‚Vážné poškození maďarského zemědělství.‘ Po Varšavě zakázala dovoz ukrajinského obilí i Budapešť

Maďarsko zakázalo dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, oznámila v noci na neděli tamní média. K podobnému kroku se nedávno rozhodla také Varšava. Maďarský zákaz má stejně jako v polském případě platit do 30. června. Obě země jako argument používají bezcelní obchod s Ukrajinou, který jim komplikuje odbyt. Budapešť 11:31 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po Polsku zakázalo dovoz ukrajinského obilí také Maďarsko | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zemědělství István Nagy podle serveru 24.hu oznámil, že vláda je odhodlána hájit zájmy maďarských zemědělců, a proto při absenci účinných opatření ze strany Evropské unie dočasně zakazuje dovoz obilí a olejnatých kultur z Ukrajiny. Zákaz se týká také několika dalších zemědělských produktů.

Další pokračování dovozu ukrajinského obilí by podle ministra způsobilo maďarskému zemědělství tak vážné škody, že bylo nutné přijmout mimořádná opatření.

Obilí, cukr i mléko. Polsko přijalo zákaz dovozu ukrajinského zboží, chce chránit své rolníky Číst článek

Ukrajinské zemědělství vzhledem k extrémně nízkým výrobním nákladům a možnosti bezcelního obchodu s EU začalo na evropský trh vyvážet obilí a olejnatá semena, velké množství drůbeže, vajec a medu, což mařilo odbytové možnosti maďarských a dalších středoevropských rolníků, argumentoval Nagy.

Zdůraznil, že omezení dovozu do Maďarska je dočasné a potrvá do 30. června, což by mělo EU poskytnout dost času, aby přehodnotila bezcelní obchod s Ukrajinou. Zemědělci očekávají od unie spravedlivé tržní podmínky pro evropské zemědělství, prohlásil Nagy.

Obilí z Ukrajiny, které se po začátku ruské invaze kvůli zablokovaným černomořským přístavům začalo převážet pozemní cestou přes Polsko a další země, zaplavilo trhy těchto tranzitních zemí. Mělo přitom pokračovat do zemí v Africe a na Blízkém východě, které jsou ohroženy nedostatkem potravin. Polští zemědělci už od loňského léta upozorňovali, že produkce z Ukrajiny sráží cenu a oni tak nejsou schopni konkurovat.

Seznam zakázaného zboží

Polský zákaz dovozu platí od soboty. Podle nařízení, které zveřejnil ministr rozvoje a technologií Waldemar Buda, se počítá s platností zákazu do 30. června, uvedla televize TVN 24.

V příloze nařízení je vyjmenováno zboží, které je zakázáno dovážet. Seznam obsahuje obilí, cukr, sušená krmiva, semena, chmel, len a konopí, ovoce a zeleninu, vína, hovězí a telecí maso, drůbeží maso, mléko a mléčné výrobky, vejce a včelí produkty.

Pokud válka na Ukrajině neskončí, čekají nás krize v regionech a nedostatek potravin, píše New York Times Číst článek

Polský ministr zemědělství Robert Telus řekl, že polská vláda ukrajinskou stranu o chystaném zákazu informovala v pátek. „Chápeme, že polští zemědělci jsou v těžké situaci, ale situace ukrajinských rolníků je ještě těžší,“ zareagoval ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj. „Ukrajinští zemědělci mají ohromné ztráty, kvůli ruským minám umírají na polích,“ dodal.

Solskyj připomněl, že před týdnem se s Telusem dohodl, že pšenice, kukuřice, slunečnicová semena a řepka budou do 1. července přes Polsko jen převáženy.

Jednání s Ukrajinci

Mluvčí polské vlády Piotr Müller v neděli podle agentury PAP ujistil, že polská strana je otevřena jednáním s Ukrajinou o jejím návrhu nového ujednání o spolupráci. „Samozřejmě jsme otevřeni jednáním, které se mají konat v blízké budoucnosti,“ řekl i ministr zemědělství Telus.

S ukrajinským protějškem by se měl ministr setkat v pondělí. Mluvčí Müller současně obhajoval zákaz dovozu ukrajinských zemědělských výrobků jako „nezbytné opatření“ ke stabilizaci polského trhu v situaci, kdy Evropská komise po řadu týdnů nepodnikla žádné „uspokojivé kroky“, ačkoliv ji představitelé Polska, Slovenska, Rumunska, Bulharska a Maďarska ve společném dopise o situaci informovali.

Slovensko tento týden zakázalo zpracovávat naskladněné ukrajinské obilí, toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. V kontrolovaném obilí byl potvrzen výskyt pesticidu, který není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví.