Ukrajinské trampoty. Proč jsou vztahy Kyjeva a Washingtonu jako na houpačce?

Od svého nástupu do funkce prezidenta v lednu 2025 Donald Trump svůj ukrajinský protějšek opakovaně ponížil, aby se ho následně zastal a ocenil statečnost ukrajinských vojáků. Na několik dní přerušil kritickou vojenskou pomoc Ukrajině a obnovil ji, až když země přistoupila na jeho podmínky. Podobné, byť ne tak časté, názorové výkyvy projevuje i směrem k Rusku. Na Východ! Praha 11:03 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Bílém domě | Foto: Mystyslav Chernov | Zdroj: AP / ČTK

Odráží Donald Trump obecnější náladu v americké společnosti vůči válce na Ukrajině? To se snaží zjistit Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Na Východ!.

Pozvali do něj proto bývalého zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kalibu, který na přelomu února a března 2025 natáčel mezi Trumpovými voliči i odpůrci právě o podpoře Ukrajiny. Jejich hlasy a celé spektrum postojů zazní i v podcastu Na Východ!

„Myslím, že Evropa má dojem, že Amerika se chce podílet na všem, co se děje ve světě. Ale to prostě není pravda. Nechceme být do všeho zataženi a prezident to chápe, vycítil to a slyší to, když se setkává s americkými voliči,“ říká například jeden z nich. Jmenuje se Jan Surotchak a řadu let šéfuje Mezinárodnímu republikánskému institutu.

Nevalný zájem amerických voličů o světové dění a větší důraz na domácí témata potvrzuje ostatně i řada sociologických průzkumů. Podle Josefa Pazderky to lze vztáhnout i na samotného Donalda Trumpa.

„Osobně si myslím, že Donalda Trumpa Ukrajina především vůbec nezajímá. Je to pro něj minoritní téma, kterého se potřebuje hlavně zbavit,“ soudí.

„Kdykoli o Ukrajině mluví, říká, že (jeho předchůdce prezident Joe) Biden dělal všechno špatně. A Trump že je jediný, který věci rozhýbal. To jsou takové jeho konstanty. Ale míra Trumpova vhledu do té situace, co to vlastně znamená vyřešit ten problém, je minimální. On se Ukrajiny z mého pohledu potřebuje zbavit a věnovat se dalším věcem, které mají základ zejména v domácí politice,“ pozoruje Pazderka.

Nejdřív velké naděje

Ukrajinci přitom do Trumpa paradoxně na začátku vkládali velké naděje, doplňuje Ondřej Soukup.

„Vloni na podzim jsem mluvil s jedním bývalým ukrajinským diplomatem a on mi říkal: ‚Už jsme z Bidena unavení, protože on vždycky něco slíbí, pak půlku nedodá a tu druhou půlku dodá pozdě. Ano, uvědomujeme si, že s Trumpem to bude strašně složité, ale druhou stranu přece nebude chtít skončit jako Joe Biden v Afghánistánu. Potřebuje tu válku vyhrát, uzavřít ji v nějakých rozumných parametrech a můžeme si být poměrně jisti, že ve finále ho Vladimir Putin rozzlobí mnohem víc než Volodymyr Zelenskyj,“ parafrázuje ukrajinské názory.

Připomíná také, že ruský prezident Putin zatím vůbec nesignalizoval ochotu vyjít vstříc požadavkům Američanů, nebo dokonce Ukrajinců. „Takže ten ukrajinský diplomat argumentoval, že to vlastně ve finále dopadne tak, že Putin ‚donutí‘ Trumpa, aby se mu postavil,“ dodává Soukup.

Transakční mír

Donald Trump nechce mír na Ukrajině zadarmo. Jeho „deal“ zahrnuje i dohodu o těžbě nerostných surovin na ukrajinském území americkými společnostmi a možná i další ústupky, které zatím nejsou veřejně známé.

Pro jeho koncept příměří se proto používá často termín „transakční mír“. Je to do značné míry protiklad mírové dohody dojednané na základě nějakých morálních hodnot – například určení toho, kdo je agresor, kdo je demokratická země, jaká je cena lidského života nebo co říká mezinárodní právo.

Jak ale v podcastu Na Východ! upozorňuje Jan Kaliba, takové hodnoty v uvažování Donalda Trumpa nehrají žádnou roli.

„Tento svět skončil a my budeme muset počítat s tím, že pokud Spojené státy Ukrajině za současné administrativy budou chtít nějakým způsobem pomoct, bude to opravdu transakční. Že jim z toho nějakou rovnici vyjde, že to pro ně je výhodné. A je tam samozřejmě riziko, že kdykoli mohou zradit, protože hodnoty v tom z jejich strany nehrají žádnou roli. V téhle administrativě je tvrdě vyžadována hlavně loajalita k Donaldu Trumpovi,“ říká.

Loajalitu si podle něj Trump zajistil důkladnou přípravou na převzetí moci a odstraněním všech oponentních a kritických názorů v Republikánské straně. I současný ministr zahraničí Marco Rubio, který ještě před dvěma lety v médiích Donalda Trumpa tvrdě kritizoval za silácké řeči a nedemokratické vize, teď musí držet prezidentovu linii.

„Věřím tomu, že v hloubi duše je Rubio proukrajinský, ale kolik z toho může uplatnit v praxi?“ ptá se bývalý americký zpravodaj Kaliba.

Podle jeho pozorování získala ukrajinská vlajka na protestních demonstracích po Spojených státech také nový význam. V symbolické rovině teď znamená boj za mír a demokracii – nejen tu světovou, ale i domácí. Ta je podle Američanů totiž neméně ohrožená kvůli krokům americké administrativy, shrnula v podcastu Na Východ! volička Lisa:

„Evropští lídři a zbytek světa je na straně Ukrajiny a my bychom měli být taky. Nejsem spokojená. Ani s tím, jak se dostává k moci Elon Musk, vyhazuje lidi z práce a získává kontrolu nad jejich osobními daty. Mrzí mě, že republikáni se proti tomu neohradí a nechrání zájmy svých voličů.“

Poslechněte si hlasy současné Ameriky i evropský pohled na ně v audiozáznamu celého podcastu Na Východ!, je v úvodu článku.