a to klade nové nároky na ukrajinskou obranu.
„Musíme sledovat vývoj protidronového boje a také pozemních raketových komplexů, schopných ruské drony zasáhnout. Existuje ale určitý cenový poměr mezi vzdušnými cíli a prostředky jejich likvidace, které jsou často mnohem dražší. Na tuto cenovou nerovnováhu by měli myslet výrobci techniky a i ti, kteří rozhodují o použití daných technologií,“ říká generál.
Rakety typu Iskander nebo severokorejské KN-23 jsou velmi složité a dle generála nemá Ukrajina dostatek obranných prostředků. „Zabýváme se tím, vyvíjíme určité technologie a vidíme určitou perspektivu splnění těchto úkolů,“ doplňuje.
Systém Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně zdůrazňuje, že Ukrajina potřebuje ještě 10 až 12 amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Podle náčelníka letecké univerzity generála Andrije Berežného je důležitý komplexní přístup k protivzdušné obraně.
Po ukrajinském útoku v Luhanské oblasti zemřelo pět lidí, uvádí Moskvou dosazená správa
Číst článek
„Podporujeme prezidentův názor, že potřebujeme víc systémů Patriot. Rozvoj vojenské techniky ale ukazuje, že to musí být komplexní systém: Samotné Patrioty musíme něčím chránit před útoky. Totéž platí pro systémy NASAMS, IRIS-T a SAMP-T. Zkrátka, musí to být jednotný systém, který vyvíjíme,“ říká.
Podle generála Ukrajina vyhodnocuje údery vedené Izraelem i proti Izraeli. „Chceme porozumět tomu, jakou cestou se máme vydat, abychom splnili stanovené úkoly,“ dodává.
Vnitřní agenti
Rusko se snaží ukrajinskou obranu oslabit i zevnitř – prostřednictvím agentů.
„V naší jednotce jsme odhalili člověka, který po určitou dobu předával informace nepříteli. Bohužel, máme i tuto zkušenost, ale to hrozí každému státu a my se z toho musíme poučit – jde o ochranu státního tajemství a aktivní kontrolu personálu,“ popisuje generál Berežnyj.
Podle něj zadržený člověk působil v armádě poměrně dlouho, jeho motivy nejsou jasné. Berežnyj si myslí, že neměl žádné potíže a stoupal po kariérním žebříčku.
‚Úplné proniknutí do letového procesu.‘ Brněnský Dogfight Boss dal Ukrajincům už druhý simulátor F-16
Číst článek
Podle zpravodajské služby SBU připravoval útoky na ukrajinská letiště, měl informace o ukrajinských letadlech a prostředcích protivzdušné obrany, a dokonce předával souřadnice, z jaké strany a výšky je nejsnazší na letiště zaútočit.
„Byl to zkušený letecký instruktor, disponoval informací o našich absolventech, o tom, kdo kam jel na cvičení a kam byl zařazený. Bohužel, boj na stínové frontě také existuje – my musíme být opatrnější a vzít si z toho ponaučení,“ popisuje velitel Andrij Berežnyj.
Závěrem generál poděkoval Česku za podporu, kterou Ukrajině poskytuje, a vzkázal, že veškerá pomoc Ukrajině je vkladem do mírové budoucnosti Evropy.