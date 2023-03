Oddaná Kremlu a stíhaná spolu s Putinem. V odvážení ukrajinských dětí vidí zmocněnkyně vyšší smysl

Přezdívá se jí „Matička Rus“ a je zodpovědná za deportace ukrajinských dětí. „Jsem na svou práci hrdá,“ prohlásila Marija Lvovová-Bělovová. Přitom právě kvůli tomu je v hledáčku Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Vedle ruského prezidenta Vladimira Putina, kterému bezmezně důvěřuje, by na lavici obžalovaných totiž měla usednout i zmocněnkyně pro práva dětí. Server iROZHLAS.cz popisuje, co vystudovanou dirigentku vyneslo do vysoké politiky. PROFIL Moskva 5:00 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marija Lvovová-Bělovová, ruská zmocněnkyně pro práva dětí | Zdroj: Profimedia

Dokonale upravená, blond vlasy a milý úsměv, takový je obraz Mariji Lvovové-Bělovové, která je ruskou zmocněnkyní pro práva dětí. Na oficiálních účtech na sociálních sítích i na akcích pro veřejnost působí jako prostá, milující matka. Jenže je to právě ona, kdo nese za Rusko odpovědnost v otázce evakuace stovek dětí z Ukrajiny.

Analytik z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček ji popsal jako „éterické stvoření, které dobře vystihuje, jak přemýšlí kremelský režim“.

Není jí ještě ani čtyřicet let a přezdívá se jí „Matička Rus“. Je symbolem kremelského režimu, formovaly ji konzervativní hodnoty a pravoslavná církev. Nejdůležitější životní pilíře pro ni představují rodina, Bůh a zájmy ruského státu.

Na přeshraniční publikum působí daleko kontroverzněji. Západ ji má spojenou s deportacemi ukrajinských dětí z okupovaných území. „Je klíčovou osobou, která je přímo zodpovědná za systémový přístup Ruské federace v téhle oblasti,“ poznamenal pro iROZHLAS.cz Havlíček.

Dvojí obraz

Jméno Lvovové-Bělovové figuruje na sankčních seznamech Evropské unie, Spojených států nebo Japonska od léta loňského roku. Na unijní soupis se dostala kvůli nezákonnému převozu ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopci ruskými rodinami. Podle EU tímto nařízením zmocněnkyně porušila práva ukrajinských dětí i ukrajinské zákony.

Kvůli únosům dětí z Ukrajiny na ni byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Spolu s ní je od pátku obviněn i ruský prezident Vladimir Putin.

Ruská státní televize ji však popisuje jako „zachránkyni“ ukrajinských dětí, což sama vytrvale zdůrazňuje na sociálních sítích. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zveřejňuje pozitivní videa, jak cestuje vlakem s ukrajinskými sirotky, aby se setkala s jejich novými adoptivními rodinami v tak vzdálených městech, jako je Novosibirsk na Sibiři.

Lvovová-Bělovová se narodila 25. října 1984 v povolžské Penze, městě vzdáleném 700 kilometrů od Moskvy. Absolvovala Akademii kultury a umění A. A. Archangelského, vystudovala na dirigentku. Svého obyčejného původu využívá v politické rétorice.

K budování dobré image, kterou ocení ruská společnost, napomáhá také její silný příklon k náboženství. Její manžel pracuje jako kněz. Pár přitom spojila záliba v hudbě – ona vystudovaná dirigentka, on zpěvák v kostelním sboru. V té době přitom ještě pracoval jako programátor. Už na druhém rande se shodli na tom, že chtějí mít víc než tři děti, uvedl server Meduza.

Nábožensky i stranicky oddaná

Kořeny politického působení Lvovové-Bělovové nejsou příliš hluboké. Do Putinovy strany Jednotné Rusko vstupovala před čtyřmi roky. Legitimaci jí v roce 2019 předával někdejší premiér Dmitrij Medveděv. „Každému členu Jednotného Ruska nepředává Medveděv stranickou kartičku. Předpokládal bych, že za tím budou další okolnosti, do kterých my ale nevidíme,“ upozornil Havlíček. Dodal ale, že je naprosto jasné, že v jejím raketovém výstupu hrály role osobní konexe.

Marija Lvovová-Bělovová, není jí ještě ani čtyřicet let a přezdívá se jí Matička Rus | Zdroj: Profimedia

Do současné funkce zmocněnkyně pro práva dětí byla jmenována v roce 2021. Role se ujala s nadšením a od počátku vyjadřuje loajalitu s kremelským režimem i jeho šéfem Putinem. Při jmenování jí ruský prezident položil osobní otázku: „Kolik dětí máte?“

„Mám jich devět, pět se mi jich narodilo, čtyři jsem adoptovala,“ řekla mu. Od té doby ale počet dětí, které má v péči, vzrostl. Přesto už před dvěma lety tato „otevřená náruč“ na Putina udělala dojem. Zaujatě se jí dál vyptával: „Jak tohle všechno zvládáte?“ „Takové zkrátka jsme my matky mnoha dětí. Dokážeme zvládnout víc věcí najednou,“ odvětila Lvovová-Bělovová.

