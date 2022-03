‚Ukazuju jinou tvář církve, než jak to dělá Rusko a Putin.‘ Reverend denně protestuje ve Washingtonu

„Mám přátele, kteří ze solidarity zašli na bohoslužbu do ukrajinského katolického kostela. Já solidaritu vyjadřuju tím, že na veřejnosti ukazuju jinou tvář církve, než jak to dělá Rusko a Putin,“ říká jáhen americké episkopální církve, který den co den tiše protestuje před ukrajinským velvyslanectvím ve Washingtonu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Některé části pravoslavné církve se distancují od její ruské větve, která podporuje válku na Ukrajině. Patriarcha Kirill patří ke spojencům prezidenta Vladimira Putina a ruská ortodoxní církev se aktivně podílí na propagandě jeho režimu. Kromě rozkolu uvnitř pravoslaví, který je podle některých expertů bezprecedentní, reagují na situaci i příslušníci jiných církví. Mezi nimi i reverend Ethan Bishop-Henchman z Washingtonu. Od stálého zpravodaje Washington 17:05 26. března 2022

Od začátku ruské války na Ukrajině chodí reverend Ethan Bishop-Henchman ve Washingtonu každý den na několik hodin tiše manifestovat.

Jáhen episkopální, tedy protestantské anglikánské církve stojí na ulici před ukrajinským velvyslanectvím a na velké ceduli má vzkaz na podporu Ukrajiny nebo text arcibiskupské modlitby za mír a spravedlnost.

„Myslím, že je důležité, abych coby Američan takto vyjadřoval podporu lidem, kteří bojují za svobodu, demokracii a otevřenou společnost,“ říká pro Radiožurnál.

„Ukrajinci bojují nejen za sebe, ale za všechny, co jsou proti agresi a autoritářství. Ale taky si myslím, že je důležité, že jsem tu jako duchovní. Církev by měla vystoupit a ukázat světu jinou tvář, v odporu k Putinově ruské ortodoxní církvi,“ naznačuje Ethan jednu ze svých hlavních motivací, proč denně věnuje několik hodin svého času veřejné podpoře Ukrajiny, a to způsobem, kterým se aspoň ve Washingtonu velmi odlišuje.

Vadí mu postoj ruské ortodoxní církve a to, jak ruský prezident Putin zneužívá křesťanství k podpoře války.

„Dělá z církve zbraň, a nejenže tím kryje násilí a válku. Ale i proto, aby ještě víc marginalizoval a utlačoval zranitelné skupiny lidí jako LGBTQ. Tolik se bojí otevřené společnosti, která tyto lidi naopak podporuje,“ popisuje reverend.

„Sám jsem gay a tady na obrázku mám kyjevský průvod gayů a leseb z roku 2021. Tohle Putina a církevní předáky v Rusku rozčilovalo. Takže Putin není jen proti svobodě a demokracii, ale i proti sexuálním menšinám. Proto považuju za důležité, abych je jako křesťan a duchovní veřejně podpořil.“

Do ukrajinských kostelů

Duchovní podpora Ukrajincům se projevuje i v amerických kostelech. Ty, které provozuje ukrajinská komunita, pořádají sbírky a posílají peníze domů na boj proti Rusku.

Někteří lidé, kteří obvykle chodí na nedělní mši jinam, dočasně svůj kostel vyměnili za ukrajinský, aby v těžké chvíli byli s americkými Ukrajinci, mluvili s nimi o tom, jak se cítí, a modlili se po jejich boku.

„Mám přátele, kteří ze solidarity zašli na bohoslužbu do ukrajinského katolického kostela. Já solidaritu vyjadřuju tím, že na veřejnosti ukazuju jinou tvář církve, než jak to dělá Rusko a Putin,“ říká jáhen americké episkopální církve, který osamělý jako maják, den co den několik hodin veřejně manifestuje na podporu Ukrajiny a proti proválečné rétorice ruského pravoslaví.

„Vím, že to hodně Američanů cítí podobně, lidi mě tu objímají nebo na mě z auta mávají. Někteří se přicházejí i pomodlit. I při našich mších se teď vždy modlíme i za Ukrajinu a vzdáváme jí čest. Zpočátku se lidi cítili bezmocní a zděšení, a tak teď hledají jakýkoli způsob, jak vyjádřit podporu,“ dodává.