Motivací, která poháněla ruského prezidenta, aby jmenoval do takto významné pozice vystudovanou muzikoložku, si vysvětluje analytik AMO jejími charakterovými vlastnostmi, které je pro Rusko žádoucí vyznávat. Projevuje se totiž jako mírumilovná matka, vlastenka a klade velký důraz na náboženství.

„Putin by nejmenoval člověka, který by byl vyloženě ‚no name‘ nebo by zářil pouze v rodinné politice či lokálním angažmá,“ zdůraznil nicméně pro iROZHLAS.cz Havlíček. Odkázal přitom na působení aktuální zmocněnkyně ve Všelidové frontě, což byl osobní projekt současného ruského prezidenta, o kterém se v určité fázi přemýšlelo jako o tom, který by mohl nahradit „státostranu“ Jednotného Ruska.

‚Jde příkladem‘

Lvovová-Bělovová má nyní již 18 adoptovaných dětí. Jako posledního si osvojila 15letého chlapce z Ruskem okupovaného Mariupolu. Ve videu na telegramu vyprávěla, že Filipovi zemřela matka, když mu mělo být jedenáct let. Ruské jednotky ho údajně našly ve sklepě, opuštěného pěstouny, kteří z města utekli.

Zmocněnkyně pro práva dětí vzpomínala na první setkání s chlapcem: „Prostě jsem věděla, že je můj, cítila jsem, že je mi blízký, že je to moje dítě.“ Přiznala, že Filip – stejně jako ostatní ukrajinské děti přivezené do Ruska – měl problémy s přizpůsobením se nové realitě.

Její „nový syn“ ale už v září dostal ruský pas a prý si zvyká na život v Moskvě. S čím měl podle Lvovové-Bělovové trochu problém, byla historie. Zmocněnkyně tvrdí, že ruské dějiny byly na Ukrajině vykládány špatně.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zveřejňuje fotografie a videa, na kterých cestuje vlakem s ukrajinskými sirotky, aby se setkala s jejich novými adoptivními rodinami | Zdroj: Profimedia

„Když jsme je (ukrajinské děti) přivezli na území Moskevské oblasti, aby se trochu vzpamatovaly, začaly negativně mluvit o (ruském) prezidentovi, říkaly různé ošklivé věci, zpívaly hymnu Ukrajiny,“ poukazovala podle webu Missing Child Ukraine.

Adopce mladého Ukrajince vzbudila ohlas. „Z obou stran ji to vystřelilo nahoru. Ze strany Západu v negativním světle, protože je to přímý důkaz ukrajinské linie. Ale na druhou stranu ruský režim to prezentuje, jak hezky se stará o ukrajinské děti a jak jeho klíčoví představitelé jdou příkladem,“ popsal Havlíček.

Organizace deportací

O tom, že sama adoptovala jedno z dětí, které Rusové dle svého výkladu „zachraňují od nacistického ukrajinského režimu“ se pochlubila Lvovová-Bělovová i Putinovi.

❗️ This video could be one of the reasons why the International Criminal Court in The Hague issued an arrest warrant for Vladimir Putin and the Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova.



The video shows Lvova-Belova bragging to Putin that she stole and illegally… pic.twitter.com/RzLVg3GNmq — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2023

Zmocněnkyně odmítá obvinění z nucené adopce a asimilace dětí evakuovaných z východní Ukrajiny do Ruska a trvá na tom, že Moskva má nad těmito „zranitelnými dětmi“, z nichž některé jsou podle ní od roku 2014 ve státních zařízeních, pouze „poručnictví“.

„Podmínky opatrovnictví nijak neomezují jejich práva na komunikaci s příbuznými na Ukrajině, dítě se může vrátit do své vlasti, pokud chce,“ řekla ruským médiím. Moskva prý vždy zamýšlela vrátit děti na Ruskem okupovaná území východní Ukrajiny, která byla anektována, ale kvůli pokračujícím bojům je to podle ní příliš nebezpečné.

Ruský výklad reality ale zpochybňují mezinárodní organizace, nevládní instituce i právní experti.

K nedobrovolné deportaci do Ruska dochází od začátku války. Ukrajinské děti se následně v nové zemi „ztratí“. Ruští vojáci je odebírají rodinám při filtračním procesu, odvedou je z dětských domovů nebo je nevrátí z letních táborů. Server iROZHLAS.cz na tyto praktiky v minulosti upozornil už několikrát. Konkrétní data, kolik dětí a kam bylo deportováno, jsou zavádějící. Jasné není ani to, co se s nimi děje.

V případě dětí Rusko přijalo zákon, který usnadňuje adopci. Navíc vyplácí finanční příspěvky na osvojené děti. Kvůli tomu nyní Lvovová-Bělovová spolu s prezidentem Putinem čelí od pátku mezinárodnímu zatykači.

„Bezpochyby to dělá s přesvědčením, jinak by si neadoptovala tolik dětí. Myslel bych si, že je tam přítomný i nějaký mesiášský komplex v kombinaci s osvícením konzervativního ortodoxního Boha, aby spasila ukrajinské děti,“ předpokládá analytik Havlíček.

Počet hledaných ukrajinských dětí neustále narůstá. Podle oficiálního registru, který zřídila ukrajinská vláda, bylo z vlasti deportováno více než 16 200 dětí.